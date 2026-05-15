Češi na MS v hokeji 2026: Česká soupiska, výsledky, program zápasů a kde sledovat?

Lukáš Karbulka
Sport   23:58
Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých zápasů, soupisku, historickou bilanci národního týmu na MS, vzájemné duely se soupeři ve skupině i další informace najdete v našem přehledu.
ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Čeští hokejisté do MS v hokeji 2026 vstoupili vítězně. V pátek si poradili s Dánskem, které porazili 4:1. Dnes se od 20.20 utkají se Slovinskem.

Ve skupině B poté česká reprezentace odehraje ještě zápasy se Švédy, Italy, Slováky, Nory a na závěr 26. května s Kanadou.

Program českých hokejistů na MS v hokeji 2026

ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20

Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem

Tabulka

Skupina B

#MužstvoZVVPPPPSB
1Česko110004:13
2Kanada110005:33
3Itálie.....:.
4Slovensko.....:.
5Slovinsko.....:.
6Norsko.....:.
7Švédsko100013:50
8Dánsko100011:40

Soupiska Česka na MS v hokeji 2026

Trenér Radim Rulík sází ze zámoří například na Filipa Hronka či Matěje Blümela, pětici pardubických hráčů v čele s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem či několik nováčků.

ČESKÝ TÝM
JMÉNOKLUBNAROZENÍ
Brankáři
Josef KořenářSparta31. 1. 1998
Dominik PavlátIlves Tampere (Finsko)11. 11. 1999
Petr KváčaLiberec12. 9. 1997
Obránci
Tomáš CibulkaČeské Budějovice2. 4. 2004
Tomáš GalvasLiberec11. 2. 2006
Jan ŠčotkaKometa Brno20. 5. 1996
Jiří TicháčekKärpät Oulu (Finsko)30. 1. 2003
Michal KempnýBrynäs (Švédsko)28. 9. 1990
Marek AlscherCharlotte Checkers (AHL)7. 4. 2004
Libor HájekPardubice4. 2. 1998
Filip HronekVancouver Canucks (NHL)2. 11. 1997
Útočníci
Dominik KubalíkZug (Švýcarsko)21. 8. 1995
Jakub FlekKometa Brno24. 12. 1992
David TomášekFärjestad (Švédsko)10. 2. 1996
Jiří ČernochKarlovy Vary1. 9. 1996
Ondřej BeránekKarlovy Vary21. 12. 1995
Matěj BlümelProvidence Bruins (AHL)31. 5. 2000
Daniel VoženílekZug (Švýcarsko)10. 2. 1996
Matyáš MelovskýUtica Comets (AHL)25. 5. 2004
Jan MandátPardubice18. 11. 1995
Martin KautPardubice2. 10. 1999
Roman ČervenkaPardubice10. 12. 1985
Lukáš SedlákPardubice25. 2. 1993
Michal KovařčíkTřinec19. 11. 1996
Jaroslav ChmelařNew York Rangers (NHL)20. 7. 2003

Příprava českých hokejistů před MS

Kouč Radim Rulík v přípravě vyzkoušel velký počet hráčů. Po snadných výhrách nad Německem a Rakouskem následovaly domácí České hry a na závěr Švédské hry. Na obou turnajích Euro Hockey Tour si Češi připsali shodně po jedné výhře.

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Získá Česko na MS v hokeji 2026 medaili?

Historie účastí na MS v hokeji

Reprezentace Československa se na mistrovství světa poprvé představila v roce 1920 – hrálo se jako součást VII. Olympijských her v Antverpách – a hned slavila zisk bronzových medailí.

Česká hokejová reprezentace dokázala jako jediná vyhrát třikrát za sebou mistrovství světa v systému play off a rovněž jako první získala za tuto dobu celkem 7 zlatých medailí.

Ve válečném období v letech 1939–1945 ji nahradila hokejová reprezentace Protektorátu Čechy a Morava, po válce pokračovalo Československo až do svého rozpadu v roce 1992. Do té doby získalo šest zlatých medailí (1947, 1949, 1972, 1976, 1977, 1985).

Od roku 1993 vystřídala Československo reprezentace Česka, kterou IIHF ponechala v elitní skupině A, zatímco slovenská reprezentace byla přeřazena do skupiny C.

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česko na mistrovství světa:

  • 7× získalo zlaté medaile
  • 1× získalo stříbrné medaile
  • 6× získalo bronzové medaile

Češi se budou na MS v Curychu a Fribourgu snažit o vylepšení loňského výsledku. Národní tým ve čtvrtfinále ve Stockholmu podlehl domácímu Švédsku 2:5. A ve čtvrtfinále skočilo Česko i na letošních ZOH. Po prodloužení totiž Češi podlehli výběru Kanady 3:4 po prodloužení.

Medailové úspěchy Čechů na MS

RokMísto konání MSMedaile
1993NěmeckoBronz
1996RakouskoZlato
1997FinskoBronz
1998ŠvýcarskoBronz
1999NorskoZlato
2000RuskoZlato
2001NěmeckoZlato
2005RakouskoZlato
2006LotyšskoStříbro
2010NěmeckoZlato
2011SlovenskoBronz
2012Švédsko a FinskoBronz
2022FinskoBronz
2024ČeskoZlato

Bilance se soupeři ve skupině B před MS

SoupeřiVýhry-Remízy-Prohry
Česko – Dánsko8-0-2
Česko – Slovinsko5-0-0
Česko – Švédsko11-0-17
Česko – Itálie8-0-0
Česko – Slovensko13-1-3
Česko – Norsko16-2-1
Česko – Kanada12-0-15
  • Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Nová elektrická formule z brněnského VUT vznikala i ve skladovém kontejneru

