Jaké chyby lidé při plánování cest dělají nejčastěji, podle čeho poznat „přeturistovanou“ destinaci a kam letos vyrazit za dobrým poměrem ceny a zážitků? Na to jsme se zeptali cestovatele a zakladatele cestovatelské platformy Worldee Tomáše Zapletala.
Jaké dovolené Češi v současnosti hledají nejvíc?
Klasické dovolené, kdy si člověk koupí zájezd, nechá se odvézt do hotelu a týden odpočívá, budou mít vždy své místo. Jen bych to úplně nenazýval cestováním v pravém slova smyslu. Je to spíš odpočinek a na tom není nic špatného. Vedle toho ale rychle roste skupina lidí, kteří chtějí od dovolené něco víc. Chtějí zažívat, ochutnávat cizí kultury, poznávat místa, lidi, jídlo, přírodu a příběhy. Svět se v tomhle smyslu zmenšuje.
Čím to je?
Lidé mají víc informací, víc inspirace, méně se bojí a mnohem častěji si troufnou i na destinace, které byly dřív považované za netradiční. Azory, Faerské ostrovy, Gruzie nebo Albánie byly ještě před pár lety spíš pro cestovatelské nadšence. Dnes už jsou to úplně běžné volby pro lidi, kteří chtějí zažít něco zajímavějšího než klasickou dovolenou u moře.
Mluví se o tom, že lidé chtějí cestovat autentičtěji. Co si pod tím vlastně představit?
Autenticita je slovo, které se v cestování velmi nadužívá. Dnes vám téměř každá cestovka řekne, že nabízí autentické zážitky. Ale často to znamená jen to, že vás klimatizovaný autobus doveze do „tradiční vesničky“, která už ve skutečnosti žije hlavně z turistů. Pro mě autenticita není o tom, jestli je něco drahé, levné, luxusní nebo dobrodružné. Je to spíš o přístupu. Jestli se na místo díváte jako na kulisu pro fotky, nebo jako na skutečné místo, kde žijí skuteční lidé. Někdy je autentický zážitek úplně jednoduchý. Dát si oběd tam, kde jedí místní. Jít pěšky místo jízdy taxíkem. Sednout si na lavičku a jen chvíli pozorovat, jak město funguje. Nebo si koupit něco od lokálního výrobce místo suvenýru z obchodu na hlavní turistické ulici. Autenticita není o tom, kolik zážitků si koupíte. Je o tom, jestli jste ochotní tomu místu naslouchat.
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Jaké chyby lidé při plánování dovolené nejčastěji dělají?
Největší chyba je podle mě přeplněný itinerář. Lidé mají pocit, že když už někam jedou, musí toho stihnout co nejvíc. Jenže výsledek je často opačný. Člověk celý den přejíždí, odškrtává si body ze seznamu a místa opravdu nezažije. Druhá velká chyba je podcenění vzdáleností. Na mapě něco vypadá jako hodina jízdy, ale v horách, na špatných silnicích nebo v sezoně to mohou být tři hodiny. Pak se celý plán začne sypat.
Ještě něco vás napadne?
Třetí věc, o které se moc nemluví, je ignorování místního rytmu. Každá země funguje jinak. Ve Španělsku se neobědvá v poledne jako u nás. V muslimských zemích během ramadánu funguje den úplně jinak. Když to člověk nerespektuje, připraví se o velkou část zážitku a často si zbytečně komplikuje vlastní cestu.
Hodně lidí koupí výhodnou letenku a až potom řeší zbytek. To může být předpokládám docela problém, že?
Protože levná letenka neznamená levnou dovolenou. To je podle mě jedna z největších pastí v cestování. Lidé často vidí super cenu letenky, koupí ji, a až potom zjistí, že v daném termínu jsou hotely drahé, auta z půjčovny vyprodaná nebo výrazně předražená a celá cesta nakonec vyjde mnohem dráž, než kdyby letěli o pár dní později. Ceny v cestování jsou hodně dynamické. Letenka je jen jedna část. Když řešíte cestu jako celek, musíte se dívat na letenky, ubytování, auto i další služby dohromady. A přesně proto jsme v naší společnosti postavili chytrý kalendář. Nehledáme jen nejlevnější let. Hledáme termín, ve kterém vyjde kombinace všech služeb nejlépe.
Jak se ten kalendář liší od běžného vyhledávače letenek?
Běžný vyhledávač řeší jen jednu věc: najít, ideálně levný, let. Jenže tím plánování dovolené nekončí. Naopak často teprve začíná. Může se stát, že nejlevnější letenka vychází na termín, kdy je v destinaci festival, svátek nebo hlavní sezona. Letenka je levná, ale hotely jsou třikrát dražší a půjčení auta stojí nesmysl. Náš chytrý kalendář se dívá na cestu jako na celek. Sleduje letenky, ubytování i půjčení auta najednou a ukazuje termíny, kdy vychází nejlépe celková cena. Často se stává, že letenka je o pár stovek dražší, ale hotel a auto jsou o několik tisíc levnější. A tohle bez podobného nástroje člověk skoro nemá šanci zjistit. Musel by ručně porovnávat desítky nebo stovky kombinací přes několik různých webů.
Jak poznat, že je destinace už „přeturistovaná“?
Dá se to poznat docela dobře už z domova. První věc, na kterou bych se podíval, jsou ceny ubytování. Otevřete Booking nebo Airbnb a zkuste najít normální pokoj nebo apartmán mimo úplné centrum. Pokud jsou ceny skoro jako v západní Evropě, tak už ta destinace pravděpodobně není žádný skrytý poklad. Druhý test jsou Google Maps. Otevřete si restauraci mimo hlavní náměstí a podívejte se na recenze. Pokud jsou skoro všechny v angličtině a místní jazyk tam skoro není, podnik žije hlavně z turistů. A pak jsou cestovatelské skupiny. Když se v nich pořád řeší jen to, jak se vyhnout davům, kde nejsou fronty a kdy přijít, aby tam nebylo tisíc lidí, odpověď máte jasnou.
Existují nějaké červené vlajky, podle kterých člověk pozná turistickou past?
Ano. Jedna z nejjednodušších červených vlajek je, když vám někdo aktivně něco nabízí na ulici přímo u hlavní atrakce. Restaurace, průvodce, výlet, taxi. Kvalitní služby většinou nepotřebují nahánět lidi na chodníku. U recenzních platforem bych byl taky opatrný. Část recenzí může být placená nebo uměle vytvořená. Často víc věřím osobním blogům, menším komunitám a lidem, kteří tam opravdu byli a nemají důvod vám něco prodávat. A pořád platí jednoduchá věc: Zeptejte se v ubytování. Místní často poradí líp než jakýkoliv žebříček na internetu.
Jaké destinace teď podle vašich dat nejvíc rostou?
Za mě je největší překvapení posledních let Kavkaz. Hlavně Gruzie a Arménie. Gruzie má skvělou kombinaci hor, jídla, vína a pohostinnosti. Chačapuri, chinkali, přírodní vína, krásná krajina. A hlavně lidé. Tam se vám opravdu může stát, že vás po krátkém rozhovoru někdo pozve domů na večeři. To se v Evropě už moc často nestává. Hodně rostou i Sicílie, Azory, Faerské ostrovy a Albánie. To jsou destinace, které se posunuly z kategorie „pro dobrodruhy“ do kategorie „běžná dovolená, ale pořád velmi zajímavá“. A Madeira je samostatná kapitola. Mezi Čechy je tak populární, že se tam člověk místy cítí skoro jako doma.
Jakou destinaci nejlépe zvolit pro první cestu na vlastní pěst?
Začal bych něčím, kde je dobrá infrastruktura a člověk se domluví. Itálie nebo Portugalsko jsou podle mě ideální start. Dobré jídlo, relativně jednoduché cestování, příjemná atmosféra a člověk nemá pocit, že skočil rovnou do hluboké vody. Pokud chce někdo větší dobrodružství, ale pořád bezpečně, doporučil bych Island. Půjčíte si auto, jedete okruh, všude se domluvíte anglicky a každý den vidíte něco, co vypadá jako z jiné planety. Ztratit se tam skoro nejde. A z Asie bych pro první cestu doporučil Japonsko. Je extrémně bezpečné, vlaky fungují neuvěřitelně přesně a kulturně je to obrovský zážitek. Člověk má pocit, že je v úplně jiném světě, ale zároveň se tam cítí bezpečně.
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Jaká byla vaše nejautentičtější cesta, na kterou dodnes vzpomínáte?
Keňa v roce 2018. Díky kontaktům jsem se dostal například do Kibery, jednoho z největších slumů na světě. To není místo, kam si člověk jen tak zajde jako běžný turista. Šel jsem tam s člověkem, který tam vyrostl, znal každou ulici a vzal s sebou několik kamarádů jako naši ochranku. Bylo to hodně silné. Chodíte mezi plechovými domky, po odpadcích, kolem špinavých potoků, mezi lidmi, kteří tam prostě žijí svůj každodenní život. Ne jako atrakce pro turisty, ale jako realita. Navštívili jsme i školu. Byly to dvě malé plechové chatky. Člověku se úplně změní perspektiva. Tohle není zážitek, který si koupíte v katalogu cestovní kanceláře. A možná právě proto na něj dodnes vzpomínám tak silně.
Kam byste letos v létě vyrazil vy osobně, pokud byste chtěl cestovat co nejlépe za co nejméně peněz?
Do Albánie.Podle mě je to jedna z nejlepších value-for-money destinací v Evropě. Má hory, krásné pláže, dobré jídlo, zajímavou kulturu a pořád je cenově úplně jinde než Chorvatsko nebo Itálie. Líbí se mi na ní i to, že tam ještě zůstala otevřenost místních lidí. Ten pocit, že destinace ještě není úplně pohlcená masovým turismem. A to nebude trvat věčně. Mohu doporučit osmidenní plán cesty po Albánii, který člověka provede tím nejlepším: rafting v kaňonu Osum, kamenný Gjirokastër, pláže u Ksamilu nebo plavba po jezeře Komani, kterému se někdy říká albánské fjordy.
Co byste poradil lidem, kteří o cestě na vlastní pěst sní, ale ještě se neodhodlali?
Řekl bych jim, že strach je úplně normální. Jedete někam, kde to neznáte, mluví se tam jiným jazykem, fungují tam jiné zvyky a člověk se bojí, že něco pokazí. Ale právě to je na cestování tak cenné. Že člověk zjistí, že to zvládne. Že svět není tak nebezpečný, jak někdy vypadá z domova. A že když si poradíte v cizí zemi, přinese vám to sebevědomí i do běžného života. Nemusíte začínat ničím extrémním. Vyberte si destinaci, která je pro začátečníky přívětivá - třeba Itálii, Portugalsko nebo Island. Nenacpěte si itinerář od rána do večera. Nechte si prostor. Podle mě nejde o to nebát se. Jde o to vyrazit i přesto, že se trochu bojíte.
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