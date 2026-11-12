Češi řeší sestavu u piva, Španělé mají nealko. Jak se fandí za hranicemi?

Autor: Metro.cz
  8:00
Sledovat Metro na Googlu

Fotogalerie2

Staropramen, dlouhodobý partner české fotbalové reprezentace | foto: Václav Kohelka

Český fanoušek má několik jistot: fotbal, kamarády a něco dobrého k jídlu i pití. Tak jako dneska večer, kdy Španěl Santi Denia povede české lvy proti „svým“, proti nabušené španělské reprezentaci. Pojďme se podívat, jaké hospodské zvyklosti panují na Iberském poloostrově. Následně se mrkneme, jak to mají v Chorvatsku, kde Češi hrají v neděli.

Kdyby člověk mohl jeden fotbalový večer nahlédnout do české hospody, španělské cervecerie a do chorvatské pivnice, možná by na chvíli zapochyboval, jestli nesleduje tři různé sporty. Hraje se sice podle stejných pravidel, ale to, co se děje kolem zápasu, se v různých zemích liší.

Češi často fandí v hospodě nebo doma před televizí a jsou zvyklí zápasy mnohdy nahlas komentovat. Od sestavy přes rozhodčího až po každou přihrávku. Po neproměněné šanci se ozve: „Tohle přece musel dát!“, po gólu zase radost, kterou slyší i sousedi.

Pátek třináctého nemusí být horor. Tentokrát může přijít milionový happy end

Dlouhodobý partner české reprezentace

K fotbalovému podvečeru neodmyslitelně patří pivo. Ať už je to čepované na letní zahrádce, nebo přímo na stadionu, láhev otevřená doma před televizí nebo osvěžující nealkoholické pivo, pro Čechy patří k zápasu stejně přirozeně jako debata o tom, proč trenér nenasadil jiného útočníka nebo proč nevystřídal dřív. „U nás pivo ke sportu patří, není to jen nápoj, který si člověk objedná k zápasu. Pro mnoho lidí je nedílnou součástí celého fandění – přijdou dřív, u prvního piva ještě před zápasem proberou sestavu, a naopak po skončení klání si ještě přiťuknou a rozeberou, co se na hřišti odehrálo. Na čepované pivo nedá pivař dopustit. Navíc se k němu pojí emoce, protože si ho vychutnáváme společně při jedinečných zážitcích a s přáteli,“ říká Martin Smejkal, marketingový ředitel Staropramenu, který je zároveň dlouhodobým partnerem české fotbalové reprezentace a Fotbalové asociace České republiky.

Na zdraví!

Víc než jen zápas

Ve Španělsku se fotbalový večer často nesnaží vměstnat do přesně vymezených dvou hodin. Prostě se stane součástí večera. Na stole se objeví tapas nebo patatas bravas, objednává se stále další pivo či víno, a u toho se samozřejmě řeší fotbal.

Zatímco jídlo a pití mohou být jinde vnímány jen jako doprovod k fotbalu, ve Španělsku splývá jedno s druhým do stejného společenského zážitku. Možná právě tady je nejvíc vidět, že fotbal není jen samotný zápas. Je to důvod, proč se lidé setkávají.

Terasy a pljeskavica

V Chorvatsku má fandění výrazně emotivní rozměr. Národní barvy, šály, dresy a vlajky patří k zápasu stejně jako hlasité a aktivní publikum. Fotbal je totiž více než jinde výrazem národní hrdosti. Fanoušci se scházejí ve velkých skupinách, fandí nahlas a zápas prožívají velmi osobně.

Vitaminy, pohyb i kvalitní spánek. Co skutečně pomáhá tělu zvládnout chladné měsíce

Jde především o pocit, že zápas prožívají všichni společně. Sledování fotbalu se proto odehrává v hospodě, baru nebo na terasách. Na stole nechybí grilované maso, čevapi, pljeskavica nebo jednoduché pečivo. Často jde o jídla, která se snadno připraví i pro větší společnost.

Hospoda vs. stadion

Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi nejsou jen v tom, jak fanoušci zápas prožívají, ale také v tom, kolik je celý fotbalový večer stojí. Ceny piva se mezi jednotlivými zeměmi i mezi hospodou a stadionem totiž výrazně liší a někde má návštěva zápasu svá specifika. Ve Španělsku se na stadionech prodává pouze nealkoholické pivo a v Chorvatsku se pivo na stadionech při mezinárodních zápasech například nesmí prodávat vůbec.

Kolik stojí pivo ve světě?
ZeměHospoda/barStadion
Česko55–90 Kč/0,5 l55–75 Kč/0,5 l
Angliecca 128 Kč/0,5 l174–232 Kč/0,5 l
Španělskocca 72 Kč/0,5 l60–193 Kč/0,5 l Na stadionech se prodává pouze nealkoholické pivo
Chorvatsko72–84 Kč / 0,5 lNa stadionech se pivo při mezinárodních zápasech neprodává.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily pravidelnou celoplošnou deratizaci, při které ošetřily 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...

Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989 mediálním hitem. Lidé se dozvěděli, odkud na ně pracovníci smutně proslulé bezpečnostní složky...

VIDEO: V Kozolupech pokáceli vánoční strom pro Plzeň, rostl třicet let

Vánoční strom pro Plzeň už pokáceli, třicet let rostl v Kozolupech

Letošním plzeňským vánočním stromem je dougalska tisolistá, která tři desetiletí rostla u domu v Kozolupech. Dnes dopoledne dřevorubci strom podřízli a jeřábník ho pak vzduchem dopravil přes menší...

12. listopadu 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

OBRAZEM: Světýlka vyprávějí. U Vltavy ožívá příběh Anny z Rogendorfu

V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh...

Po roce se do českokrumlovské Pivovarské zahrady u řeky Vltavy vrátily tisíce světýlek. Ta tvoří zvířata, domky anebo i postavy. Vévodí jim 3D podobizna v nadživotní velikosti Anny z Rogendorfu,...

12. listopadu 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Z Ostravy se bude v zimě létat do Keni, tendr na opravu dráhy ale dál vázne

Jedna ze společností, které z mošnovského letiště vozí pasažéry, je polský lot.

Ostravské letiště Leoše Janáčka přešlo na zimní letový řád, ve kterém zůstávají pravidelné linky do Londýna, Varšavy a Málagy a nově přibývají chartery do keňské Mombasy. Zatímco počet cestujících...

12. listopadu 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Plzeňské divadlo uvede světovou premiéru baletu o ruské baletce Anně Pavlovové

PlzeĹskĂ© divadlo uvede svÄ›tovou premiĂ©ru baletu o ruskĂ© baletce AnnÄ› PavlovovĂ©

Život slavné ruské primabaleríny Anny Pavlovové, která proslavila baletní sólo Umírající labuť a jejíž jméno nese také známý dezert z našlehaných bílků,...

12. listopadu 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Diamo: Těžba zlata u Zlatých Hor by mohla regionu přinést stovky milionů korun

ilustrační snímek

Případné obnovení těžby zlata u Zlatých Hor na Jesenicku by mohlo kromě povinných plateb přinést regionu také dobrovolné příspěvky z výnosů těžby v hodnotě až...

12. listopadu 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Moravské zemské muzeum představí tvorbu ilustrátora Čapka z posledních let

ilustrační snímek

Výstavu ilustrací s motivy starých mýtů, středověkých legend i pohádek otevře v pátek v Dietrichsteinském paláci Moravské zemské muzeum. Představuje tvorbu...

12. listopadu 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

Studie: Čína cíleně zneužívá pozici dominantního dodavatele kritických surovin

ilustrační snímek

Čína cíleně zneužívá svou dominantní pozici dodavatele kritických surovin, jako jsou galium, hořčík, vanad a další prvky vzácných zemin, které jsou klíčové pro...

12. listopadu 2026  13:18,  aktualizováno  13:18

Historici se díky grantu budou věnovat rozmanitosti střední Evropy

ilustrační snímek

Etnickou a náboženskou rozmanitost středovýchodní Evropy ve 14. až 18. století prozkoumají historici z Česka, Maďarska a Polska díky grantu Evropské výzkumné...

12. listopadu 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Kamenice nad Lipou začala přestavovat čistírnu odpadních vod

ilustrační snímek

V Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku začala přestavba čistírny odpadních vod asi za 89 milionů korun. Město kvůli tomu bude zřejmě zvyšovat cenu stočného,...

12. listopadu 2026  13:09,  aktualizováno  13:09

Nejkvalitněji se v Česku žije v Říčanech a Praze. Nejhorší je Karvinsko, ukázal index

Říčany

Nejkvalitnější život mají lidé ve středočeských Říčanech. Město se v indexu kvality života umístilo na první příčce podeváté za sebou. Následuje Praha a Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Na opačném...

12. listopadu 2026  14:42

Z Vranovské přehrady vytáhli pračky i pádla, celkem přes čtyři tuny odpadu

Pracovníci Povodí Moravy z břehů vodní nádrže Vranov sesbírali už čtyři a půl...

Pokles hladin řek a vodních nádrží odhaluje nejen pozůstatky zatopených staveb, ale také odpad, který byl doposud ukrytý pod vodní hladinou. Povodí Moravy proto využívá současné suché období k...

12. listopadu 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Tři minuty a šlo se domů. Nové vedení si Žďár nezvolil ani na druhý pokus

Ani ze středečního pokračování ustavujícího zastupitelstva vedení Žďáru...

Kdo si myslel, že ho dění na žďárské politické scéně už nepřekvapí, spletl se. Po přerušení ustavujícího zastupitelstva z minulého týdne jednání pokračovalo ve středu. Místo volby nového vedení se...

12. listopadu 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.