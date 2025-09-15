Češi ročně vydají na doplatcích na léky mezi pěti sty a pěti tisíci korunami. Záleží také na věku

Pavel Hrabica
  17:31
Michal Dvořák ze společnosti Novo Nordisk, která se zaměřuje na závažná chronická onemocnění, má o stavu českého zdraví poměrně dobrý přehled. On sám se snaží, aby pomoc svých kolegů potřeboval v dlouhodobém horizontu buď co nejpozději, nebo co nejméně. „Když nepočítám chůzi, tak chodím také cvičit do fitness centra. Není to jen pro nějaký dobrý pocit z pohybu nebo abych dobře vypadal. Považuji to za jednu z nejlepších investic. Protože čím déle a lépe mi bude tělo fungovat, tím déle budu schopný pracovat a tím méně mě to bude stát i po finanční stránce,“ argumentuje Michal Dvořák. Dodává, že s tímto přístupem se neřadí do českého mainstreamu.

Je pohyb drahý? Pokud nechcete platit za fitness, lze využít venkovní cvičiště, která ve městech přibývají. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

V Česku, podobně jako jinde v Evropě, existují soukromé kliniky, ty poskytují drahou péči vysoce příjmovým kategoriím. Jak potvrzují, jejich péči využívají často velké korporace, finanční ústavy a firmy, které ji platí jako součást firemních bonusů pro nejvyšší vedení. „Mezi klasické manažerské nemoci patří nadváha a také bolesti zad z dlouhého vysedávání za stolem i za volantem,“ přiznává vedoucí lékař jedné z takových klinik v centru Prahy, která zajišťuje péči pro nadnárodní firmy i diplomaty. Lékař připouští, že nepohyb dobře vydělávajících lidí je pro tento zdravotní byznys do jisté míry požehnáním.

Rozpor mezi povědomím a jednáním

Jak ukázal nedávný průzkum společnosti Behavio mezi patnácti sty respondenty, například téměř sto procent z nich si spojuje nadváhu a obezitu se srdečními chorobami, ale většina z nich se nesnaží aktivně své problémy řešit. „Tento rozpor mezi povědomím a jednáním je alarmující zejména s ohledem na skutečnost, že Česká republika patří dlouhodobě mezi země s vysokým kardiovaskulárním rizikem,“ varuje internista Michal Vrablík.

Motivace finančními příspěvky

Zdravotní pojišťovny se snaží motivovat klienty řadou preventivních programů a aktivit, na které jim přispívají. Například lze získat tisícikorunu na rehabilitační a rekondiční aktivity nebo pětistovku až dva tisíce korun na dentální hygienu. Příspěvek lze získat i na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem.

