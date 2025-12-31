Češi tráví Silvestr stále častěji v zahraničí. Podívejte se, které destinace jsou mezi TOP výběrem

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  17:00
Češi letos na přelomu roku častěji cestují do zahraničí a ve větší míře než dříve volí i vzdálenější destinace. Počet silvestrovských odletů z České republiky vzrostl meziročně o třetinu, přičemž výrazně roste zájem o dálkové lety, jejichž ceny naopak klesají. Evropské destinace zůstávají nejčastější volbou, rychle však přibývá cest do Asie, Severní Ameriky či na Blízký východ.

Ilustrační obrázek | foto: Midjourneyredakce s využitím AI, Midjourney

Počet Čechů, kteří tráví silvestrovské období v zahraničí, se meziročně zvýšil. Vyplývá to z dat společnosti Kiwi.com, podle nichž letos odletělo na přelomu roku do zahraničí o 33 procent více cestujících než ve stejném období loni.

Změna se projevuje nejen v celkovém počtu cestujících, ale také ve struktuře destinací. Výrazně vzrostl zájem o dálkové lety, a to meziročně o 69 procent. Jedním z hlavních důvodů je pokles jejich cen – průměrná cena dálkových letenek se snížila o více než 20 procent. Naopak krátké lety po Evropě zdražily přibližně o 9 procent. Celkově se průměrná cena letenky zvýšila o 4,4 procenta.

Nejčastější destinace a výrazné nárůsty

Evropské země zůstávají mezi silvestrovskými destinacemi nejčastější volbou. Češi nejvíce létají do Španělska, Itálie a Francie. Výrazné meziroční nárůsty však zaznamenaly i jiné destinace. Počet rezervací letů na Kypr vzrostl o 833 procent, do Turecka o 420 procent a do Spojených arabských emirátů o 316 procent.

Pokud se nacházíte na území Spojených arabských emirátů, neuchovávejte ve svém chytrém telefonu - ani na aplikacích a sociálních sítích - žádný materiál, který by mohl být považován za urážlivý, sexuálně explicitní nebo politicky citlivý.

Mezi jednotlivými městy patří k nejvyhledávanějším Málaga, Řím a Istanbul. Právě Istanbul zaznamenal největší meziroční nárůst zájmu, konkrétně o 716 procent. Podle dostupných dat k tomu přispívá jeho poloha na pomezí Evropy a Asie i role významného leteckého přestupního uzlu. Zvýšený zájem je patrný také o Fuerteventuru na Kanárských ostrovech, kde počet rezervací vzrostl o 383 procent.

Růst zájmu o vzdálenější regiony

Změny ve výběru destinací potvrzují i údaje rozdělené podle regionů. Zájem o lety do Asie se meziročně zvýšil o 164 procent, do Severní Ameriky o 242 procent. Spojené státy, u nichž byl v loňském roce zaznamenán pokles poptávky, letos vykazují opětovný růst zájmu v silvestrovském období.

Silvestr jako delší dovolená

  • Data naznačují, že stále více cestujících vnímá silvestrovské období jako příležitost k delší dovolené. Cenové srovnání krátkých a dálkových letů hraje při rozhodování významnou roli. S klesajícím rozdílem v cenách roste ochota cestovat na větší vzdálenosti.

Podmínky v Libereckém kraji vylepšil nový sníh, lyžuje se ve všech střediscích

PodmĂ­nky v LibereckĂ©m kraji vylepĹˇil novĂ˝ snĂ­h, lyĹľuje se ve vĹˇech stĹ™ediscĂ­ch

31. prosince 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

31. prosince 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Na Vysočině začalo hustě sněžit, hlavně kamiony mohou mít v kopcích problémy

ilustrační snímek

31. prosince 2025  15:24,  aktualizováno  15:24

31. prosince 2025  15:24,  aktualizováno  15:24

