Zimní olympijské hry 2026 hostí italská města Milán a Cortina d’Ampezzo od 6. do 22. února. Závody ve snowboardingu vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková.
Kdy se na svazích objeví, kompletní program závodů, výsledky i další informace najdete v našem přehledu.
- Ester Ledecká pojede paralelní obří slalom na ZOH 2026 v neděli 8. února. Kvalifikace začíná v 9:00, finále je na programu od 10:00.
- Evu Adamczykovou čeká závod ve snowboardcrossu v pátek 13. února. Kvalifikace odstartuje od 10:00, finále ve 13:30.
Program snowboardingu na ZOH 2026
|Datum
|Čas
|Disciplína
|Fáze
|ČT 05.02.
|19:30
|Big air - M
|kvalifikace
|SO 07.02.
|19:30
|Big air - M
|finále
|NE 08.02.
|09:00
|Paralelní obří slalom - Ž
|kvalifikace
|NE 08.02.
|09:30
|Paralelní obří slalom - M
|kvalifikace
|NE 08.02.
|10:00
|Paralelní obří slalom - Ž
|finále
|NE 08.02.
|10:30
|Paralelní obří slalom - M
|finále
|NE 08.02.
|19:30
|Big air - Ž
|kvalifikace
|PO 09.02.
|19:30
|Big air - Ž
|finále
|ST 11.02.
|10:30
|Half-pipe - Ž
|kvalifikace
|ST 11.02.
|19:30
|Half-pipe - M
|kvalifikace
|ČT 12.02.
|10:00
|Snowboardcross - M
|kvalifikační jízda
|ČT 12.02.
|13:45
|Snowboardcross - M
|finále
|ČT 12.02.
|19:30
|Half-pipe - Ž
|finále
|PÁ 13.02.
|10:00
|Snowboardcross - Ž
|kvalifikační jízda
|PÁ 13.02.
|13:30
|Snowboardcross - Ž
|finále
|PÁ 13.02.
|19:30
|Half-pipe - M
|finále
|SO 15.02.
|13:45
|Snowboardcross - MIX
|dvojice
|PO 16.02.
|10:30
|Slopestyle - Ž
|kvalifikace
|PO 16.02.
|14:00
|Slopestyle - M
|kvalifikace
|ÚT 17.02.
|13:00
|Slopestyle - Ž
|finále
|ST 18.02.
|12:30
|Slopestyle - M
|finále
Kde sledovat snowboarding na ZOH 2026 živě
Snowboarding patří k disciplínám, které v posledních letech přináší Čechům hodně radosti. Česká televize má při olympijských hrách limitní počet hodin, ale obří slalom a snowboardcross by v jejím programu neměly chybět.
- Další přenosy poběží online na ČT sport Plus.
- Kompletní olympijský program nabídne Eurosport, který vlastní vysílací práva na ZOH 2026.
- Přenosy budou dostupné také na platformě HBO Max.
Další čeští snowboardisté na ZOH 2026
Vedle dvou největších hvězd se v Itálii představí i další čeští reprezentanti: