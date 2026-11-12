Kdyby člověk mohl jeden fotbalový večer nahlédnout do české hospody, španělské cervecerie a do chorvatské pivnice, možná by na chvíli zapochyboval, jestli nesleduje tři různé sporty. Hraje se sice podle stejných pravidel, ale to, co se děje kolem zápasu, se v různých zemích liší.
Češi často fandí v hospodě nebo doma před televizí a jsou zvyklí zápasy mnohdy nahlas komentovat. Od sestavy přes rozhodčího až po každou přihrávku. Po neproměněné šanci se ozve: „Tohle přece musel dát!“, po gólu zase radost, kterou slyší i sousedi.
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Dlouhodobý partner české reprezentace
K fotbalovému podvečeru neodmyslitelně patří pivo. Ať už je to čepované na letní zahrádce, nebo přímo na stadionu, láhev otevřená doma před televizí nebo osvěžující nealkoholické pivo, pro Čechy patří k zápasu stejně přirozeně jako debata o tom, proč trenér nenasadil jiného útočníka nebo proč nevystřídal dřív. „U nás pivo ke sportu patří, není to jen nápoj, který si člověk objedná k zápasu. Pro mnoho lidí je nedílnou součástí celého fandění – přijdou dřív, u prvního piva ještě před zápasem proberou sestavu, a naopak po skončení klání si ještě přiťuknou a rozeberou, co se na hřišti odehrálo. Na čepované pivo nedá pivař dopustit. Navíc se k němu pojí emoce, protože si ho vychutnáváme společně při jedinečných zážitcích a s přáteli,“ říká Martin Smejkal, marketingový ředitel Staropramenu, který je zároveň dlouhodobým partnerem české fotbalové reprezentace a Fotbalové asociace České republiky.
Víc než jen zápas
Ve Španělsku se fotbalový večer často nesnaží vměstnat do přesně vymezených dvou hodin. Prostě se stane součástí večera. Na stole se objeví tapas nebo patatas bravas, objednává se stále další pivo či víno, a u toho se samozřejmě řeší fotbal.
Zatímco jídlo a pití mohou být jinde vnímány jen jako doprovod k fotbalu, ve Španělsku splývá jedno s druhým do stejného společenského zážitku. Možná právě tady je nejvíc vidět, že fotbal není jen samotný zápas. Je to důvod, proč se lidé setkávají.
Terasy a pljeskavica
V Chorvatsku má fandění výrazně emotivní rozměr. Národní barvy, šály, dresy a vlajky patří k zápasu stejně jako hlasité a aktivní publikum. Fotbal je totiž více než jinde výrazem národní hrdosti. Fanoušci se scházejí ve velkých skupinách, fandí nahlas a zápas prožívají velmi osobně.
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Jde především o pocit, že zápas prožívají všichni společně. Sledování fotbalu se proto odehrává v hospodě, baru nebo na terasách. Na stole nechybí grilované maso, čevapi, pljeskavica nebo jednoduché pečivo. Často jde o jídla, která se snadno připraví i pro větší společnost.
Hospoda vs. stadion
Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi nejsou jen v tom, jak fanoušci zápas prožívají, ale také v tom, kolik je celý fotbalový večer stojí. Ceny piva se mezi jednotlivými zeměmi i mezi hospodou a stadionem totiž výrazně liší a někde má návštěva zápasu svá specifika. Ve Španělsku se na stadionech prodává pouze nealkoholické pivo a v Chorvatsku se pivo na stadionech při mezinárodních zápasech například nesmí prodávat vůbec.
|Země
|Hospoda/bar
|Stadion
|Česko
|55–90 Kč/0,5 l
|55–75 Kč/0,5 l
|Anglie
|cca 128 Kč/0,5 l
|174–232 Kč/0,5 l
|Španělsko
|cca 72 Kč/0,5 l
|60–193 Kč/0,5 l Na stadionech se prodává pouze nealkoholické pivo
|Chorvatsko
|72–84 Kč / 0,5 l
|Na stadionech se pivo při mezinárodních zápasech neprodává.