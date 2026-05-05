Festspielhaus Neuschwanstein, divadlo s největší muzikálovou scénou v Evropě, stojí nedaleko německého zámku Neuschwanstein. Disponuje otočným jevištěm, jehož součástí je vodní nádrž o objemu 90 tisíc litrů, a pojme více než 1 300 diváků. Český Bohemian Symphony Orchestra Prague (BSOP) tam zahraje ve čtvrtek, kdy zde bude uvedena premiéra muzikálu Rudolf: Poslední polibek.
Spolupráce, která se osvědčila
Mezinárodní produkce sáhla po českých symfonicích takzvaně najisto. Hudebníci pod vedením zakladatele orchestru a šéfdirigenta Martina Šandy se totiž akce účastnili už v loňském roce, kdy se ve Füssenu podíleli na novém zpracování muzikálu Ludvík II.: Touha po ráji.
Ačkoli ve hře bylo ještě několik evropských orchestrů, muzikanti dostali přednost i před uskupeními z Německa. Podle Šandy se produkce přiklonila k BSOP jednak kvůli dobré zkušenosti z předchozí spolupráce, ale také kvůli mimořádné hudební náročnosti projektu.
Náročná hudba i mezinárodní konkurence
„Upřímně řečeno, nikomu v Německu se do toho moc nechtělo. Je to hodně těžké, náročné hraní. Ale není to nic, s čím bychom si neporadili,“ vysvětluje Šanda, pro kterého je práce na klasickém velkém americkém muzikálu návratem k hudebním kořenům. Sám totiž v začátcích kariéry strávil jako koncertní mistr řadu let na muzikálové scéně.
Castingem museli projít všichni – od hlavních zpěváků přes company až po posledního sboristu. „I ty největší německé televizní hvězdy musely přijít na konkurz a mnohdy se ve finále stalo, že tito umělci nebyli vybráni. Rozhodující byl zkrátka výkon, nikoli jméno a popularita,“ dodává Šanda.
Příběh korunního prince Rudolfa
Příběh muzikálu vypráví o posledních letech korunního prince Rudolfa, jediného syna císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty, Sisi. Autorem hudby je skladatel Frank Wildhorn, který má na svém kontě známé tituly jako Jekyll a Hyde, Hrabě Monte Christo nebo Bonnie a Clyde.