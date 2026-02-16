Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Aleš Dostál, Metro.cz
Sport   7:17
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá kompletní program her? Přinášíme přehled všech možností sledování.
Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
Brankář Lukáš Dostál na tréninku českého týmu
Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu
Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu
8 fotografií

Nejdůležitější momenty českých sportovců i klíčové medailové bitvy nabídne Česká televize. Diváci je uvidí na kanálu ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus. Vysílání je ale omezené – ČT má k dispozici maximálně 300 hodin premiérového programu, protože vlastní pouze sublicenci od držitele celoevropských práv, společnosti Warner Bros. Discovery.

Kompletní přehled všech olympijských soutěží pak zajistí stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také streamovací služba HBO Max, většinou bez českého komentáře.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Mimochodem, HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok! Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Co najdete v programu ČT sport a ČT sport Plus?

DatumČasDisciplína / zápasČeská účastKanál
16. 2.10:00Alpské lyžování: slalom – 1. kolo mužůMarek MüllerČT sport
16. 2.10:00Boby: 1. jízdy dvojbobu mužůČT sport Plus
16. 2.11:40Boby: 2. jízdy dvojbobu mužůČT sport Plus
16. 2.12:45Short track: 1000 m žen – fináleČT sport
16. 2.13:30Alpské lyžování: slalom – 2. kolo mužůČT sport
16. 2.14:05Curling – muži: ČESKO – KanadaČeští curleřiČT sport Plus
16. 2.16:30Hokej – turnaj žen: semifináleČT sport
16. 2.19:10Skoky na lyžích: týmová soutěž mužůČT sport
16. 2.19:30Freestyle lyžování: big air – finále ženČT sport Plus
16. 2.21:00Krasobruslení: volné jízdy sportovních dvojicČT sport
16. 2.21:10Hokej – turnaj žen: semifináleČT sport Plus
17. 2.09:00Curling – muži: ČESKO – NěmeckoČeští curleřiČT sport
17. 2.10:00Severská kombinace: skoky z velkého můstkuJiří Konvalinka, Jan VytrvalČT sport Plus
17. 2.12:00Hokej – turnaj mužů: kvalifikaceČT sport
17. 2.12:10Hokej – turnaj mužů: kvalifikaceČT sport Plus
17. 2.14:30Biatlon: štafeta mužůVítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš MikyskaČT sport Plus
17. 2.16:00Rychlobruslení: týmové stíhačky – fináleČT sport
17. 2.16:30Hokej – turnaj mužů: kvalifikaceČT sport
17. 2.19:10Boby: 3. jízdy dvojbobu mužůČT sport
17. 2.19:30Freestyle lyžování: big air – finále mužůČT sport
17. 2.21:00Hokej – turnaj mužů: kvalifikaceČT sport
17. 2.21:30Krasobruslení: krátký program ženČT sport Plus

Tabulku postupně aktualizujeme.

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

16. února 2026  7:20

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

16. února 2026  7:17

Brno slibovalo parkovací domy na sídlištích, teď přináší pozitivní zprávy

Vizualizace parkovacího domu, který vznikne v městské části Brno-Nový Lískovec...

Před několika lety v Brně vypadala situace tak, že co nevidět začne stavební boom parkovacích domů. Měly vzniknout rovnou na několika sídlištích. Dodnes však žádný z nich nestojí, řidiči proto musejí...

16. února 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Steak s hranolky, nebo s hranolkami? Dilema, které díky zásahu jazykovědců nemusejí Češi 2 roky řešit

Nynější ministryně Alena Schillerová překvapila internet kostýmem hranolky v...

Patříte mezi češtinářské puntičkáře? Pak se nedozvídáte žádnou novinku, když píšeme, že to před dvěma lety, téměř na den přesně, v části českého konzervativního světa parádně „hučelo“. Do Internetové...

16. února 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hráli tu Plastici i hvězdná jména. V Olomouci by opět mohl ožít proslulý U-klub

Olomoucký U-klub v prostorách vysokoškolských kolejí skončil v roce 2018, letos...

Mnoho let šlo o nedílnou součást kulturního vyžití v Olomouci. Stovky studentů i dalších obyvatel pravidelně vyrážely do U-klubu v prostorách univerzitních kolejí na diskotéky, ale též koncerty...

16. února 2026  4:52,  aktualizováno  4:52

Města a obce na severu Čech mohou soutěžit o nejlepší web

Severočeská města a obce se mohou opět ucházet o cenu Zlatý erb pro nejlepší...

Severočeská města a obce se mohou už poosmadvacáté ucházet o cenu Zlatý erb pro nejlepší webové stránky.

16. února 2026  4:04

Porodnice AGEL zvyšují komfort rodin

Komerční sdělení

Soukromí a rodinné zázemí hrají po porodu stále větší roli. Rodinné porodnice AGEL na tento trend reagují. Nově tak vznikají v našich porodnicích rodinné pokoje hotelového typu, které nabídnou...

16. února 2026

Nová budova přinese seniorům více pohodlí i péče

Komerční sdělení

Centrum sociálních služeb Prostějov otevřelo novou budovu, která představuje významný krok v rozvoji sociálních služeb v regionu. Zrekonstruovaný objekt nabízí 24 jednolůžkových a 4 pokoje...

16. února 2026

Hasiči zasahují u autonehody v Praze 5. Řidiče museli vyprostit

Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou...

Pražští hasiči zasahují u nehody osobního auta v Praze 5. Kvůli překážce na trati skončilo auto na boku. Řidiče museli hasiči vyprošťovat. Podle prvotního vyšetření záchranářů neutrpěl vážná zranění.

15. února 2026  23:12,  aktualizováno  23:18

Policie od sobotního podvečera vyšetřuje násilnou smrt muže v Žamberku

ilustrační snímek

Policie od sobotního podvečera vyšetřuje násilnou smrt muže v Žamberku. Podezřelý byl zadržen na místě, bylo s ním zahájeno trestní řízení, uveda na síti X...

15. února 2026  20:30,  aktualizováno  20:30

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Řidič u Zálezlic na Mělnicku narazil vozem narazil do stromu, nehodu nepřežil

ilustrační snímek

Řidič dnes odpoledne u Zálezlic na Mělnicku narazil vozem do stromu, nehodu nepřežil. Nikdo další v autě nebyl. Příčinu havárie policie vyšetřuje, řekl dnes...

15. února 2026,  aktualizováno 

Hlídač a 3x 300 korun. Deník Metro odměňuje čtenáře za jejich zdařilé víkendové fotoúlovky

Vatikán

Ne nadarmo se o čtenářích deníku Metro říká, že jsou jedni z nejpodnikavějších. Od celé řady aktivit je o víkendu neodradil ani vítr, ani mráz. Kdo si tentokrát vysloužil odměnu tři sta korun?

15. února 2026  19:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.