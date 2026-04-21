Česká hokejová reprezentace ladí kádr pro nadcházející mistrovství světa ve Švýcarsku a ve hře jsou i posily ze zámoří. Už v příštím týdnu by se k týmu mohli připojit útočníci Adam Klapka z Calgary Flames a Jaroslav Chmelař z New York Rangers. Ve výběru by neměl chybět ani obránce Filip Hronek z Vancouver Canucks, který patří k nejlepším českým bekům v NHL.
Vedení reprezentace však zatím konkrétní jména oficiálně nepotvrdilo. Generální manažer Jiří Šlégr uvedl, že finální informace zveřejní až po druhém přípravném utkání proti Rakousku. „Myslíme si, že to není fér vůči hráčům, kteří jsou momentálně tady. Stejně tak počty, které máme namyšlené,“ řekl Šlégr.
Podle něj probíhá komunikace se všemi hráči, kterým skončila sezona v NHL a nepřesunuli se na farmy do AHL. „Na některých hráčích jsme domluvení, ale oznámíme to až po posledním zápase tady,“ dodal.
V pátek večer by měla být zároveň zveřejněna nominace na České hry, které se uskuteční od 30. dubna do 3. května v Českých Budějovicích jako součást seriálu Euro Hockey Tour.
Hronek má místo jisté
Zatímco Klapka a Chmelař si budou muset o účast na šampionátu ještě říct svými výkony, Hronek má podle všeho pozici v týmu téměř jistou. „U Filipa musíme počkat hlavně na výstupní prohlídku. Pak se s ním samozřejmě budeme bavit o tom, kdy by měl přijet. Samozřejmě to není hráč, kterého bychom chtěli zkoušet. Určitě se nějakým způsobem včas zařadí do týmu před mistrovstvím světa, pokud by ta dohoda byla,“ uvedl Šlégr.
Obránce, který byl součástí bronzového týmu z mistrovství světa 2022, by měl lékařskou kontrolu absolvovat v nejbližších dnech. „Mluvíme spolu každý den. Uvidíme, jak to dopadne,“ doplnil generální manažer.
Letošní světový šampionát ve Švýcarsku navazuje na nedávné olympijské hry v Miláně a představuje druhý vrchol sezony. Právě kvůli nabitému programu jsou jednání s kluby o uvolnění hráčů složitější než obvykle. „Kluci mají za sebou těžkou a dlouhou sezonu. Kluby jsou rozhodně opatrnější než normálně,“ přiznal Šlégr.
Program MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15
Výsledky Euro Hockey Tour 2025/26
|TURNAJ
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|4. místo
|Karjala Cup
|Švédsko
|Česko
|Finsko
|Švýcarsko
|Švýcarské hokejové hry 2025
|Švédsko
|Česko
|Finsko
|Švýcarsko
|České hokejové hry 2026 ( 30. 4.–3. 5.)
|Švédské hokejové hry 2026 ( 7.–10. 5)