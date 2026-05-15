Češi vstupují do MS v hokeji 2026. Ve Fribourgu je čeká nebezpečné Dánsko

Lukáš Karbulka
Sport   10:32
Česká hokejová reprezentace vstupuje do mistrovství světa ve Švýcarsku s ambicemi na úspěch i vědomím, že hned první soupeř může být velmi nebezpečný. Dánsko loni senzačně vyřadilo Kanadu a poprvé v historii postoupilo do semifinále šampionátu. Národní tým trenéra Radima Rulíka tak čeká ve Fribourgu ostrý start turnaje.

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku. | foto: ČTK

Čeští hokejisté dnes vstoupí ve Fribourgu do 89. mistrovství světa. V úvodním utkání základní skupiny B vyzvou od 20:20 Dánsko, které na loňském šampionátu šokovalo hokejový svět senzačním postupem do semifinále.

Národní tým se s Dány utkal už na minulém mistrovství světa ve Stockholmu a Herningu. Češi tehdy po bezbrankové první třetině zvítězili jasně 7:2. Zatímco česká reprezentace následně skončila ve čtvrtfinále po porážce se Švédskem, Dánsko se postaralo o jednu z největších senzací historie turnaje. Ve čtvrtfinále totiž po dramatickém obratu vyřadilo Kanadu 2:1 a poprvé postoupilo mezi nejlepší čtyři týmy světa. Po prohře se Švýcarskem v semifinále a Švédskem v boji o třetí místo se však Dánsko medaile nedočkalo.

Oba soupeři se potkali také letos v únoru na olympijském turnaji v Miláně. Tam Češi v předkole play off vydřeli těsnou výhru 3:2.

Předpokládaná sestava ČR:

Brankář: Kořenář

Obrana: Hronek, Kempný, Hájek, Cibulka, Alscher, Ticháček, T. Galvas

Útok: Blümel, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, Kubalík - O. Beránek, Černoch, Chmelař

Nevyzpytatelný soupeř

Asistent trenéra Jiří Kalous před utkáním upozornil, že Dány není radno podcenit. „Čeká nás nevyzpytatelný soupeř, který na každém mistrovství světa udělá nějaký překvapivý výsledek a zaskočí některého z favoritů. My se ale soustředíme hlavně sami na sebe,“ uvedl Kalous.

V dánském výběru nechybí ani útočník Nick Olesen z HC Motor České Budějovice, který loni rozhodl památné čtvrtfinále proti Kanadě vítězným gólem 49 sekund před koncem. Přestože severskému týmu schází několik hvězd v čele s Oliverem Bjorkstrandem nebo Larsem Ellerem, český tým očekává velmi nepříjemného soupeře.

Kapitán Roman Červenka před úvodním duelem zdůraznil důležitost koncentrace i správného nastavení. „První zápasy jsou vždy specifické. Všichni mají hodně sil a čekám velmi těžký zápas. Důležitý bude první gól a věřím, že budeme stoprocentně připravení,“ řekl zkušený útočník.

Červenka zároveň věří, že tým podrží energie a soudržnost. „Doufám, že do toho vlítneme s chutí, bude tam nadšení, radost ze hry a bojovnost. Věřím, že se budeme během turnaje jen zlepšovat,“ dodal kapitán národního týmu.

Gólmanská tajenka

Asi největším otazníkem české sestavy zůstává brankoviště. Na loňských či předloňských akcích se tým mohl opřít o hvězdy z NHL, letos však do Švýcarska přicestovalo evropské trio Josef Kořenář, Dominik Pavlát a Petr Kváča. Kdo se postaví mezi tři tyče v pátek proti Dánům? Ondřej Pavelec si jméno jedničky hlídá jako ostříž.

„Máme plán na dva nebo tři zápasy dopředu a uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet. Kluci už to ale samozřejmě vědí, jsou na to připravení. Teď se soustředíme hlavně na to, abychom vstup do turnaje zvládli tou správnou nohou,“ hlásí trenér brankářů. Výhodou stávajícího tria podle něj může být právě fakt, že jsou na široké kluziště zvyklí. „Každá střela z menšího hřiště je trochu nebezpečnější, tady na větším ledě mají evropští kluci výhodu, mají to zažité.“

Kde sledovat zápas Česko – Dánsko?

Zápas odvysílá ČT sport.

Program Česka na MS v hokeji 2026:

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

