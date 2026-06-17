Češi kvůli drahému benzinu omezují jízdy. Nejvíce doplácejí mladí řidiči

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  11:54
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Mezi populární novinářské disciplíny na počátku každé letní sezony patří součty, na kolik nás vyjde cesta autem do našeho oblíbeného Chorvatska. Letos MF DNES spočítala, že pokud byste vyrazili na Jadran elektromobilem, za dobíjení dáte necelých pět tisíc korun.
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Vláda začala po prudkém zdražování v březnu relativně brzo ceny regulovat a stanovila na každý den jejich maximální výšku. Řidiči neměli na výběr, ceny se lišily maximálně o desetníky. | foto: MafraPetr TopičMAFRA

Většina z nás řeší, „kolik to žere“ a za kolik je litr benzinu či nafty nebo kilowatthodina elektřiny.

Jezdím málo, a když jezdím, tankuji málo

Momentální uklidnění ve válce mezi USA a Íránem vrací sazby za ropu do přijatelnějších hladin, než naskakovaly ceny na čerpacích stanicích po 28. únoru 2026, kdy válka v Hormuzském průlivu začala. I tak ale zůstávají řidiči ostražití. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK mezi přibližně pěti stovkami respondentů.

Jízda autem jako drahý luxus. Rostoucí ceny paliv ženou lidi do veřejné dopravy

Zdražení pohonných hmot ovlivnilo spotřební chování v Česku a způsobilo reálnou změnu každodenní mobility. Téměř čtyřicet procent lidí kvůli vyšším cenám paliva omezilo nákup paliva nebo cesty autem. Mezi těmi, kdo palivo skutečně kupují, je reakce ještě výraznější – omezování se týká 53 procent z nich.

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Jak to vypadá při podrobnějším pohledu? Na otázku, jak reagovali na zvýšení cen paliva v posledním měsíci, odpovědělo 15 procent Čechů, že kupovali výrazně méně paliva a hodně omezili cesty. Došlo u nich k razantní změně chování. Dalších 24 procent přistoupilo k mírnému omezení nákupu paliva i cest a začalo svou spotřebu víc hlídat.

Bez auta jsou šťastnější

Celkem téměř čtyři obyvatelé z deseti změnili své chování. Zdražování pro ně znamená každodenní přepočítávání, méně spontánních cest, spojování pochůzek, odložení výletu. Jízda autem už není automatická volba, ale položka k úvaze.

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Pro 34 procent Čechů se zdražením nic nezměnilo. Ti nakupují přibližně stejné množství paliva jako dříve a jezdí přibližně stejně jako dříve. Platí to pro nejvyšší příjmové skupiny, tam nakupovala a stále nakupuje palivo v neomezovaném množství více než polovina.

Čekají v horku se zapnutým motorem

  • Řidič, chráněná osoba, ale i bodyguard musejí být fit. Proto se vládním i hejtmanským vozům v létě při čekání chladí interiér.
  • Spotřeba auta na klasický pohon se zvyšuje se zapnutou klimatizací o 0,7 až jeden litr na sto kilometrů. Při stání se pohybuje spotřeba výš, i přes litr. U SUV a starších vozidel to může být až 1,5 litru paliva navíc.
  • Při jízdě po dálnici, kdy motor pracuje v ideálním režimu, může být spotřeba nafty nebo benzinu kvůli klimatizaci vyšší jen 0,2 až 0,5 litru.
  • Při ceně benzinu kolem 50 korun tak dvouhodinové jednání člena vlády mimo ministerstvo prodraží výdaje asi o sto korun. Pokud by to bylo v zimě a řidič by naopak topil, za výrobu energie by zaplatil přibližně stejně.
  • V létě není výjimkou, že v Praze čekávají na turisty jejich autokary se spuštěnými motory, aby se lidé vrátili z prohlídky města do klimatizovaného interiéru.
  • V autě na elektřinu zvyšuje chlazení spotřebu jen minimálně, především při prvotním vychlazení auta.

Zbývající část představuje 27 procent lidí, kteří palivo nenakupují (nemají auto nebo s ním pravidelně nejezdí). Mezi zákazníky čerpacích stanic je tedy změna chování výraznější, 53 procent z nich nákup paliv omezilo a o něco méně, 47 procent kupujících, nakupuje stále stejné množství paliva.

Je to drahé, ale nemám na výběr

Reakce se lišily také podle věku. Ve skupině 18 až 29 let byl nejvyšší podíl těch, kteří palivo nebo cesty omezili (49 procent), ale zároveň u nich častěji zaznělo, že se jich nákup paliva netýká (nemají auto nebo s ním pravidelně nejezdí).

Vláda začala po prudkém zdražování v březnu relativně brzo ceny regulovat a stanovila na každý den jejich maximální výšku. Řidiči neměli na výběr, ceny se lišily maximálně o desetníky.

Ve věkové skupině 45 až 59 let byl naopak nejvyšší podíl těch, kteří nakupují přibližně stejně jako předtím (43 procent). U nich jsou totiž cesty pevně dané prací, rodinou a povinnostmi. Některé kilometry se prostě odložit nedají.

Když máte MHD, ušetříte

Výrazný byl i rozdíl podle velikosti obce. Ve městech nad 100 tisíc obyvatel se nákup paliva netýká 41 procent lidí (nemají auto nebo ho každodenně nepoužívají), zatímco v obcích do 999 obyvatel je to jen 21 procent. Velká města na rozdíl od menších nabízejí alternativy k autu a dopad na finance domácností je pak menší.

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Témata: palivo, Ceny benzínu

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