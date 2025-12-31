Počet Čechů, kteří tráví silvestrovské období v zahraničí, se meziročně zvýšil. Vyplývá to z dat společnosti Kiwi.com, podle nichž letos odletělo na přelomu roku do zahraničí o 33 procent více cestujících než ve stejném období loni.
Změna se projevuje nejen v celkovém počtu cestujících, ale také ve struktuře destinací. Výrazně vzrostl zájem o dálkové lety, a to meziročně o 69 procent. Jedním z hlavních důvodů je pokles jejich cen – průměrná cena dálkových letenek se snížila o více než 20 procent. Naopak krátké lety po Evropě zdražily přibližně o 9 procent. Celkově se průměrná cena letenky zvýšila o 4,4 procenta.
Nejčastější destinace a výrazné nárůsty
Evropské země zůstávají mezi silvestrovskými destinacemi nejčastější volbou. Češi nejvíce létají do Španělska, Itálie a Francie. Výrazné meziroční nárůsty však zaznamenaly i jiné destinace. Počet rezervací letů na Kypr vzrostl o 833 procent, do Turecka o 420 procent a do Spojených arabských emirátů o 316 procent.
Mezi jednotlivými městy patří k nejvyhledávanějším Málaga, Řím a Istanbul. Právě Istanbul zaznamenal největší meziroční nárůst zájmu, konkrétně o 716 procent. Podle dostupných dat k tomu přispívá jeho poloha na pomezí Evropy a Asie i role významného leteckého přestupního uzlu. Zvýšený zájem je patrný také o Fuerteventuru na Kanárských ostrovech, kde počet rezervací vzrostl o 383 procent.
Růst zájmu o vzdálenější regiony
Změny ve výběru destinací potvrzují i údaje rozdělené podle regionů. Zájem o lety do Asie se meziročně zvýšil o 164 procent, do Severní Ameriky o 242 procent. Spojené státy, u nichž byl v loňském roce zaznamenán pokles poptávky, letos vykazují opětovný růst zájmu v silvestrovském období.
Silvestr jako delší dovolená