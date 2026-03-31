Češi postoupili na MS ve fotbale 2026. Ve skupině nemají žádné giganty, časy výkopů nepotěší

Marek Hýř
Sport   23:28
Češi to dokázali! Po vítězství nad Dánskem 3:2 po penaltách ve vyprodané Letné si zajistili postup na mistrovství světa 2026 ve fotbale. Národní tým se tak vrací na největší fotbalovou scénu světa. Koho potkáme ve skupině A a kdy šampionát začíná?

Ladislav Krejčí slaví branku. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka zvládli nervy drásající zápas s favorizovaným Dánskem a po dramatickém penaltovém rozstřelu se radují z postupu do skupiny A, kde je čeká kombinace týmů z různých kontinentů. Češi se utkají s Mexikem, Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou.

Program zápasů MS ve fotbale 2026 – Skupina A

KoloDatumČasZápas
111.06.21:00Mexiko – JAR
112.06.04:00Jižní Korea – Česko
218.06.18:00Česko – JAR
219.06.03:00Mexiko – Jižní Korea
325.06.03:00JAR – Jižní Korea
325.06.03:00Česko – Mexiko

Skupina A se tak jeví jako šance pro český tým, protože oproti některým jiným skupinám v ní nejsou žádní obří favorité. Češi tak mohou navázat na výkony z kvalifikačních zápasů a pokusit se udělat překvapení.

Mistrovství světa ve fotbale se letos vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. Fanoušky čeká rekordních 104 zápasů, nový formát s 12 skupinami i rozšířené play off.

Mistrovství světa ve fotbale 2026

Termín11. června 2026 – 19. července 2026
PořadateléSpojené státy americké, Kanada, Mexiko
Počet účastníků48 týmů
Počet skupin12 (A–L)
Týmy ve skupině4
Nováčci MS 2026Uzbekistán, Jordánsko, Kapverdy, Curaçao
Formát skupinyKaždý tým hraje proti zbývajícím třem ve skupině

