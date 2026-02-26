Češi letos vyrazí na paralympiádu v rekordním počtu. V medaili doufá mladá lyžařka i hokejisté

Marek Hýř, iDNES.cz
Sport   11:24
Zimní paralympiáda 2026 v Itálii začne už 6. března a český tým na ni vyráží v rekordním počtu 24 sportovců. Hry se uskuteční v Miláně, Cortině a Val di Fiemme a potrvají do 15. března. Češi mají jasný cíl. Po dlouhých letech znovu vybojovat medaili.
Fotogalerie3

Česká reprezentace touží na paralympiádě po medaili. | foto: parahockey.cz

Poslední cenný kov získala česká paralympijská výprava na zimních hrách v roce 2010. Vedení týmu ale před letošní paralympiádou otevřeně mluví o velkých ambicích a věří, že čekání skončí.

Kdy a kde se koná paralympiáda 2026

Zimní paralympijské hry proběhnou od 6. do 15. března 2026. Soutěžit bude téměř 700 sportovců, kteří si rozdělí 79 medailových sad.

Sportoviště jsou rozdělena do tří italských lokalit:

  • Milán – para hokej
  • Val di Fiemme – para běžecké lyžování a para biatlon
  • Cortina – para alpské lyžování, curling a snowboarding

Česká republika bude mít zastoupení ve čtyřech sportech: para hokeji, alpském lyžování, běžeckém lyžování a biatlonu.

Šéf paralympioniků: Sportovci bojkot schválili. Zakončení je otevřené téma

Největší českou nadějí je Simona Bubeníčková

Hlavní pozornost se upíná k teprve sedmnáctileté Simoně Bubeníčkové. Nevidomá lyžařka patří mezi největší talenty současnosti a na paralympiádě nastoupí hned ve dvou disciplínách – v běžeckém lyžování i biatlonu.

Vedle ní se v biatlonu představí také Carina Edlingerová, která se do nominace dostala díky divoké kartě.

Simona Bubeníčková se svým trasérem ve vytrvalostním závodě.

Parahokejistí chtějí medaili

České zápasy ve skupině

  • 7.3. 10:05 s Japonskem
  • 9.3. 13:35 se Slovenskem
  • 10.3. 17:05 s Kanadou

Velkou pozornost budí také parahokejová reprezentace. Tým má za sebou tři bronzy z mistrovství světa a před paralympiádou otevřeně mluví o medailových cílech.

Do semifinále postoupí dva nejlepší týmy ze skupiny. Kanada je papírovým favoritem a historicky se ji českému týmu zatím nepodařilo porazit. Cílem proto bude zvládnout první dva zápasy s Japonskem a Slovenskem a zajistit si postup mezi nejlepší čtyřku.

Na předchozích paralympiádách skončili Češi nejlépe pátí, naposledy obsadili šesté místo.

Ruskou vlajku bude na paralympiádě reprezentovat šest sportovců

Český tým míří do Itálie v rekordním počtu

Na paralympiádu odjíždí 24 českých sportovců. Tři z nich získali účast díky divoké kartě.

Organizátoři slibují moderní a plně bezbariérová sportoviště. Itálie už zimní paralympijské hry hostila v roce 2006 v Turíně, nyní se vrací v ještě větším měřítku.

Nominace Česka na paralympiádu 2026

Para hokej (Milán)

Petr Boček, Pavel Doležal, Michal Geier, Zdeněk Hábl, Václav Hečko, Lukáš Kapko, Pavel Kubeš, Martin Kudela, Alex Ohar, David Ondrák, Theodor Pátek, Patrik Sedláček, Filip Veselý, David Vrubel, Radek Zelinka, Martin Žižlavský

Para alpské lyžování (Cortina)

Petr Drahoš, Tadeáš Kříž, Tomáš Vaverka, Patrik Hetmer, trasérka Iva Křížová

Para běžecké lyžování (Val di Fiemme)

Simona Bubeníčková, Miroslav Motejzlík, Matěj Škoda, trasér David Šrůtek

Para biatlon (Val di Fiemme)

Simona Bubeníčková, Carina Edlingerová, Miroslav Motejzlík, traséři David Šrůtek a Alexandr Paťava

Protest proti účasti ruských sportovců

Tématem blížících se her je i ruská agrese na Ukrajině. Čeští paralympijští sportovci se nezúčastní slavnostního zahajovacího ceremoniálu paralympijských her. Nesouhlasí s účastí ruských a běloruských sportovců na hrách. „Dokud trvá agrese na Ukrajině, ruští a běloruští sportovci nemají na mezinárodních akcích co dělat,“ shrnul paralympijský výbor svůj postoj. Již dříve bojkot oznámili ukrajinští sportovci.

Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) zařazení sportovců obou zemí obhajuje tím, že zrušení suspendace odhlasovaly členské země na valném shromáždění.

Muž chtěl ve třináctém patře skočit z balkonu, strážníci ho překvapili

Muž v Pardubicích chtěl skočit z třináctého patra, zabránili mu strážníci

Pardubičtí strážníci ve středu nejspíš zachránili život muži, který chtěl vyskočit z třináctého patra paneláku na sídlišti Závodu míru. Hlídku na místo zavolal svědek. Muže si pak převzali záchranáři.

26. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Oceněný podnikatel Šulc začínal s alarmy, teď čipy dodává celému světu

EY Podnikatelem roku Královéhradeckého kraje je Vladimír Šulc (25. února 2026).

Vítězem krajského kola EY Podnikatel roku v Královéhradeckém kraji je Vladimír Šulc, zakladatel jičínské technologické firmy Microrisc. Porotu zaujal svým vizionářským přístupem i rodinnou atmosférou...

26. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

