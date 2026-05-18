Čeští hokejisté se dnes od 20.20 na MS v hokeji 2026 pokusí vrátit na vítěznou vlnu v duelu se Švédskem. Národní tým si v pátek poradil s Dánskem, který porazil 4:1. Na úvodní vítězství však Češi v sobotním zápase proti Slovinsku nenavázali.
Ve skupině B poté česká reprezentace odehraje ještě zápasy s Italy, Slováky, Nory a na závěr 26. května s Kanadou.
Novinky z týmu
Rozbruslení hokejové reprezentace před večerním utkáním na mistrovství světa ve Fribourgu proti Švédsku vynechal ze zdravotních důvodů obránce Michal Kempný. Nad jeho startem visí otazník. Trenéři se jinak plánují vrátit k sestavě, která nastoupila v úvodu turnaje do pátečního duelu s Dány. Utkání základní skupiny B začne ve 20:20.
„Michal se dnes ráno necítil dobře, tak jsme mu dali volno. Uvidíme, jaký bude jeho stav večer. Zda bude schopen nastoupit, nebo ne. Když bude schopen nastoupit, tak počítáme s tím, že by hrál,“ řekl novinářům asistent trenéra Jiří Kalous po půlhodinovém rozbruslení, které bylo pro hráče povinné.
Do první útočné formace ke kapitánu Romanu Červenkovi a Lukáši Sedlákovi se vrátí Matěj Blümel, jenž v sobotu se Slovinci zůstal mimo sestavu. Ve čtvrtém útoku si opět prohodí místa Jiří Černoch, jenž bude zpátky mezi Jaroslavem Chmelařem a Ondřejem Beránkem, s Michalem Kovařčíkem. Kovařčík bude připravený jako třináctý útočník.
Blümel spolu s Martinem Kautem zároveň povýšili do první přesilovkové formace, v níž zůstali bek Filip Hronek s útočníky Červenkou a Sedlákem, druhou tvořili obránce Tomáš Cibulka a forvardi Daniel Voženílek, Dominik Kubalík, David Tomášek a Jakub Flek. Z přesilovkových formací vypadl Matyáš Melovský, mezi vyvolenou desítku hráčů na početní výhody se naopak posunul Flek.
Právě na hru v přesilovce byla zaměřená velká část zhruba půlhodinového tréninku. „V přesilovce jsme se zatím neprosadili, což chceme samozřejmě změnit, takže jsme se rozhodli dát tomu nějaký impulz. Musíme být optimisti - věříme, že změna pomůže,“ řekl Kalous.
Program českých hokejistů na MS v hokeji 2026
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.20 – 1:4
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.20
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.20
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.20
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.20
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.20
Tabulka
Skupina B
|#
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1
|Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
|Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|3
|Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|4
|Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|9:7
|3
|5
|Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|6
|Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
|Dánsko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
|8
|Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0
Soupiska Česka na MS v hokeji 2026
Trenér Radim Rulík sází ze zámoří například na Filipa Hronka či Matěje Blümela, pětici pardubických hráčů v čele s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem či několik nováčků.
|JMÉNO
|KLUB
|NAROZENÍ
|Brankáři
|Josef Kořenář
|Sparta
|31. 1. 1998
|Dominik Pavlát
|Ilves Tampere (Finsko)
|11. 11. 1999
|Petr Kváča
|Liberec
|12. 9. 1997
|Obránci
|Tomáš Cibulka
|České Budějovice
|2. 4. 2004
|Tomáš Galvas
|Liberec
|11. 2. 2006
|Jan Ščotka
|Kometa Brno
|20. 5. 1996
|Jiří Ticháček
|Kärpät Oulu (Finsko)
|30. 1. 2003
|Michal Kempný
|Brynäs (Švédsko)
|28. 9. 1990
|Marek Alscher
|Charlotte Checkers (AHL)
|7. 4. 2004
|Libor Hájek
|Pardubice
|4. 2. 1998
|Filip Hronek
|Vancouver Canucks (NHL)
|2. 11. 1997
|Útočníci
|Dominik Kubalík
|Zug (Švýcarsko)
|21. 8. 1995
|Jakub Flek
|Kometa Brno
|24. 12. 1992
|David Tomášek
|Färjestad (Švédsko)
|10. 2. 1996
|Jiří Černoch
|Karlovy Vary
|1. 9. 1996
|Ondřej Beránek
|Karlovy Vary
|21. 12. 1995
|Matěj Blümel
|Providence Bruins (AHL)
|31. 5. 2000
|Daniel Voženílek
|Zug (Švýcarsko)
|10. 2. 1996
|Matyáš Melovský
|Utica Comets (AHL)
|25. 5. 2004
|Jan Mandát
|Pardubice
|18. 11. 1995
|Martin Kaut
|Pardubice
|2. 10. 1999
|Roman Červenka
|Pardubice
|10. 12. 1985
|Lukáš Sedlák
|Pardubice
|25. 2. 1993
|Michal Kovařčík
|Třinec
|19. 11. 1996
|Jaroslav Chmelař
|New York Rangers (NHL)
|20. 7. 2003
Příprava českých hokejistů před MS
Kouč Radim Rulík v přípravě vyzkoušel velký počet hráčů. Po snadných výhrách nad Německem a Rakouskem následovaly domácí České hry a na závěr Švédské hry. Na obou turnajích Euro Hockey Tour si Češi připsali shodně po jedné výhře.
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Historie účastí na MS v hokeji
Reprezentace Československa se na mistrovství světa poprvé představila v roce 1920 – hrálo se jako součást VII. Olympijských her v Antverpách – a hned slavila zisk bronzových medailí.
Česká hokejová reprezentace dokázala jako jediná vyhrát třikrát za sebou mistrovství světa v systému play off a rovněž jako první získala za tuto dobu celkem 7 zlatých medailí.
Ve válečném období v letech 1939–1945 ji nahradila hokejová reprezentace Protektorátu Čechy a Morava, po válce pokračovalo Československo až do svého rozpadu v roce 1992. Do té doby získalo šest zlatých medailí (1947, 1949, 1972, 1976, 1977, 1985).
Od roku 1993 vystřídala Československo reprezentace Česka, kterou IIHF ponechala v elitní skupině A, zatímco slovenská reprezentace byla přeřazena do skupiny C.
Česko na mistrovství světa:
- 7× získalo zlaté medaile
- 1× získalo stříbrné medaile
- 6× získalo bronzové medaile
Češi se budou na MS v Curychu a Fribourgu snažit o vylepšení loňského výsledku. Národní tým ve čtvrtfinále ve Stockholmu podlehl domácímu Švédsku 2:5. A ve čtvrtfinále skočilo Česko i na letošních ZOH. Po prodloužení totiž Češi podlehli výběru Kanady 3:4 po prodloužení.
Medailové úspěchy Čechů na MS
|Rok
|Místo konání MS
|Medaile
|1993
|Německo
|Bronz
|1996
|Rakousko
|Zlato
|1997
|Finsko
|Bronz
|1998
|Švýcarsko
|Bronz
|1999
|Norsko
|Zlato
|2000
|Rusko
|Zlato
|2001
|Německo
|Zlato
|2005
|Rakousko
|Zlato
|2006
|Lotyšsko
|Stříbro
|2010
|Německo
|Zlato
|2011
|Slovensko
|Bronz
|2012
|Švédsko a Finsko
|Bronz
|2022
|Finsko
|Bronz
|2024
|Česko
|Zlato
Bilance se soupeři ve skupině B před MS
|Soupeři
|Výhry-Remízy-Prohry
|Česko – Dánsko
|8-0-2
|Česko – Slovinsko
|5-0-0
|Česko – Švédsko
|11-0-17
|Česko – Itálie
|8-0-0
|Česko – Slovensko
|13-1-3
|Česko – Norsko
|16-2-1
|Česko – Kanada
|12-0-15
- Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.