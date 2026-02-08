Češi mění návyky v pití alkoholu. Online prodej roste, pivo ustupuje lehčím drinkům

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
Pivní podniky, tam kde se podává dražší pivo, zaznamenávají méně objednaných půllitrů na hlavu. Ti s nabídkou mezi 40 a 50 korunami za půllitr zase evidují, že se k nim stahují pivaři i z dalekého okolí, kterým každodenní konzumace moku už narušuje kapesné, a tak neváhají urazit i kilometry za pivem levnějším minimálně aspoň o pětikorunu.

Tendence objednávat si domů jídlo a také pití má kořeny v covidové krizi. Řada konzumentů už u pití doma v obýváku zůstala. Využívají i levnější nabídky na internetu.

„Zákazníci stále častěji preferují konzumaci v soukromí, kde si za cenu několika drinků v podniku mohou dopřát celou lahev prémiového destilátu,“ říká Radovan Blažek, spolumajitel Alkohol.cz.

Pivovary se snaží neztrácet klienty ani v Suchým únoru

Trendu umírněnější konzumace alkoholu u mladších generací se snaží čelit také výrobci nápojů. Především pivovary, pro které nenacházejí uvedené věkové kategorie pochopení jako skalní pivaři. Proto se například i v období, které se v Česku již dlouhodobě traduje jako Suchej únor, snaží, aby na jejich značky zůstali pijáci piva napojeni i v tomto čase.

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

„Stále více lidí chce během roku zařazovat období bez alkoholu, aniž by se museli vzdát chuti kvalitního piva,“ argumentuje Vendula Kučerová ze společnosti Heineken, která pro únorové nealkopití připravila „nulový“ tmavý ležák.

Na internetu skokově rostly nealko verze

Současně platí, že nealko pivo už dávno není jen únorovou záležitostí a tvrdě se prosadilo jak mezi řidiči, tak mezi dalšími konzumenty napříč ročními obdobími, kdy jednoznačně vede letní sezona. Stále více se totiž prosazují ovocně laděná piva, a to v alko i nealko verzích. Nealkoholická provedení jinak alkoholických drinků loni zaznamenala v e-shopech skok o sto až sto padesát procent.

I nižší cena na sítích vedla k tomu, že podobný boom prožila „internetová“ alkoholická piva. České chutě a zvyky jsou stále železnou košilí. Česko pořád patří v konzumaci čistého alkoholu ke světovým a evropským šampionům. Loni to bylo 9,4 litru na obyvatele.

