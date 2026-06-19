Slovensko v posledních letech investovalo do rozvoje cestovního ruchu stovky milionů eur. Přesto si zachovalo svou autenticitu a dostupnost.
Návrat člunkování
Jedním z největších lákadel letošního léta je Štrbské pleso. Ikonické horské jezero ležící v nadmořské výšce 1 351 metrů obnovilo tradici člunkování, která zde sahá až do roku 1880. Na hladině nyní kotví dvacet různých člunů – od klasických dřevěných pramic přes romantický svatební člun až po loďku s proskleným dnem.
Při plavbě se návštěvníkům otevírá jedinečný pohled na okolní štíty. Málokde ve střední Evropě lze zažít podobnou kombinaci horské scenerie a klidné plavby po horském jezeře.
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Na vrchol lanovkou
Tatry ale zůstávají především královstvím hor. Největším magnetem je Lomnický štít, který se svými 2 634 metry řadí mezi nejznámější vrcholy Slovenska. Díky lanovce se sem mohou dostat i návštěvníci bez horolezeckých zkušeností. Nahoře je čeká vyhlídka na celé pohoří i kavárna Dědo. Skutečnou raritou je možnost přenocovat přímo na vrcholu ve dvou apartmánech, které bývají vyprodané dlouhé měsíce dopředu.
Pokud jsou jízdenky na Lomnický štít vyprodané, nabízí se alternativa v podobě cesty do Lomnického sedla ve výšce 2 190 metrů. Nejvýše položená sedačková lanovka na Slovensku odtud otevírá výhledy na okolní štíty i Malou Studenou dolinu s pěti Spišskými plesy a známou Téryho chatou.
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Méně náročnou variantou je výlet na Přední Solisko. Vrchol ve výšce 2 117 metrů s dominantním dřevěným křížem je dostupný pohodlnou sedačkovou lanovkou a patří k nejoblíbenějším rodinným výletům v oblasti.
Zábava pro děti i adrenalin
Rodiny s dětmi láká například Hrebienok, kam vede pozemní lanovka ze Starého Smokovce. Oblast slouží jako výchozí bod k vodopádům a horským chatám, ale nabízí také expozici dřevěných soch, naučné tabule o místní fauně a flóře nebo relaxační zónu s lehátky pod Slavkovským štítem.
Milovníci adrenalinu mohou vyzkoušet horské káry na tříkilometrové trati vedoucí ze Startu do Tatranské Lomnice. Naopak nová vyhlídková atrakce Tatras Tower na Štrbském Plese sází na dechberoucí výhledy. Jedna z největších vyhlídkových věží v Evropě je bezbariérová a přístupná i s kočárkem. Děti si zamilují především suchý tobogan, který je z vrcholu dopraví dolů během několika sekund. Ovšem pozor – mohou na něj i rodiče!
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Součástí letní nabídky je také projekt Tatranská divočina, vzdělávací hra propojená se soutěží pro děti i dospělé. Účastníci při ní objevují méně známá místa Tater a plní tematické úkoly.
Grandhotely s historií
K atmosféře Vysokých Tater neodmyslitelně patří i historické hotely. Grandhotel Praha v Tatranské Lomnici letos slaví 121 let provozu. Secesní budovu během její historie navštívil také prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Hosty v současnosti láká především wellness centrum a venkovní bazén s výhledem na Slavkovský štít.
Podobnou noblesu nabízí i Grandhotel Starý Smokovec. V jeho pokojích během let pobývali například Fidel Castro nebo Harold Wilson. Hotel si dodnes zachoval atmosféru prvorepublikového luxusu doplněnou moderní gastronomií.
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Pro turisty, kteří chtějí být co nejblíže horám, je určena Horská ubytovna Hrebienok. Nachází se přímo nad horní stanicí lanovky a nabízí ideální výchozí bod pro túry po Tatranské magistrále.
Dovolená s bonusy
Významnou roli při plánování pobytu hraje třeba i systém Gopass. Hosté díky němu získávají ke každé noci pobytu jízdenky na lanovky ve Vysokých i Nízkých Tatrách zdarma. Součástí pobytu je také celodenní vstup do akvaparků Tatralandia nebo Bešeňová a cashback až deset procent ceny pobytu ve formě kreditů, které lze využít na další služby.
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Proč do Tater?