Česká hokejová reprezentace před MS 2026 mění kádr: Kubalík a další posily míří do přípravy

Lukáš Karbulka
Sport
Příprava české hokejové reprezentace na mistrovství světa nabírá na obrátkách a trenéři postupně mění složení týmu. V přípravných zápasech tedy uvidíme stálé opory týmu i nováčky. Kdo se dostal do nominace a kdy hraje Česko?
Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík dává rozhovory po příletu z olympijských her. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Česká hokejová reprezentace pokračuje v přípravě na nadcházející mistrovství světa 2026 a realizační tým postupně upravuje složení kádru. Už v příštím týdnu se k mužstvu připojí útočníci Dominik Kubalík, David Tomášek a reprezentační nováček Adam Měchura z Plzně.

Národní tým vstupuje do další fáze přípravy, kterou zpestří první přátelská utkání proti Německu. Stejně jako úvodní kemp se i tentokrát vše odehraje v Karlových Varech.

„Tým budeme po každém týdnu měnit. Vždy oznámíme hráčům, kteří nebudou pokračovat, že kemp opouštějí, a zároveň představíme ty, kteří nás doplní od pondělí dalšího týdne. Příprava trvá šest týdnů, je dlouhá, čeká nás celkem deset zápasů a my chceme síly trochu rozložit,“ avizoval hlavní trenér Radim Rulík už na začátku prvního kempu.

Nominace na druhý kemp

Brankáři:
Adam Brízgala (Rytíři Kladno), Jan Kavan (HC Kometa Brno), Petr Kváča (Bílí Tygři Liberec)

Obránci:
Tomáš Cibulka (Motor České Budějovice), Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec), Filip Král, Jan Ščotka, Libor Zábranský (HC Kometa Brno), Filip Pyrochta (BK Mladá Boleslav), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu), Martin Jandus (Rytíři Kladno)

Útočníci:
Matyáš Filip, Adam Měchura (HC Škoda Plzeň), Jakub Flek (HC Kometa Brno), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu), Kevin Klíma, Radovan Pavlík (Mountfield HK), Jakub Konečný, Marcel Marcel (Rytíři Kladno), Jaromír Pytlík (Bílí Tygři Liberec), Daniel Voženílek, Dominik Kubalík (EV Zug), David Tomášek (Farjestad BK)

Změna v nominaci a první zápasy

Z aktuální nominace pro druhý týden vypadla trojice útočníků Ondřej Rohlík, Filip Přikryl a Petr Fridrich. Jejich místa zaujmou právě Kubalík, Tomášek a Měchura.

Součástí druhého kempu budou také první přípravné zápasy. Český výběr se dvakrát utká s Německem – 16. a 17. dubna v Karlových Varech. Následně se tým přesune do Jihlava, kde bude ladit formu před tradičním turnajem FORTUNA HOCKEY GAMES, který se uskuteční na přelomu dubna a května v Českých Budějovicích.

Český útočník Adam Měchura (11) v souboji o puk s kanadským bekem Nolanem Allanem (2).

Program přípravy – duben 2026

  • 16. dubna (17:30) – Česko vs. Německo (Karlovy Vary)
  • 17. dubna (17:00) – Česko vs. Německo (Karlovy Vary)
  • 23. dubna (19:00) – Rakousko vs. Česko (Vídeň)
  • 24. dubna (17:00) – Česko vs. Rakousko (Jihlava)

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, kdy a s kým budou hrát Češi?

Ambice českého týmu a rozlučka Rulíka

Pro šedesátiletého kouče Radima Rulíka, který před dvěma lety dovedl národní tým v Praze k titulu mistrů světa, půjde o poslední sezonu na reprezentační střídačce. V rozhovoru s novináři přiznal, že by se rád rozloučil úspěchem.

„Chceme pro to udělat maximum. K úspěchu potřebujete trochu štěstí, shodu okolností. Od každého trošku, není to jedna věc. Ale opravdu se stoprocentně zaměříme na přípravu a uděláme maximum, abychom (na MS) udělali co nejlepší výsledek,“ uvedl Rulík.

Kdy hraje Česko na MS 2026 ve fotbale? Máme přehledný program celého šampionátu

K tomu potřebuje sestavit také silný tým, což v sezoně se dvěma vrcholy nebývá snadný úkol. Jak již předeslal při oznámení první nominace na úvodní kemp v Karlových Varech, chce dát šanci mladším perspektivním hráčům, kteří by mohli být do budoucna oporami národního týmu.

„Máme nějaké mladé hráče v extralize. Už se sice nedá říct v Evropě, ale v AHL. Uvidíme, na koho dosáhneme. Mladí kluci určitě dostanou šanci,“ ujistil Rulík. „Zjistíme, jak na tom budou, jak budou zvládat zápasy. Uvidíme, jak vše dopadne, na mistrovství světa to ale určitě nemají zavřené,“ dodal Rulík.

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga, školní zápas. Petr Tomek, útočník Energie.

Další mladíci v týmu

Hodně ho zaujal teprve sedmnáctiletý karlovarský útočník Petr Tomek, který se stal kometou sezony. Z dnešního večerního duelu semifinálové série Západočechů s Třincem však musel po „sekeře“ útočníka Ocelářů Patrika Hrehorčáka kvůli zranění ruky odstoupit.

„Je ve famózní formě, hraje výborně. Počkáme, jak všechno dopadne, kolik bude mít zápasů, bude potřebovat také nějaký odpočinek. Ale je to hráč, který velmi překvapil. Jeho progres během sezony je obrovský,“ ocenil Rulík.

Soupiska českého týmu před MS v hokeji 2026: Úvodního kempu se účastní i pětice nových hráčů

Z talentovaných mladíků v extraligových klubech si velmi dobrou pozici pro případný start na šampionátu vybudoval i dvacetiletý liberecký obránce Tomáš Galvas. „Po mentální stránce o něj vůbec strach nemám, po herní stránce také ne. Ale jde o to, jak bude zvládat souboje, jak mu to půjde před brankou. Jak zvládne hru na mezinárodní úrovni,“ řekl český reprezentační trenér.

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

11. dubna 2026

Bohumín zřídil v Kopytově odstavnou plochu pro lepší přístup k soutoku řek

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku dal upravit odstavnou plochu na okraji osady Kopytov, která umožní parkování pro pět vozidel. Chce tak lépe zpřístupnit soutok Odry a...

11. dubna 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Folkový podvečer v Mimoni

ilustrační snímek

Folkový podvečer z cyklu Spolu v mollu rozezvučí v neděli areál Městského muzea v Mimoni.

11. dubna 2026  10:32

Méně lesa, zato nové cesty. Na singletrailech v krasu se chystá i stezka pro děti

Zpráva, že v Mariánském údolí u brněnské Líšně vznikne singletrail, brněnské...

Ničivá vichřice a velká voda v posledních dvou letech vyřadily z provozu oblíbené singletraily v Jedovnicích na Blanensku a Mariánském údolí u Brna. Letos na nich opět bude rušno.

11. dubna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Dálnice D49 z Česka na Slovensko je priorita, shodli se premiéři Babiš a Fico

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Dálnice D49 může pomoci městům a obcím, kolem nichž povede, ale je také důležitým spojením mezi Českou republikou a Slovenskem. Proto je součástí memoranda, které premiéři obou zemí Andrej Babiš a...

11. dubna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Energetická chudoba podle studie není problém jen ekonomicky slabších regionů

ilustrační snímek

Energetická chudoba podle studie vědců z brněnské Masarykovy univerzity není jen problém ekonomicky slabších regionů, riziko je také v menších „kapsách“ uvnitř...

11. dubna 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Při požáru domu v Třebíči se jeden člověk zranil, škoda je milion Kč

ilustrační snímek

Hasiči v noci likvidovali požár v rodinném domě v Třebíči. Jeden člověk se při něm zranil. Škodu odhadli na milion korun, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra...

11. dubna 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Liberec bude zjišťovat, v jakém stavu je alej promenádní Masarykovy ulice

ilustrační snímek

Liberec bude letos zjišťovat, v jakém stavu je lipová alej promenádní Masarykovy ulice, které je označovaná za jednu z nejhezčích v zemi. Za tahové zkoušky 78...

11. dubna 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

Při požáru domu v Třebíči se jeden člověk zranil, škoda je milion Kč

ilustrační snímek

Hasiči v noci likvidovali požár v rodinném domě v Třebíči. Jeden člověk se při něm zranil. Škodu odhadli na milion korun, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra...

11. dubna 2026  7:51,  aktualizováno  7:51

Při požáru domu v Třebíči se jeden člověk zranil, škoda je milion Kč

ilustrační snímek

Hasiči v noci likvidovali požár v rodinném domě v Třebíči. Jeden člověk se při něm zranil. Škodu odhadli na milion korun, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra...

11. dubna 2026  7:51,  aktualizováno  7:51

Hradec Králové osadí tři školy slunečními elektrárnami, na další čtyři je chystá

ilustrační snímek

Město Hradec Králové osadí první tři základní a mateřské školy slunečními elektrárnami. Ve druhé etapě by magistrát chtěl dát fotovoltaické elektrárny ještě na...

11. dubna 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

Plzeň si znovu připomene americké osvobození, dorazí stoletý veterán

Stoletý americký veterán Joseph Thurmond přijede v květnu do Plzně na Slavnosti...

Plzeň plánuje navštívit stoletý americký veterán Joseph Thurmond. Město tedy opět zažije Slavnosti svobody, jednu z nejvýznamnějších evropských připomínek konce druhé světové války, s veteránskou...

11. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

