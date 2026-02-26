Poslední cenný kov získala česká paralympijská výprava na zimních hrách v roce 2010. Vedení týmu ale před letošní paralympiádou otevřeně mluví o velkých ambicích a věří, že čekání skončí.
Kdy a kde se koná paralympiáda 2026
Zimní paralympijské hry proběhnou od 6. do 15. března 2026. Soutěžit bude téměř 700 sportovců, kteří si rozdělí 79 medailových sad.
Sportoviště jsou rozdělena do tří italských lokalit:
- Milán – para hokej
- Val di Fiemme – para běžecké lyžování a para biatlon
- Cortina – para alpské lyžování, curling a snowboarding
Česká republika bude mít zastoupení ve čtyřech sportech: para hokeji, alpském lyžování, běžeckém lyžování a biatlonu.
Šéf paralympioniků: Sportovci bojkot schválili. Zakončení je otevřené téma
Největší českou nadějí je Simona Bubeníčková
Hlavní pozornost se upíná k teprve sedmnáctileté Simoně Bubeníčkové. Nevidomá lyžařka patří mezi největší talenty současnosti a na paralympiádě nastoupí hned ve dvou disciplínách – v běžeckém lyžování i biatlonu.
Vedle ní se v biatlonu představí také Carina Edlingerová, která se do nominace dostala díky divoké kartě.
Parahokejistí chtějí medaili
České zápasy ve skupině
Velkou pozornost budí také parahokejová reprezentace. Tým má za sebou tři bronzy z mistrovství světa a před paralympiádou otevřeně mluví o medailových cílech.
Do semifinále postoupí dva nejlepší týmy ze skupiny. Kanada je papírovým favoritem a historicky se ji českému týmu zatím nepodařilo porazit. Cílem proto bude zvládnout první dva zápasy s Japonskem a Slovenskem a zajistit si postup mezi nejlepší čtyřku.
Na předchozích paralympiádách skončili Češi nejlépe pátí, naposledy obsadili šesté místo.
Ruskou vlajku bude na paralympiádě reprezentovat šest sportovců
Český tým míří do Itálie v rekordním počtu
Na paralympiádu odjíždí 24 českých sportovců. Tři z nich získali účast díky divoké kartě.
Organizátoři slibují moderní a plně bezbariérová sportoviště. Itálie už zimní paralympijské hry hostila v roce 2006 v Turíně, nyní se vrací v ještě větším měřítku.
Nominace Česka na paralympiádu 2026
Para hokej (Milán)
Petr Boček, Pavel Doležal, Michal Geier, Zdeněk Hábl, Václav Hečko, Lukáš Kapko, Pavel Kubeš, Martin Kudela, Alex Ohar, David Ondrák, Theodor Pátek, Patrik Sedláček, Filip Veselý, David Vrubel, Radek Zelinka, Martin Žižlavský
Para alpské lyžování (Cortina)
Petr Drahoš, Tadeáš Kříž, Tomáš Vaverka, Patrik Hetmer, trasérka Iva Křížová
Para běžecké lyžování (Val di Fiemme)
Simona Bubeníčková, Miroslav Motejzlík, Matěj Škoda, trasér David Šrůtek
Para biatlon (Val di Fiemme)
Simona Bubeníčková, Carina Edlingerová, Miroslav Motejzlík, traséři David Šrůtek a Alexandr Paťava
Protest proti účasti ruských sportovců
Tématem blížících se her je i ruská agrese na Ukrajině. Čeští paralympijští sportovci se nezúčastní slavnostního zahajovacího ceremoniálu paralympijských her. Nesouhlasí s účastí ruských a běloruských sportovců na hrách. „Dokud trvá agrese na Ukrajině, ruští a běloruští sportovci nemají na mezinárodních akcích co dělat,“ shrnul paralympijský výbor svůj postoj. Již dříve bojkot oznámili ukrajinští sportovci.
Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) zařazení sportovců obou zemí obhajuje tím, že zrušení suspendace odhlasovaly členské země na valném shromáždění.