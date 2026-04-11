Česká hokejová reprezentace pokračuje v přípravě na nadcházející mistrovství světa 2026 a realizační tým postupně upravuje složení kádru. Už v příštím týdnu se k mužstvu připojí útočníci Dominik Kubalík, David Tomášek a reprezentační nováček Adam Měchura z Plzně.
Národní tým vstupuje do další fáze přípravy, kterou zpestří první přátelská utkání proti Německu. Stejně jako úvodní kemp se i tentokrát vše odehraje v Karlových Varech.
„Tým budeme po každém týdnu měnit. Vždy oznámíme hráčům, kteří nebudou pokračovat, že kemp opouštějí, a zároveň představíme ty, kteří nás doplní od pondělí dalšího týdne. Příprava trvá šest týdnů, je dlouhá, čeká nás celkem deset zápasů a my chceme síly trochu rozložit,“ avizoval hlavní trenér Radim Rulík už na začátku prvního kempu.
Nominace na druhý kemp
Brankáři:
Obránci:
Útočníci:
Změna v nominaci a první zápasy
Z aktuální nominace pro druhý týden vypadla trojice útočníků Ondřej Rohlík, Filip Přikryl a Petr Fridrich. Jejich místa zaujmou právě Kubalík, Tomášek a Měchura.
Součástí druhého kempu budou také první přípravné zápasy. Český výběr se dvakrát utká s Německem – 16. a 17. dubna v Karlových Varech. Následně se tým přesune do Jihlava, kde bude ladit formu před tradičním turnajem FORTUNA HOCKEY GAMES, který se uskuteční na přelomu dubna a května v Českých Budějovicích.
Program přípravy – duben 2026
- 16. dubna (17:30) – Česko vs. Německo (Karlovy Vary)
- 17. dubna (17:00) – Česko vs. Německo (Karlovy Vary)
- 23. dubna (19:00) – Rakousko vs. Česko (Vídeň)
- 24. dubna (17:00) – Česko vs. Rakousko (Jihlava)
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, kdy a s kým budou hrát Češi?
Ambice českého týmu a rozlučka Rulíka
Pro šedesátiletého kouče Radima Rulíka, který před dvěma lety dovedl národní tým v Praze k titulu mistrů světa, půjde o poslední sezonu na reprezentační střídačce. V rozhovoru s novináři přiznal, že by se rád rozloučil úspěchem.
„Chceme pro to udělat maximum. K úspěchu potřebujete trochu štěstí, shodu okolností. Od každého trošku, není to jedna věc. Ale opravdu se stoprocentně zaměříme na přípravu a uděláme maximum, abychom (na MS) udělali co nejlepší výsledek,“ uvedl Rulík.
Kdy hraje Česko na MS 2026 ve fotbale? Máme přehledný program celého šampionátu
K tomu potřebuje sestavit také silný tým, což v sezoně se dvěma vrcholy nebývá snadný úkol. Jak již předeslal při oznámení první nominace na úvodní kemp v Karlových Varech, chce dát šanci mladším perspektivním hráčům, kteří by mohli být do budoucna oporami národního týmu.
„Máme nějaké mladé hráče v extralize. Už se sice nedá říct v Evropě, ale v AHL. Uvidíme, na koho dosáhneme. Mladí kluci určitě dostanou šanci,“ ujistil Rulík. „Zjistíme, jak na tom budou, jak budou zvládat zápasy. Uvidíme, jak vše dopadne, na mistrovství světa to ale určitě nemají zavřené,“ dodal Rulík.
Další mladíci v týmu
Hodně ho zaujal teprve sedmnáctiletý karlovarský útočník Petr Tomek, který se stal kometou sezony. Z dnešního večerního duelu semifinálové série Západočechů s Třincem však musel po „sekeře“ útočníka Ocelářů Patrika Hrehorčáka kvůli zranění ruky odstoupit.
„Je ve famózní formě, hraje výborně. Počkáme, jak všechno dopadne, kolik bude mít zápasů, bude potřebovat také nějaký odpočinek. Ale je to hráč, který velmi překvapil. Jeho progres během sezony je obrovský,“ ocenil Rulík.
Soupiska českého týmu před MS v hokeji 2026: Úvodního kempu se účastní i pětice nových hráčů
Z talentovaných mladíků v extraligových klubech si velmi dobrou pozici pro případný start na šampionátu vybudoval i dvacetiletý liberecký obránce Tomáš Galvas. „Po mentální stránce o něj vůbec strach nemám, po herní stránce také ne. Ale jde o to, jak bude zvládat souboje, jak mu to půjde před brankou. Jak zvládne hru na mezinárodní úrovni,“ řekl český reprezentační trenér.
Program MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.15
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.15
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.15
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.15
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.15
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.15
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.15
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.15
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.15
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.15
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.15
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.15
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.15
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.15
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.15
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.15
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.15
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.15
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.15
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.15
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.15
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.15
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.15
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.15
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.15
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.15
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.15
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.15
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.15
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.15
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.15
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.15
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.15
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.15
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.15
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.15
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15