Češi na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat?

Lukáš Karbulka
Sport   17:18
Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých zápasů, soupisku, historickou bilanci národního týmu na MS, vzájemné duely se soupeři ve skupině i další informace najdete v našem přehledu.
ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Čeští hokejisté se dnes od 20.20 na MS v hokeji 2026 pokusí vrátit na vítěznou vlnu v duelu se Švédskem. Národní tým si v pátek poradil s Dánskem, který porazil 4:1. Na úvodní vítězství však Češi v sobotním zápase proti Slovinsku nenavázali.

Ve skupině B poté česká reprezentace odehraje ještě zápasy s Italy, Slováky, Nory a na závěr 26. května s Kanadou.

Novinky z týmu

Rozbruslení hokejové reprezentace před večerním utkáním na mistrovství světa ve Fribourgu proti Švédsku vynechal ze zdravotních důvodů obránce Michal Kempný. Nad jeho startem visí otazník. Trenéři se jinak plánují vrátit k sestavě, která nastoupila v úvodu turnaje do pátečního duelu s Dány. Utkání základní skupiny B začne ve 20:20.

„Michal se dnes ráno necítil dobře, tak jsme mu dali volno. Uvidíme, jaký bude jeho stav večer. Zda bude schopen nastoupit, nebo ne. Když bude schopen nastoupit, tak počítáme s tím, že by hrál,“ řekl novinářům asistent trenéra Jiří Kalous po půlhodinovém rozbruslení, které bylo pro hráče povinné.

Do první útočné formace ke kapitánu Romanu Červenkovi a Lukáši Sedlákovi se vrátí Matěj Blümel, jenž v sobotu se Slovinci zůstal mimo sestavu. Ve čtvrtém útoku si opět prohodí místa Jiří Černoch, jenž bude zpátky mezi Jaroslavem Chmelařem a Ondřejem Beránkem, s Michalem Kovařčíkem. Kovařčík bude připravený jako třináctý útočník.

Blümel spolu s Martinem Kautem zároveň povýšili do první přesilovkové formace, v níž zůstali bek Filip Hronek s útočníky Červenkou a Sedlákem, druhou tvořili obránce Tomáš Cibulka a forvardi Daniel Voženílek, Dominik Kubalík, David Tomášek a Jakub Flek. Z přesilovkových formací vypadl Matyáš Melovský, mezi vyvolenou desítku hráčů na početní výhody se naopak posunul Flek.

Právě na hru v přesilovce byla zaměřená velká část zhruba půlhodinového tréninku. „V přesilovce jsme se zatím neprosadili, což chceme samozřejmě změnit, takže jsme se rozhodli dát tomu nějaký impulz. Musíme být optimisti - věříme, že změna pomůže,“ řekl Kalous.

Program českých hokejistů na MS v hokeji 2026

ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20

Tabulka

Skupina B

#MužstvoZVVPPPPSB
1Kanada2200011:36
2Slovensko220006:26
3Česko210106:44
4Švédsko210019:73
5Norsko210015:23
6Slovinsko201013:62
7Dánsko200023:100
8Itálie200021:100

Soupiska Česka na MS v hokeji 2026

Trenér Radim Rulík sází ze zámoří například na Filipa Hronka či Matěje Blümela, pětici pardubických hráčů v čele s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem či několik nováčků.

ČESKÝ TÝM
JMÉNOKLUBNAROZENÍ
Brankáři
Josef KořenářSparta31. 1. 1998
Dominik PavlátIlves Tampere (Finsko)11. 11. 1999
Petr KváčaLiberec12. 9. 1997
Obránci
Tomáš CibulkaČeské Budějovice2. 4. 2004
Tomáš GalvasLiberec11. 2. 2006
Jan ŠčotkaKometa Brno20. 5. 1996
Jiří TicháčekKärpät Oulu (Finsko)30. 1. 2003
Michal KempnýBrynäs (Švédsko)28. 9. 1990
Marek AlscherCharlotte Checkers (AHL)7. 4. 2004
Libor HájekPardubice4. 2. 1998
Filip HronekVancouver Canucks (NHL)2. 11. 1997
Útočníci
Dominik KubalíkZug (Švýcarsko)21. 8. 1995
Jakub FlekKometa Brno24. 12. 1992
David TomášekFärjestad (Švédsko)10. 2. 1996
Jiří ČernochKarlovy Vary1. 9. 1996
Ondřej BeránekKarlovy Vary21. 12. 1995
Matěj BlümelProvidence Bruins (AHL)31. 5. 2000
Daniel VoženílekZug (Švýcarsko)10. 2. 1996
Matyáš MelovskýUtica Comets (AHL)25. 5. 2004
Jan MandátPardubice18. 11. 1995
Martin KautPardubice2. 10. 1999
Roman ČervenkaPardubice10. 12. 1985
Lukáš SedlákPardubice25. 2. 1993
Michal KovařčíkTřinec19. 11. 1996
Jaroslav ChmelařNew York Rangers (NHL)20. 7. 2003

Příprava českých hokejistů před MS

Kouč Radim Rulík v přípravě vyzkoušel velký počet hráčů. Po snadných výhrách nad Německem a Rakouskem následovaly domácí České hry a na závěr Švédské hry. Na obou turnajích Euro Hockey Tour si Češi připsali shodně po jedné výhře.

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Historie účastí na MS v hokeji

Reprezentace Československa se na mistrovství světa poprvé představila v roce 1920 – hrálo se jako součást VII. Olympijských her v Antverpách – a hned slavila zisk bronzových medailí.

Česká hokejová reprezentace dokázala jako jediná vyhrát třikrát za sebou mistrovství světa v systému play off a rovněž jako první získala za tuto dobu celkem 7 zlatých medailí.

Ve válečném období v letech 1939–1945 ji nahradila hokejová reprezentace Protektorátu Čechy a Morava, po válce pokračovalo Československo až do svého rozpadu v roce 1992. Do té doby získalo šest zlatých medailí (1947, 1949, 1972, 1976, 1977, 1985).

Od roku 1993 vystřídala Československo reprezentace Česka, kterou IIHF ponechala v elitní skupině A, zatímco slovenská reprezentace byla přeřazena do skupiny C.

Česko na mistrovství světa:

  • 7× získalo zlaté medaile
  • 1× získalo stříbrné medaile
  • 6× získalo bronzové medaile

Češi se budou na MS v Curychu a Fribourgu snažit o vylepšení loňského výsledku. Národní tým ve čtvrtfinále ve Stockholmu podlehl domácímu Švédsku 2:5. A ve čtvrtfinále skočilo Česko i na letošních ZOH. Po prodloužení totiž Češi podlehli výběru Kanady 3:4 po prodloužení.

Medailové úspěchy Čechů na MS

RokMísto konání MSMedaile
1993NěmeckoBronz
1996RakouskoZlato
1997FinskoBronz
1998ŠvýcarskoBronz
1999NorskoZlato
2000RuskoZlato
2001NěmeckoZlato
2005RakouskoZlato
2006LotyšskoStříbro
2010NěmeckoZlato
2011SlovenskoBronz
2012Švédsko a FinskoBronz
2022FinskoBronz
2024ČeskoZlato

Bilance se soupeři ve skupině B před MS

SoupeřiVýhry-Remízy-Prohry
Česko – Dánsko8-0-2
Česko – Slovinsko5-0-0
Česko – Švédsko11-0-17
Česko – Itálie8-0-0
Česko – Slovensko13-1-3
Česko – Norsko16-2-1
Česko – Kanada12-0-15
  • Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.

