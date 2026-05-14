Česká hokejová reprezentace odhalila přesilovkové formace. Kdo bude tahounem na MS?

Lukáš Karbulka
Sport   16:02
Česká hokejová reprezentace už ladí poslední detaily před startem mistrovství světa ve Švýcarsku. Národní tým si poprvé vyzkoušel led hlavní arény ve Fribourgu, kde odehraje všech sedm duelů základní skupiny. Trenéři zatím tají složení finální soupisky i jméno brankáře pro úvodní zápas proti Dánsku.

Debata Radima Rulíka a Tomáše Plekance na české střídačce. | foto: Luboš Vácha

Českým hokejistům začíná ostrá fáze mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Národní tým ve čtvrtek poprvé trénoval v hlavní hale BCF Arena ve Fribourgu, kde odehraje všech sedm utkání základní skupiny B. Už v pátek večer čeká svěřence trenéra Radim Rulík úvodní duel turnaje proti Dánsku.

V českém táboře je podle asistentů trenéra cítit natěšení i očekávání. „Jsme rádi, že už to začíná. Na rozpoložení týmu je vidět, že se hráči těší. Trénink má drajv a energii. Věřím, že jsme dobře připravení,“ řekl novinářům asistent trenéra Jiří Kalous.

Na snímku Radim Rulík (vlevo) a Roman Červenka.

První kontakt s halou

Po dvou dnech v tréninkové hale si Češi konečně vyzkoušeli prostředí hlavní arény s kapacitou přes devět tisíc diváků, která je domovem švýcarského klubu Fribourg-Gottéron. Led však podle trenérů zatím nebyl ideální.

„Je to čerstvý led, ještě nebyl optimální, protože se dělaly nové reklamy. Ale pro všechny budou podmínky stejné. Jinak je zázemí fajn a prostředí bude dobré,“ uvedl Kalous.

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým a kdy budou hrát Češi?

Organizátoři museli do haly vměstnat hned osm reprezentačních týmů, což se podepsalo i na podmínkách v zákulisí. Česká reprezentace využívá dvě menší šatny a k dispozici má jedinou toaletu.

Brankář Josef Kořenář připomněl, že podobné podmínky nejsou na světových šampionátech ničím výjimečným. „Loni v Dánsku jsme kabiny ani neměli, tam byly jen kóje s plachtami. Tady jsou dvě menší kabiny, ale k tomu to patří,“ popsal.

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. David Pastrňák dává gól. (26. května 2024)

Horší viditelnost pro brankáře

Právě gólmani měli během tréninku trochu komplikovanější podmínky. Kvůli černým tribunám se podle Kořenáře puk na ledě ztrácel. „Doufám, že při zápasech dorazí fanoušci a bude to lepší,“ věří český brankář.

Na specifika velkého kluziště upozornil také útočník Matyáš Melovský. „Je to krásná hala, ale jak je kluziště velké, je to náročnější na bruslení. Na to se ale nemůžeme vymlouvat, všichni to budou mít stejné,“ řekl.

Česko na MS v hokeji 2026: Aktuální program, výsledky a přehled všech soupeřů

Sestava zatím v tajnosti

Trenéři zatím stále neprozradili, s kolika hráči český tým do šampionátu vstoupí. Definitivní rozhodnutí mělo padnout až po večerní poradě realizačního týmu. Tajemstvím zůstává také jméno brankáře, který dostane důvěru v úvodním utkání proti Dánsku.

„Máme plán na dva nebo tři zápasy. Kluci už ho znají a jsou připravení. Teď se hlavně soustředíme na vstup do turnaje,“ uvedl trenér brankářů Ondřej Pavelec.

Kdo by měl být pro MS 2026 brankářskou jedničkou?

celkem hlasů: 5

Češi zároveň pilují speciální týmy. V elitní přesilovkové formaci nastupují obránce Filip Hronek a útočníci Roman Červenka, David Tomášek, Lukáš Sedlák a Matyáš Melovský. Druhou přesilovkovou pětici tvoří obránce Tomáš Cibulka a útočníci Martin Kaut, Matěj Blümel, Daniel Voženílek a Dominik Kubalík.

Po pátečním souboji s Dánskem čekají reprezentaci ještě zápasy se Slovinskem, Švédskem, Itálií, Slovenskem, Norskem a Kanadou. Vyřazovací část šampionátu se přesune do Curychu, kde mistrovství světa vyvrcholí 31. května.

Program MS v hokeji 2026

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20

