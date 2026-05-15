Čeští hokejisté dnes vstoupili ve Fribourgu do 89. mistrovství světa. V úvodním utkání základní skupiny B vyzvali od 20:20 Dánsko, které na loňském šampionátu šokovalo hokejový svět senzačním postupem do semifinále.
1. třetina
Úvodní třetina českého výběru se stala minulostí. Po celou dvacetiminutovku byli Češi aktivnější a i přes dvě nevyužité přesilovky vedou zaslouženě 2:0. Jako první se na konci deváté minuty prosadil Dominik Kubalík, kterému nahrál Jakub Flek. Svěřenci Rulíka pak po necelých dvou minutách udeřili znovu a zásluhou Daniela Voženílka vedeme 2:0. Českou převahu v 1. třetině vystihl i poměr střel – 12:1.
2. třetina
Druhá třetina už je v plném proudu a hra se trochu vyrovnala. Češi přežili své první oslabení. Dánové jsou zatím o něco aktivnější sedm minut před koncem vedou 7:4 na střely.
Vzájemná utkání
Národní tým se s Dány utkal už na minulém mistrovství světa ve Stockholmu a Herningu. Češi tehdy po bezbrankové první třetině zvítězili jasně 7:2. Zatímco česká reprezentace následně skončila ve čtvrtfinále po porážce se Švédskem, Dánsko se postaralo o jednu z největších senzací historie turnaje. Ve čtvrtfinále totiž po dramatickém obratu vyřadilo Kanadu 2:1 a poprvé postoupilo mezi nejlepší čtyři týmy světa. Po prohře se Švýcarskem v semifinále a Švédskem v boji o třetí místo se však Dánsko medaile nedočkalo.
Oba soupeři se potkali také letos v únoru na olympijském turnaji v Miláně. Tam Češi v předkole play off vydřeli těsnou výhru 3:2.
Předpokládaná sestava ČR:
Brankář: Kořenář
Obrana: Hronek, Kempný, Hájek, Cibulka, Alscher, Ticháček, T. Galvas
Útok: Blümel, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, Kubalík - O. Beránek, Černoch, Chmelař
Nevyzpytatelný soupeř
Asistent trenéra Jiří Kalous před utkáním upozornil, že Dány není radno podcenit. „Čeká nás nevyzpytatelný soupeř, který na každém mistrovství světa udělá nějaký překvapivý výsledek a zaskočí některého z favoritů. My se ale soustředíme hlavně sami na sebe,“ uvedl Kalous.
Co v tomto směru očekává od Dánů? „Mají zajímavé útočné pásmo. Přenáší hru od brankové čáry nahoru na modrou a k bekům vyjíždí třetí forvard. Při téhle situaci je důležité nezaspat, dobře si rozebírat hráče, napárovat je a mít je dobře obsazené, aby tam nevznikla díra a šance pro soupeře.“
V dánském výběru nechybí ani útočník Nick Olesen z HC Motor České Budějovice, který loni rozhodl památné čtvrtfinále proti Kanadě vítězným gólem 49 sekund před koncem. Přestože severskému týmu schází několik hvězd v čele s Oliverem Bjorkstrandem nebo Larsem Ellerem, český tým očekává velmi nepříjemného soupeře.
Kapitán Roman Červenka před úvodním duelem zdůraznil důležitost koncentrace i správného nastavení. „První zápasy jsou vždy specifické. Všichni mají hodně sil a čekám velmi těžký zápas. Důležitý bude první gól a věřím, že budeme stoprocentně připravení,“ řekl zkušený útočník.
Červenka zároveň věří, že tým podrží energie a soudržnost. „Doufám, že do toho vlítneme s chutí, bude tam nadšení, radost ze hry a bojovnost. Věřím, že se budeme během turnaje jen zlepšovat,“ dodal kapitán národního týmu.
Gólmanská tajenka
Asi největším otazníkem české sestavy zůstává brankoviště. Na loňských či předloňských akcích se tým mohl opřít o hvězdy z NHL, letos však do Švýcarska přicestovalo evropské trio Josef Kořenář, Dominik Pavlát a Petr Kváča. Kdo se postaví mezi tři tyče v pátek proti Dánům? Ondřej Pavelec si jméno jedničky hlídá jako ostříž.
„Máme plán na dva nebo tři zápasy dopředu a uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet. Kluci už to ale samozřejmě vědí, jsou na to připravení. Teď se soustředíme hlavně na to, abychom vstup do turnaje zvládli tou správnou nohou,“ hlásí trenér brankářů. Výhodou stávajícího tria podle něj může být právě fakt, že jsou na široké kluziště zvyklí. „Každá střela z menšího hřiště je trochu nebezpečnější, tady na větším ledě mají evropští kluci výhodu, mají to zažité.“
Kde sledovat zápas Česko – Dánsko?
Zápas vysílá ČT sport.
Program Česka na MS v hokeji 2026:
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15