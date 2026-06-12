Zatímco v roce 2021 převládal názor, že průmysl v oblasti snižování plastového odpadu není dostatečně aktivní, letos s tímto tvrzením nesouhlasí 54 procent respondentů. Podle autorů průzkumu se do vnímání veřejnosti promítají investice firem do recyklace a cirkulární ekonomiky.
Přetrvávají mýty
Výzkum zároveň ukázal, že mezi lidmi přetrvávají některé rozšířené mýty o plastech. Devět z deseti dotázaných se například domnívá, že většinu obalového odpadu tvoří plast. Podle údajů společnosti ALPLA však plast představuje zhruba pětinu obalového odpadu, zatímco největší podíl připadá na papír a karton.
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Plast je podle 73 procent respondentů nejškodlivějším obalovým materiálem. S velkým odstupem následují kovy, sklo a papír. Současně ale šest z deseti Čechů souhlasí s tím, že problémem není samotný plast, ale způsob jeho využívání a nakládání s ním po použití.
Průzkum také naznačuje rostoucí důvěru v recyklované materiály. Recyklovaný PET, známý pod zkratkou rPET, považuje za udržitelný obalový materiál 65 procent dotázaných. Ještě vyšší podporu získala evropská pravidla požadující větší recyklovatelnost obalů a vyšší podíl recyklátu ve výrobcích. Souhlas s nimi vyjádřilo 77 procent respondentů.
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Většina lidí třídí
Třídění odpadu zůstává nejčastější aktivitou, kterou lidé podnikají pro snížení dopadů plastového odpadu na životní prostředí. Tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že pravidelně třídí plastový odpad. Přibližně polovina používá papírové tašky nebo nosí vlastní láhev na pití.
Podporu má i případné zavedení zálohového systému na PET lahve. Nevadil by 65 procentům respondentů. Šest z deseti Čechů by si navíc bylo ochotno mírně připlatit za výrobek s ekologičtějším obalem.
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Za hlavní odpovědnost za omezování jednorázových plastů lidé považují firmy a výrobce. Podle průzkumu jim tuto roli přisuzují častěji než státu nebo samotným spotřebitelům.
Výzkum proběhl v dubnu letošního roku na reprezentativním vzorku 1016 respondentů ve věku od 15 do 55 let.