Válka v Hormuzském průlivu vyhnala z tamních letovisek turisty. Včetně těch českých. Záběry na evakuační letadla máme ještě v paměti. Jenže teď se dovolenkáři, a to nejen naši, o pobyty v rizikové, ale sluncem zalité oblasti opět zajímají.
Vánoce a Silvestr v teple? Už mají soupeře
„Lze předpokládat, že při výběru dovolené hraje roli i cena,“ připouští Radek Šafařík, obchodní ředitel cestovní agentury Invia. Podnikatelé v zemích, které jsou kolem průlivu nebo jsou v nepřátelském vztahu k Íránu, se snaží udržet v chodu svůj cestovní průmysl. „Takže logicky stlačili ceny dolů, hotely mohou nabízet slevy až dvacet procent,“ říká Šafařík. To potvrzuje i Michal Bošela, provozovatel webu Exoguru. „Po prvním šoku jsou turisté schopní, pokud je příznivá cena, vyjet i tam, kde se v sousedství bojuje. Pokud nepadají rakety a nestřílí se, pojedou,“ říká Bošela. Potvrzuje tak uvažování ve stylu, že když je dobrá cena, letí Čech i do války...
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Což je pro našince lákavé, protože regiony, kde je na podzim a v zimě tepleji, jsou pro Čechy stále oblíbenější, tráví tam rádi čas, kdy tady je zima nebo plískanice. Pobyty v teplých krajích během podzimních a jarních prázdnin už vítězí nad vánočními a silvestrovskými dovolenými. I proto, že pobyty na přelomu roku jsou přirozeně v nabídce dražší než ty podzimní a jarní.
Platnost pasu nekontrolujte až na letišti
I když na to průběžně upozorňují jak cestovky, tak média, stále lidé zapomínají kontrolovat platnost cestovních dokladů.
„V rámci Evropské unie stačí občanka, ale mimo schengenský prostor se bez cestovního pasu neobejdete. Pořád se stává, že lidé si zkontrolují platnost pasu den před odletem a s hrůzou zjistí, že už nemá platnost minimálně šest měsíců po plánovaném návratu nebo opuštění daného státu,“ varuje Bošela.
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Kontrola až na letišti je už vysloveným hazardem. Nejrychleji lze pořídit pas za 24 hodin, vyzvednout ho musíte na ministerstvu vnitra a stojí šest tisíc korun. Není radno podceňovat odjezd na letiště. Některé aerolinky požadují registraci i tři hodiny předem. „Teď se opravují komunikace směrem na ruzyňské letiště, můžete se tam zaseknout i na hodinu a už vás na palubu nepustí a z dovolené je jen vzpomínka na zaplacenou částku,“ připomíná jednu z chyb, kterou při plánování cesty lidé dělají,“ dodává Bošela.