V Česku, podobně jako jinde v Evropě, existují soukromé kliniky, ty poskytují drahou péči vysoce příjmovým kategoriím. Jak potvrzují, jejich péči využívají často velké korporace, finanční ústavy a firmy, které ji platí jako součást firemních bonusů pro nejvyšší vedení. „Mezi klasické manažerské nemoci patří nadváha a také bolesti zad z dlouhého vysedávání za stolem i za volantem,“ přiznává vedoucí lékař jedné z takových klinik v centru Prahy, která zajišťuje péči pro nadnárodní firmy i diplomaty. Lékař připouští, že nepohyb dobře vydělávajících lidí je pro tento zdravotní byznys do jisté míry požehnáním.
Rozpor mezi povědomím a jednáním
Jak ukázal nedávný průzkum společnosti Behavio mezi patnácti sty respondenty, například téměř sto procent z nich si spojuje nadváhu a obezitu se srdečními chorobami, ale většina z nich se nesnaží aktivně své problémy řešit. „Tento rozpor mezi povědomím a jednáním je alarmující zejména s ohledem na skutečnost, že Česká republika patří dlouhodobě mezi země s vysokým kardiovaskulárním rizikem,“ varuje internista Michal Vrablík.
Motivace finančními příspěvky
Zdravotní pojišťovny se snaží motivovat klienty řadou preventivních programů a aktivit, na které jim přispívají. Například lze získat tisícikorunu na rehabilitační a rekondiční aktivity nebo pětistovku až dva tisíce korun na dentální hygienu. Příspěvek lze získat i na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem.