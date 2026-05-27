Denně cvičí nebo se alespoň intenzivněji pohybuje zhruba šestina populace. Alespoň takové číslo vyšlo z průzkumu, který si dala vypracovat společnost Edenred. Více než polovina respondentů uvedla, že se sportování věnuje dostatečně. Přes šedesát procent se pochlubilo, že sportuje rádo.
Selfie místo námahy
Zdá se proto, že Česko je národem velice dobře namotivovaných sportovců. Ale každý praktický lékař potvrdí, že když se zeptá svého chrchlajícího pacienta, kolik vykouří cigaret, musí jeho údaj „pět denně“ vynásobit dvakrát až třikrát. Stejně tak přidá adiktolog dvě až čtyři piva denně navíc k tvrzení alkoholika, že vypije za den tři nebo čtyři piva. Podobně si lidé rádi nadhodnocují naběhané kilometry nebo navzpírané metráky v posilovně. Řada z nich pak takové „sportování“ chápe spíše jako příležitost poslat na sociální sítě pěkně vypadající selfíčko.
Co nám brání?
„V průzkumech se nám dlouhodobě potvrzuje, že v otázkách zdraví a zdravých návyků mají respondenti tendenci se nadhodnocovat. Pokud jejich subjektivní hodnocení porovnáme v navazujících otázkách s reálnými denními rutinami a chováním, čísla se začnou podstatně rozcházet,“ komentuje údaje z průzkumu Aneta Martišková, členka vedení společnosti Edenred.
Jinými slovy, jako Češi dobře víme, jak bychom o své zdraví měli pečovat, ale z různých důvodů pro to neděláme dostatek.
Nákup není trénink
Jako sportování nebo intenzivní pohyb lidé ale často uvádějí i běžnou chůzi do práce nebo na nákupy. „Běžný denní pohyb má pro zdraví smysl, ale cílenou pohybovou aktivitu úplně nenahradí. Zároveň ale nefunguje ani opačný extrém – pokud má někdo nulový pohyb během dne a pak jednorázově sportuje, například hodinu v posilovně nebo při běhu, pro zdraví to nestačí,“ upozorňuje Hana Pávková Málková, odbornice na výživu a zdravý životní styl ze společnosti STOB.
Stinnou stránku nehýbání registrují nejen lékaři obezitologové, zvláště ti dětští. Všímají si toho i páteřní chirurgové, kteří musejí stále častěji napravovat záda dětem a dospívajícím. „V ambulanci přibývá počet dětí s nespecifickými bolestmi zad, ať už z nedostatku pohybu, nebo špatného pohybového stereotypu,“ konstatuje David Borek, primář chirurgie páteře v nemocnici Agel v Karviné.
Jenom málo dětí, které tady lékaři vyšetřují, sportuje. Bolesti zad a nepohyb se v pozdějším věku často mění v nadváhu s vyhřezlými ploténkami.