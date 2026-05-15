Češi vstoupí do MS v hokeji 2026. Ve Fribourgu je čeká nebezpečné Dánsko

Lukáš Karbulka
Sport   19:14
Česká hokejová reprezentace vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku s ambicemi na úspěch i vědomím, že hned první soupeř může být velmi nebezpečný. Dánsko loni senzačně vyřadilo Kanadu a poprvé v historii postoupilo do semifinále šampionátu. Národní tým trenéra Radima Rulíka tak čeká ve Fribourgu ostrý start turnaje.

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku. | foto: ČTK

Čeští hokejisté dnes vstoupí ve Fribourgu do 89. mistrovství světa. V úvodním utkání základní skupiny B vyzvou od 20:20 Dánsko, které na loňském šampionátu šokovalo hokejový svět senzačním postupem do semifinále.

Národní tým se s Dány utkal už na minulém mistrovství světa ve Stockholmu a Herningu. Češi tehdy po bezbrankové první třetině zvítězili jasně 7:2. Zatímco česká reprezentace následně skončila ve čtvrtfinále po porážce se Švédskem, Dánsko se postaralo o jednu z největších senzací historie turnaje. Ve čtvrtfinále totiž po dramatickém obratu vyřadilo Kanadu 2:1 a poprvé postoupilo mezi nejlepší čtyři týmy světa. Po prohře se Švýcarskem v semifinále a Švédskem v boji o třetí místo se však Dánsko medaile nedočkalo.

Oba soupeři se potkali také letos v únoru na olympijském turnaji v Miláně. Tam Češi v předkole play off vydřeli těsnou výhru 3:2.

Předpokládaná sestava ČR:

Brankář: Kořenář

Obrana: Hronek, Kempný, Hájek, Cibulka, Alscher, Ticháček, T. Galvas

Útok: Blümel, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, Kubalík - O. Beránek, Černoch, Chmelař

Nevyzpytatelný soupeř

Asistent trenéra Jiří Kalous před utkáním upozornil, že Dány není radno podcenit. „Čeká nás nevyzpytatelný soupeř, který na každém mistrovství světa udělá nějaký překvapivý výsledek a zaskočí některého z favoritů. My se ale soustředíme hlavně sami na sebe,“ uvedl Kalous.

Co v tomto směru očekává od Dánů? „Mají zajímavé útočné pásmo. Přenáší hru od brankové čáry nahoru na modrou a k bekům vyjíždí třetí forvard. Při téhle situaci je důležité nezaspat, dobře si rozebírat hráče, napárovat je a mít je dobře obsazené, aby tam nevznikla díra a šance pro soupeře.“

V dánském výběru nechybí ani útočník Nick Olesen z HC Motor České Budějovice, který loni rozhodl památné čtvrtfinále proti Kanadě vítězným gólem 49 sekund před koncem. Přestože severskému týmu schází několik hvězd v čele s Oliverem Bjorkstrandem nebo Larsem Ellerem, český tým očekává velmi nepříjemného soupeře.

Kapitán Roman Červenka před úvodním duelem zdůraznil důležitost koncentrace i správného nastavení. „První zápasy jsou vždy specifické. Všichni mají hodně sil a čekám velmi těžký zápas. Důležitý bude první gól a věřím, že budeme stoprocentně připravení,“ řekl zkušený útočník.

Červenka zároveň věří, že tým podrží energie a soudržnost. „Doufám, že do toho vlítneme s chutí, bude tam nadšení, radost ze hry a bojovnost. Věřím, že se budeme během turnaje jen zlepšovat,“ dodal kapitán národního týmu.

Gólmanská tajenka

Asi největším otazníkem české sestavy zůstává brankoviště. Na loňských či předloňských akcích se tým mohl opřít o hvězdy z NHL, letos však do Švýcarska přicestovalo evropské trio Josef Kořenář, Dominik Pavlát a Petr Kváča. Kdo se postaví mezi tři tyče v pátek proti Dánům? Ondřej Pavelec si jméno jedničky hlídá jako ostříž.

„Máme plán na dva nebo tři zápasy dopředu a uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet. Kluci už to ale samozřejmě vědí, jsou na to připravení. Teď se soustředíme hlavně na to, abychom vstup do turnaje zvládli tou správnou nohou,“ hlásí trenér brankářů. Výhodou stávajícího tria podle něj může být právě fakt, že jsou na široké kluziště zvyklí. „Každá střela z menšího hřiště je trochu nebezpečnější, tady na větším ledě mají evropští kluci výhodu, mají to zažité.“

Kde sledovat zápas Česko – Dánsko?

Zápas odvysílá ČT sport.

Program Česka na MS v hokeji 2026:

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků.

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti.

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy.

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd.

Jdete zítra do Prčic? A víte, že fenomén, který vznikl u piva, slaví kulatiny?

Pochod z Prahy do Prčice slaví 60. narozeniny. Legendární 75 kilometrů dlouhá štreka skrývá šest překvapivých zajímavostí.

Procesy při obnově po povodních se táhnou, stěžují si obce. Nabízejí, co by pomohlo

Starostové povodněmi poničeného Jeseníku, Mikulovic a České Vsi v pátek kritizovali složité dotační, administrativní a legislativní procesy, které i více než rok a půl po katastrofálních záplavách...

Odborník NUDZ: Obětem tzv. konverzních praktik by pomohl zákaz těchto praktik

Jasný právní zákaz takzvaných konverzních praktik, což jsou snahy o změnu sexuální orientace, genderové identity a vyjadřování lidí řadících se ke komunitě...

Pardubice zavádějí parkovací karty pro obyvatele oblasti Na Drážce

Pardubice zavedou od 1. června placené karty pro dlouhodobé parkování v oblasti Na Drážce.

Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fanouškům Slavie v pohotovosti

Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Slavií Praha v pohotovosti.

Obrovští kapři i tuňák za 60 kilo. Rybáři zažili lovy, na které hned tak nezapomenou

Nádherné ryby, u kterých ani tolik nezáleží na velikosti, váze nebo tom, jestli posunou osobní rekord.

Z dětského hřiště zmizela skluzavka, na které se zranil chlapec

Radnice Prahy 5 nechala odstranit skluzavku z dětského hřiště Okrouhlík na Smíchově, na které se zřejmě před několika dny zranil osmiletý chlapec.

Ve Zlínském kraji se na čtyřleté a kratší obory SŠ dostalo 93,4 pct uchazečů

Ve Zlínském kraji bylo na čtyřleté a kratší obory středních škol přijato 93,4 procenta uchazečů.

Mělník opraví základní školu v Cukrovarské ulici, chce uspořit energie

Mělník opraví budovu Základní školy Jindřicha Matiegky v Cukrovarské ulici.

Kvůli vyšetřování nehody dvou aut je omezen průjezd po silnici I/6 u Bochova

Nehoda dvou osobních aut, která se obešla bez zranění, omezila průjezd po silnici I/6 mezi Karlovými Vary a Prahou u Bochova na Karlovarsku.

Prodával stejné jachty dokola. Soud poslal podnikatele na 7,5 roku za mříže

Některé jachty prodával opakovaně různým lidem, jiné zatěžoval zástavami a kupujícím to zatajoval. Krajský soud v Brně poslal slovenského podnikatele Igora Krajčoviče za mříže.

VIDEO: Zloděj sebral boty za pět tisíc, na rohožce nechal svoje. Pak se sám prozradil

Kuriózní případ řešili před několika dny brněnští strážníci v Bystrci, když pátrali po drahých teniskách.

