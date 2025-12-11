Podle nejnovějších dat Asociace inkasních agentur (AIA) za třetí čtvrtletí 2025 se průměrná výše dlužných částek napříč republikou dál zvedá a některé skupiny obyvatel míří do nebezpečného pásma.
Vidíme, že nesplácené závazky u lidí dál narůstají a zároveň se komplikuje jejich řešení. Do inkasa se dostávají především dlouhodobě neřešené dluhy, u kterých už finanční instituce vyčerpaly všechny vlastní možnosti.
Vladimír Vachel, prezident AIA a jednatel EOS KSI ČR
Muži na jihu Čech dluží nejvíc z celé země
Nejrychlejší růst dlužných částek zaznamenaly Jihočeský a Plzeňský kraj. V obou regionech se dluhy mužů zvýšily o sedmnáct procent, u žen pak o dvanáct, respektive jedenáct procent.
|
Milionový dluh a spor o ředitele. Harrachov opustil spolek, o můstky dále stojí
Muži v Jihočeském kraji jsou v čele celorepublikového žebříčku s průměrným dluhem 79 055 korun. Na druhém místě je Praha s částkou 77 891 korun. Ženy dluží nejvíce ve Středočeském kraji, kde průměr činí 61 053 korun. „Ve všech krajích bez výjimky dlužné částky rostou. Jihočeský kraj je navíc jediný, kde se zvýšily i bankovní dluhy,“ potvrzuje Jakub Novotný z EOS KSI ČR.
Praha je výjimka
Mladí dlužníci v Praze vylétli o 133 procent
Skupina mladých dlužníků ve věku osmnáct až dvacet čtyři let zaznamenala nejprudší nárůst. V Praze se jejich průměrný dluh zvýšil o sto třicet tři procent na 29 534 korun. V Jihočeském a Plzeňském kraji už mladí dluží přes 49 tisíc. Senioři naopak své dluhy mírně snižují – průměrně o deset procent. „Mladí často podceňují menší krátkodobé půjčky, které se rychle nahromadí. U seniorů sledujeme větší snahu své závazky řešit, i když splácení bývá kvůli nízkým příjmům dlouhodobější,“ vysvětluje Novotný.
|
Půjčit si 40 tisíc, vracet 140. Klientů nám přibývá, říká šéf dluhové poradny
Dlužíme za mobil i pojištění
Dluhy za služby mobilních operátorů rostou o sedm procent a v průměru dosahují 15 409 korun. Rozdíly mezi kraji jsou minimální. U pojištění je situace výrazně horší. Průměrná dlužná částka vzrostla o osmnáct procent na 34 345 korun. Nejvýraznější skok zaznamenal Zlínský kraj, kde lidé dluží pojišťovnám v průměru 67 tisíc korun – nejvíce v republice.
Nebankovní úvěry prudce rostou