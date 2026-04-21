Česká hokejová reprezentace čeká na posily z NHL: Kdo přijede na mistrovství světa?

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   20:21
Zámořské posily mohou výrazně zamíchat sestavou české hokejové reprezentace. Trenéři řeší, kdo doplní tým před mistrovstvím světa a kdy dorazí hráči z NHL. Jasno má být už po nejbližších přípravných zápasech.

Česká hokejová reprezentace ladí kádr pro nadcházející mistrovství světa ve Švýcarsku a ve hře jsou i posily ze zámoří. Už v příštím týdnu by se k týmu mohli připojit útočníci Adam Klapka z Calgary Flames a Jaroslav Chmelař z New York Rangers. Ve výběru by neměl chybět ani obránce Filip Hronek z Vancouver Canucks, který patří k nejlepším českým bekům v NHL.

Vedení reprezentace však zatím konkrétní jména oficiálně nepotvrdilo. Generální manažer Jiří Šlégr uvedl, že finální informace zveřejní až po druhém přípravném utkání proti Rakousku. „Myslíme si, že to není fér vůči hráčům, kteří jsou momentálně tady. Stejně tak počty, které máme namyšlené,“ řekl Šlégr.

Podle něj probíhá komunikace se všemi hráči, kterým skončila sezona v NHL a nepřesunuli se na farmy do AHL. „Na některých hráčích jsme domluvení, ale oznámíme to až po posledním zápase tady,“ dodal.

V pátek večer by měla být zároveň zveřejněna nominace na České hry, které se uskuteční od 30. dubna do 3. května v Českých Budějovicích jako součást seriálu Euro Hockey Tour.

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, kdy a s kým budou hrát Češi?

Hronek má místo jisté

Zatímco Klapka a Chmelař si budou muset o účast na šampionátu ještě říct svými výkony, Hronek má podle všeho pozici v týmu téměř jistou. „U Filipa musíme počkat hlavně na výstupní prohlídku. Pak se s ním samozřejmě budeme bavit o tom, kdy by měl přijet. Samozřejmě to není hráč, kterého bychom chtěli zkoušet. Určitě se nějakým způsobem včas zařadí do týmu před mistrovstvím světa, pokud by ta dohoda byla,“ uvedl Šlégr.

Obránce, který byl součástí bronzového týmu z mistrovství světa 2022, by měl lékařskou kontrolu absolvovat v nejbližších dnech. „Mluvíme spolu každý den. Uvidíme, jak to dopadne,“ doplnil generální manažer.

Letošní světový šampionát ve Švýcarsku navazuje na nedávné olympijské hry v Miláně a představuje druhý vrchol sezony. Právě kvůli nabitému programu jsou jednání s kluby o uvolnění hráčů složitější než obvykle. „Kluci mají za sebou těžkou a dlouhou sezonu. Kluby jsou rozhodně opatrnější než normálně,“ přiznal Šlégr.

Program MS v hokeji 2026

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Výsledky Euro Hockey Tour 2025/26

TURNAJ1. místo2. místo3. místo4. místo
Karjala CupŠvédskoČeskoFinskoŠvýcarsko
Švýcarské hokejové hry 2025ŠvédskoČeskoFinskoŠvýcarsko
České hokejové hry 2026 ( 30. 4.–3. 5.)
Švédské hokejové hry 2026 ( 7.–10. 5)

Česká hokejová reprezentace čeká na posily z NHL: Kdo přijede na mistrovství světa?

Ústecká zoologická zahrada má novou samici medvěda malajského

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem má novou samici medvěda malajského, kterou získala ze zoo v nizozemském Arnhemu. Samice vytvoří chovný pár s mladým samcem,...

21. dubna 2026  17:59,  aktualizováno  17:59

