Češi znovu objevují Tatry. Lákají na člunkování, lanovky i horský luxus

Petr Holeček
Petr Holeček
  16:06
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Když se řeknou letní hory, většina Čechů si představí Alpy. Jenže stále více turistů znovu objevuje místo, které mají doslova za kopcem. Vysoké Tatry nabízejí kombinaci majestátních vrcholů, horských jezer, kvalitních hotelů a moderní turistické infrastruktury. Na Slovensko se přitom pohodlně dostanete autem, vlakem, autobusem i autovlakem.
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Člunkování vrací na Štrbské pleso klidnou tradici. | foto: Marek Hajkovský

Slovensko v posledních letech investovalo do rozvoje cestovního ruchu stovky milionů eur. Přesto si zachovalo svou autenticitu a dostupnost.

Návrat člunkování

Jedním z největších lákadel letošního léta je Štrbské pleso. Ikonické horské jezero ležící v nadmořské výšce 1 351 metrů obnovilo tradici člunkování, která zde sahá až do roku 1880. Na hladině nyní kotví dvacet různých člunů – od klasických dřevěných pramic přes romantický svatební člun až po loďku s proskleným dnem.

Při plavbě se návštěvníkům otevírá jedinečný pohled na okolní štíty. Málokde ve střední Evropě lze zažít podobnou kombinaci horské scenerie a klidné plavby po horském jezeře.

Štrbské pleso v srdci Vysokých Tater není jen místem pověstí a turistických tras. Nově tu stojí padelový kurt.

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Na vrchol lanovkou

Tatry ale zůstávají především královstvím hor. Největším magnetem je Lomnický štít, který se svými 2 634 metry řadí mezi nejznámější vrcholy Slovenska. Díky lanovce se sem mohou dostat i návštěvníci bez horolezeckých zkušeností. Nahoře je čeká vyhlídka na celé pohoří i kavárna Dědo. Skutečnou raritou je možnost přenocovat přímo na vrcholu ve dvou apartmánech, které bývají vyprodané dlouhé měsíce dopředu.

Pokud jsou jízdenky na Lomnický štít vyprodané, nabízí se alternativa v podobě cesty do Lomnického sedla ve výšce 2 190 metrů. Nejvýše položená sedačková lanovka na Slovensku odtud otevírá výhledy na okolní štíty i Malou Studenou dolinu s pěti Spišskými plesy a známou Téryho chatou.

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Méně náročnou variantou je výlet na Přední Solisko. Vrchol ve výšce 2 117 metrů s dominantním dřevěným křížem je dostupný pohodlnou sedačkovou lanovkou a patří k nejoblíbenějším rodinným výletům v oblasti.

Zábava pro děti i adrenalin

Rodiny s dětmi láká například Hrebienok, kam vede pozemní lanovka ze Starého Smokovce. Oblast slouží jako výchozí bod k vodopádům a horským chatám, ale nabízí také expozici dřevěných soch, naučné tabule o místní fauně a flóře nebo relaxační zónu s lehátky pod Slavkovským štítem.

Lanovka na Hrebienok je oblíbená i u dětí.

Milovníci adrenalinu mohou vyzkoušet horské káry na tříkilometrové trati vedoucí ze Startu do Tatranské Lomnice. Naopak nová vyhlídková atrakce Tatras Tower na Štrbském Plese sází na dechberoucí výhledy. Jedna z největších vyhlídkových věží v Evropě je bezbariérová a přístupná i s kočárkem. Děti si zamilují především suchý tobogan, který je z vrcholu dopraví dolů během několika sekund. Ovšem pozor – mohou na něj i rodiče!

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Součástí letní nabídky je také projekt Tatranská divočina, vzdělávací hra propojená se soutěží pro děti i dospělé. Účastníci při ní objevují méně známá místa Tater a plní tematické úkoly.

Grandhotely s historií

K atmosféře Vysokých Tater neodmyslitelně patří i historické hotely. Grandhotel Praha v Tatranské Lomnici letos slaví 121 let provozu. Secesní budovu během její historie navštívil také prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Hosty v současnosti láká především wellness centrum a venkovní bazén s výhledem na Slavkovský štít.

Podobnou noblesu nabízí i Grandhotel Starý Smokovec. V jeho pokojích během let pobývali například Fidel Castro nebo Harold Wilson. Hotel si dodnes zachoval atmosféru prvorepublikového luxusu doplněnou moderní gastronomií.

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Pro turisty, kteří chtějí být co nejblíže horám, je určena Horská ubytovna Hrebienok. Nachází se přímo nad horní stanicí lanovky a nabízí ideální výchozí bod pro túry po Tatranské magistrále.

Dovolená s bonusy

Významnou roli při plánování pobytu hraje třeba i systém Gopass. Hosté díky němu získávají ke každé noci pobytu jízdenky na lanovky ve Vysokých i Nízkých Tatrách zdarma. Součástí pobytu je také celodenní vstup do akvaparků Tatralandia nebo Bešeňová a cashback až deset procent ceny pobytu ve formě kreditů, které lze využít na další služby.

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Proč do Tater?

  • Obnovené člunkování na Štrbském plese s tradicí od roku 1880
  • Lanovka na Lomnický štít (2 634 m n. m.) Nejvýše položená sedačková lanovka na Slovensku do Lomnického sedla
  • Rodinné atrakce Hrebienok a Tatras Tower
  • Horské káry v Tatranské Lomnici
  • Historické grandhotely s více než stoletou tradicí
  • Při nákupu lanovek přes Gopass alespoň tři dny předem lze u některých jízd ušetřit až 10 eur.
  • Tatralandia – patří mezi největší akvaparky ve střední Evropě a nabízí desítky bazénů, toboganů a skluzavek včetně termální a mořské vody.
  • Bešeňová – termální akvapark postavený na přírodních geotermálních pramenech, má také wellness procedury.
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