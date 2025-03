3:55

Když Čech zavětří špatné počasí, zatluče okenice, zavře peněženku a zaleze do sklepa. V naději, že nepřízeň přečká živ a zdráv. Přesně to ukazují čísla na účtech bank. Když vklady rostou, ale prodavači za pulty úpí, že nejsou zákazníci, kteří by utráceli, můžeme s klidným svědomím konstatovat, že Češi očekávají zlé časy. Bez ohledu na to, jestli to odpovídá realitě.