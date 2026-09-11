Nejdřív špatná zpráva. V Česku zřejmě nenajdete člověka, který by neměl rakovinu nebo se nevyskytla v jeho blízkém okolí.
Ročně se téměř sto tisíc lidí v Česku dozví od lékaře jasnou diagnózu. Je to rakovina. Po srdcích a cévách se nemoc řadí k druhé nejčastější příčině úmrtí. Znepokojivá je skutečnost, že se snižuje věk pacientů.
Mladí nemocní. Češi kopírují svět
Je to celosvětový trend, ale v některých typech nádorů to kopíruje i Česko. U nás se zvýšily hlavně počty nádorů tlustého střeva. Růst je ale u tohoto typu rovnoměrný, co se věku týká, jak u lidí mezi 20 až 40 lety, tak ve starších generacích. Diagnózu stanoví lékaři asi sedmi tisícovkám lidí, tři tisíce zemřou, hlavně kvůli zanedbávání preventivních prohlídek.
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A teď dobré zprávy. V porovnání s jinými státy světa se daří snižovat počty zjištěných případů rakoviny vaječníků. Tedy nemoci, která ohrožuje značnou část ženské populace. „Za posledních dvacet let šla ta čísla o dvacet procent dolů,“ upozorňuje na pozitivní pokles David Cibula, přednosta gynekologie, porodnictví a neonatalogie ve známé pražské porodnici U Apolináře.
Příčina? Důkladné a pravidelné prohlídky žen v kritickém věku mezi 25 až 45 lety. Funguje také stále užší mezioborová spolupráce s onkology a probíhají důkladnější genetická vyšetření, která se v apolinářské klinice stále rozšiřují.
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Dotazník jako na agenta tajné služby
Genetické testování se nezužuje pouze na vyšetřovanou ženu, ale i na příbuzné, u nichž bylo v minulosti prokázáno zvýšené riziko nádorového onemocnění. Šetření tendencí k nádorovým onemocněním je u případné pacientky i jejích blízkých natolik důkladné, že se dá přirovnat k dotazování Národního bezpečnostního úřadu na stupeň Přísně tajné.
Právě proto lze podstatně lépe identifikovat nosičku mutace, i když je zcela zdravá. Samotný proces prohlídek a genetických vyšetření není na jeden den, trvá až čtvrt roku.
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„Nádorová predispozice u tohoto typu onemocnění je podstatně vyšší než třeba u nádorů prsou nebo tlustého střeva,“ podporuje důkladné mapování možného „sklonu“ k rakovině vaječníků Michal Vočka, přednosta onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Žena, u které je zjištěna mutace, od lékaře neuslyší, aby si nechala preventivně odstranit vaječníky, že si tím možná zachrání život. „Abychom dali takový výběr mladé ženě, která ještě nemá děti, to se neděje,“ říká onkogynekolog z Apolináře Michal Emingr.
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Preventivní odebrání vaječníků řeší odborníci s ženami, které už mají ukončený reprodukční cyklus. Nádorové onemocnění vaječníků patří bohužel mezi typy, které se dají z prozkoumaných dat „předpovědět“ (i když nemoc samozřejmě nemusí nikdy propuknout), ale nedají se zachytit v nejranějším stadiu. „Na naší klinice jsme za poslední čtyři roky provedli asi dvě stě preventivních operací,“ říká Emingr.
Porodnice U Apolináře existuje už 151 let