Svěřenci trenéra Miroslava Koubka zvládli nervy drásající zápas s favorizovaným Dánskem a po dramatickém penaltovém rozstřelu se radují z postupu do skupiny A, kde je čeká kombinace týmů z různých kontinentů. Češi se utkají s Mexikem, Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou.
Program zápasů MS ve fotbale 2026 – Skupina A
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|1
|11.06.
|21:00
|Mexiko – JAR
|1
|12.06.
|04:00
|Jižní Korea – Česko
|2
|18.06.
|18:00
|Česko – JAR
|2
|19.06.
|03:00
|Mexiko – Jižní Korea
|3
|25.06.
|03:00
|JAR – Jižní Korea
|3
|25.06.
|03:00
|Česko – Mexiko
Skupina A se tak jeví jako šance pro český tým, protože oproti některým jiným skupinám v ní nejsou žádní obří favorité. Češi tak mohou navázat na výkony z kvalifikačních zápasů a pokusit se udělat překvapení.
Mistrovství světa ve fotbale se letos vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. Fanoušky čeká rekordních 104 zápasů, nový formát s 12 skupinami i rozšířené play off.
Mistrovství světa ve fotbale 2026
|Termín
|11. června 2026 – 19. července 2026
|Pořadatelé
|Spojené státy americké, Kanada, Mexiko
|Počet účastníků
|48 týmů
|Počet skupin
|12 (A–L)
|Týmy ve skupině
|4
|Nováčci MS 2026
|Uzbekistán, Jordánsko, Kapverdy, Curaçao
|Formát skupiny
|Každý tým hraje proti zbývajícím třem ve skupině