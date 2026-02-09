Češi na ZOH 2026: 4. den přinese sprinty běžců, biatlonovou dvacítku i českou naději v boulích

Sport   20:10
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a čeští fanoušci se mají i 4. den na co těšit. Úterní program nabídne sprinty běžců na lyžích, akrobatické lyžování i jeden z vrcholů dne – vytrvalostní závod biatlonistů na 20 kilometrů.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. | foto: Luboš VáchaMAFRA

Běh na lyžích

Hned dopoledne přijdou na řadu sprinty klasickou technikou. V kvalifikaci žen, která startuje v 9:15, se představí pětice českých závodnic – Barbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová a Anna Milerská. V 9:55 vyrazí na trať také muži. Česko budou reprezentovat Michal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff a Jiří Tuž. O medaile se jede hned odpoledne.

Alpské lyžování

V 10:30 se rozjede týmová kombinace žen. Ve sjezdu se představí Alena Labaštová a Elisa Negri, na které odpoledne navážou slalomářky Martina Dubovská a Barbora Nováková. Slalomová část závodu startuje ve 14:00.

Pamatujete si české úspěchy na ZOH? Otestujte se v našem olympijském kvízu

Akrobatické lyžování

V akrobatickém lyžování se do bojů zapojí Matyáš Kroupa. V kvalifikaci jízdy v boulích mužů ho čeká první jízda od 11:15.

Perlička

Michal Krčmář v závodě vyrovná rekord Ondřeje Moravce a Veroniky Vítkové v počtu startů (16) v biatlonových soutěžích na olympiádě.

Biatlon

Jedním z hlavních bodů úterního programu bude vytrvalostní závod biatlonistů na 20 kilometrů. Finále startuje ve 13:30 a české barvy budou hájit Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig a Petr Hák. Tradičně půjde o závod, kde rozhoduje nejen rychlost na trati, ale především přesná střelba.

Harmonogram pro úterý 10. února

ČasSportDisciplínaČeši
09:15Běh na lyžích⛷️sprint klasicky ženy kvalifikaceBarbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
09:55Běh na lyžích⛷️sprint klasicky muži kvalifikaceMichal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
10:30Alpské lyžování🎿Týmová kombinace ženy sjezdAlena Labaštová, Elisa Negri
11:15Akrobatické lyžování🤸jízda v boulích muži kvalifikace - 1. jízdaMatyáš Kroupa
13:30Biatlon🎯vytrvalostní závod muži 20 km FINÁLEMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
13:25Běh na lyžích⛷️sprint klasicky ženy FINÁLEBarbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
13:30Běh na lyžích⛷️sprint klasicky muži FINÁLEMichal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
14:00Alpské lyžování🎿Týmová kombinace ženy slalomMartina Dubovská, Barbora Nováková

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026.

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

9. února 2026  20:10

9. února 2026  20:02,  aktualizováno  20:02

