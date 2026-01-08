Češi mohou slavit už na startu olympiády, Ledecká startuje třetí den her. Kdy jede Adamczyková?

Zimní olympijské hry 2026 v Itálii jsou za dveřmi a čeští fanoušci se mohou těšit už na první dny programu. Ester Ledecká se totiž představí hned na začátku her v paralelním obřím slalomu ve snowboardingu. Další českou snowboardistku Evu Adamczykovou čeká závod 13. února.
Zimní olympijské hry 2026 hostí italská města Milán a Cortina d’Ampezzo od 6. do 22. února. Závody ve snowboardingu vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková.

Kdy se na svazích objeví, kompletní program závodů, výsledky i další informace najdete v našem přehledu.

  • Ester Ledecká pojede paralelní obří slalom na ZOH 2026 v neděli 8. února. Kvalifikace začíná v 9:00, finále je na programu od 10:00.
  • Evu Adamczykovou čeká závod ve snowboardcrossu v pátek 13. února. Kvalifikace odstartuje od 10:00, finále ve 13:30.

Program snowboardingu na ZOH 2026

DatumČasDisciplínaFáze
ČT 05.02.19:30Big air - Mkvalifikace
SO 07.02.19:30Big air - Mfinále
NE 08.02.09:00Paralelní obří slalom - Žkvalifikace
NE 08.02.09:30Paralelní obří slalom - Mkvalifikace
NE 08.02.10:00Paralelní obří slalom - Žfinále
NE 08.02.10:30Paralelní obří slalom - Mfinále
NE 08.02.19:30Big air - Žkvalifikace
PO 09.02.19:30Big air - Žfinále
ST 11.02.10:30Half-pipe - Žkvalifikace
ST 11.02.19:30Half-pipe - Mkvalifikace
ČT 12.02.10:00Snowboardcross - Mkvalifikační jízda
ČT 12.02.13:45Snowboardcross - Mfinále
ČT 12.02.19:30Half-pipe - Žfinále
PÁ 13.02.10:00Snowboardcross - Žkvalifikační jízda
PÁ 13.02.13:30Snowboardcross - Žfinále
PÁ 13.02.19:30Half-pipe - Mfinále
SO 15.02.13:45Snowboardcross - MIXdvojice
PO 16.02.10:30Slopestyle - Žkvalifikace
PO 16.02.14:00Slopestyle - Mkvalifikace
ÚT 17.02.13:00Slopestyle - Žfinále
ST 18.02.12:30Slopestyle - Mfinále

Kde sledovat snowboarding na ZOH 2026 živě

Snowboarding patří k disciplínám, které v posledních letech přináší Čechům hodně radosti. Česká televize má při olympijských hrách limitní počet hodin, ale obří slalom a snowboardcross by v jejím programu neměly chybět.

  • Další přenosy poběží online na ČT sport Plus.
  • Kompletní olympijský program nabídne Eurosport, který vlastní vysílací práva na ZOH 2026.
  • Přenosy budou dostupné také na platformě HBO Max.

Další čeští snowboardisté na ZOH 2026

Vedle dvou největších hvězd se v Itálii představí i další čeští reprezentanti:

  • Zuzana Maděrová, která se postupně prosazuje mezi světovou špičku
  • Šárka Pančochová, kterou může čekat už pátý olympijský start
  • Jakub Hroneš (freestyle snowboarding)
  • Radek Houser (snowboardcross)

