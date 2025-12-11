Češi se topí v dluzích, nebankovky hlásí dramatický výbuch. Podívejte se, kdo splácí nejvíce

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  13:00
Česko zažívá další vlnu dluhové zátěže. Muži nyní inkasním agenturám dluží v průměru 69 822 Kč, ženy 54 028 Kč. Nejvíce zatížení jsou však senioři. Jejich dlužná částka vyšplhala na 105 662 Kč. A i když si přilepšili a dluhy o něco zmenšili, stále patří mezi nejohroženější skupiny.
Podle nejnovějších dat Asociace inkasních agentur (AIA) za třetí čtvrtletí 2025 se průměrná výše dlužných částek napříč republikou dál zvedá a některé skupiny obyvatel míří do nebezpečného pásma.

Vidíme, že nesplácené závazky u lidí dál narůstají a zároveň se komplikuje jejich řešení. Do inkasa se dostávají především dlouhodobě neřešené dluhy, u kterých už finanční instituce vyčerpaly všechny vlastní možnosti.

Vladimír Vachel, prezident AIA a jednatel EOS KSI ČR

Muži na jihu Čech dluží nejvíc z celé země

Nejrychlejší růst dlužných částek zaznamenaly Jihočeský a Plzeňský kraj. V obou regionech se dluhy mužů zvýšily o sedmnáct procent, u žen pak o dvanáct, respektive jedenáct procent.

Milionový dluh a spor o ředitele. Harrachov opustil spolek, o můstky dále stojí

Muži v Jihočeském kraji jsou v čele celorepublikového žebříčku s průměrným dluhem 79 055 korun. Na druhém místě je Praha s částkou 77 891 korun. Ženy dluží nejvíce ve Středočeském kraji, kde průměr činí 61 053 korun. „Ve všech krajích bez výjimky dlužné částky rostou. Jihočeský kraj je navíc jediný, kde se zvýšily i bankovní dluhy,“ potvrzuje Jakub Novotný z EOS KSI ČR.

Praha je výjimka

  • Dluhy vůči bankám meziročně mírně klesly – o sedm procent. Jediným výrazným odklonem je hlavní město. Pražané nesplácí bankám v průměru 210 tisíc korun, zatímco ostatní kraje se drží přibližně o čtvrtinu níže. „Vyšší spotřebitelské úvěry v Praze jsou pochopitelné. Životní náklady jsou zde vyšší a lidé si proto častěji půjčují větší částky,“ doplňuje Vladimír Vachel, prezident AIA a jednatel EOS KSI ČR.

Mladí dlužníci v Praze vylétli o 133 procent

Skupina mladých dlužníků ve věku osmnáct až dvacet čtyři let zaznamenala nejprudší nárůst. V Praze se jejich průměrný dluh zvýšil o sto třicet tři procent na 29 534 korun. V Jihočeském a Plzeňském kraji už mladí dluží přes 49 tisíc. Senioři naopak své dluhy mírně snižují – průměrně o deset procent. „Mladí často podceňují menší krátkodobé půjčky, které se rychle nahromadí. U seniorů sledujeme větší snahu své závazky řešit, i když splácení bývá kvůli nízkým příjmům dlouhodobější,“ vysvětluje Novotný.

Půjčit si 40 tisíc, vracet 140. Klientů nám přibývá, říká šéf dluhové poradny

Dlužíme za mobil i pojištění

Dluhy za služby mobilních operátorů rostou o sedm procent a v průměru dosahují 15 409 korun. Rozdíly mezi kraji jsou minimální. U pojištění je situace výrazně horší. Průměrná dlužná částka vzrostla o osmnáct procent na 34 345 korun. Nejvýraznější skok zaznamenal Zlínský kraj, kde lidé dluží pojišťovnám v průměru 67 tisíc korun – nejvíce v republice.

Nebankovní úvěry prudce rostou

  • Největší problém letošního třetího čtvrtletí představují nebankovní půjčky. Dluhy v prodlení tam vzrostly o více než jednu čtvrtinu, konkrétně na 68 515 korun. Růst se týká všech krajů kromě Prahy. Ta se sice drží stabilně, ale stále má nejvyšší průměrnou dlužnou částku – 116 tisíc korun. „Micro loans míří často na rizikovější klienty bez finanční rezervy. U bank by na půjčku nedosáhli, a proto volí nebankovní společnosti,“ uzavírá Jakub Novotný z EOS KSI ČR.

