My a promile Alespoň párkrát za týden pije podle průzkumu třetina lidí. Desetina abstinuje.

Méně často pijí zejména mladí lidé do 24 let (denně nebo párkrát za týden jen 18 procent z nich).

Většina lidí vypije týdně do 7 skleniček. Osm skleniček a více si dá 14 procent lidí.

Co si spojujeme s alkoholem? Alkohol vnímají lidé

především jako součást oslav a zábavy.

Dvě třetiny lidí si myslí, že by regulace alkoholu mohla být přísnější. Lidé, kteří pijí rizikově, si to myslí méně často (52 procent).

Dvě piva či dvě deci vína denně, to je hranice rizikového pití u mužů. U žen jedno pivo a deci vína.