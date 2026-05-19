Po pondělní výhře českých hokejistů nad Švédskem 4:3 čekal národní tým ještě na jednu důležitou informaci ohledně definitivního uzavření soupisky na MS v hokeji 2026. Ve hře totiž stále bylo možné povolání brankáře Jakuba Dobeše z NHL, kde hájí barvy Montrealu Canadiens.
Česká reprezentace měla totiž na pozici gólmana stále otevřené jedno místo. Na turnajové soupisce byli zapsáni pondělní hrdina Josef Kořenář (HC Sparta Praha) a Dominik Pavlát (Rytíři Kladno), zatímco třetí brankář Petr Kváča (Bílí Tygři Liberec) figuroval mimo soupisku.
Češi bez brankářů z NHL
Poté, co se k týmu nemohli připojit Daniel Vladař z Philadelphia Flyers ani Lukáš Dostál z Anaheim Ducks, kteří neprošli výstupní lékařskou prohlídkou svých klubů, zřejmě neposílí český tým ani poslední dostupný český gólman v NHL Jakub Dobeš.
Ten totiž v noci na úterý skvělým výkonem v sedmém rozhodujícím utkání play off proti Buffalu Sabres vychytal Montrealu postup do semifinále NHL. Jeho účast na mistrovství světa je tak prakticky vyloučená. Pro tým trenéra Radima Rulíka to znamená jediné – kádr pro mistrovství světa se s největší pravděpodobností definitivně uzavře bez další posily. Po stabilních výkonech Josefa Kořenáře ale český tým ani fanoušky tato zpráva příliš mrzet nemusí.