Čeští turisté si ani během pobytových dovolených nechtějí nechat ujít zápasy národního týmu na mistrovství světa v ledním hokeji. V oblíbených letoviscích proto letos vznikla rozšířená síť fanzón a míst se společným sledováním utkání české reprezentace.
Přímé přenosy jsou dostupné ve vybraných hotelech, restauracích a barech například v Řecku, Španělsku, Portugalsku nebo na Kanárských ostrovech. Podle cestovních kanceláří zájem o podobné společné sportovní zážitky dlouhodobě roste.
Fanoušci vytvářejí atmosféru i daleko od domova
„Češi jsou hokejový národ a zájem o sledování zápasů během dovolené nás pokaždé velmi mile překvapuje. Letos jsme proto koncept fanzón ještě více rozšířili a klientům nabídneme možnost fandit společně ve větším počtu destinací i hotelů. Naši delegáti zároveň připravují informace přímo na místě tak, aby fanoušci nepřišli o žádný důležitý zápas,“ říká Natálie Kozel Mikušová, manažerka pro delegáty a průvodce cestovní kanceláře Čedok.
Turisté získávají informace o konkrétních místech a programu jednotlivých utkání přímo od delegátů nebo prostřednictvím mobilních aplikací cestovních kanceláří.
Společné sledování propojuje české turisty
Podle organizátorů zájezdů se během posledních let mění i očekávání klientů. Vedle odpočinku u moře roste zájem také o společné aktivity a zážitky během pobytu.
„Podle našich zkušeností roste zájem klientů o společné zážitky také během pobytových dovolených. Sportovní přenosy a zejména hokejové mistrovství světa dokážou propojit české turisty napříč destinacemi a vytvořit jedinečnou atmosféru i stovky kilometrů od domova,“ dodává Natálie Kozel Mikušová.