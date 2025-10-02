Projekt navazuje na dlouholetou tradici dodávek vozidel pro městskou hromadnou dopravu v Bulharsku, kdy například od roku 2010 dodala Škoda Group do pěti bulharských měst 210 trolejbusů. Zároveň jde o významný krok ve spolupráci českého železničního průmyslu a Bulharska v oblasti modernizace veřejné dopravy. Kontrakt v hodnotě více než 1,6 miliardy korun zahrnuje celkem osm čtyřvozových souprav. Výroba probíhá v závodech Škoda Group v Plzni a Ostravě.
„Představení nové soupravy ukazuje, že projekt pokračuje podle plánu. Již v listopadu přepravíme první soupravu do Sofie a v první polovině příštího roku chceme dokončit celou zakázku. Jsme hrdí, že můžeme přispět k modernizaci městské dopravy v bulharské metropoli a díky novým soupravám metra nabídnout cestujícím další posílení komfortu a kapacit moderní a spolehlivé MHD,“ uvedl Zdeněk Sváta, člen představenstva a COO Škoda Group.
Nejmodernější vozy metra od Škoda Group
Sofijské metro denně přepraví přibližně 400 tisíc cestujících, kteří budou moci již zanedlouho ke svým cestám využít právě moderní osmdesátimetrové soupravy od Škoda Group. V bulharském hlavním městě jezdí metro částečně také po povrchu, čemuž je přizpůsobena konstrukce vozidla. Nová vozidla budou mít s ohledem na teplé podnebí výkonnou klimatizaci, která zajistí vysoký komfort cestování i během teplých letních měsíců. Samozřejmostí jsou dva prostory pro osoby na invalidních vozících, které poskytnou přístupnost a pohodlnou přepravu všem cestujících bez rozdílu.
Vlaky budou vybaveny zabezpečovacím systémem s automatickou regulací rychlosti. Tento systém zajišťuje bezpečnou jízdu na trase tím, že reguluje rychlost jízdy a zabraňuje tzv. dohánění souprav. Soupravy budou poháněny trakčními třífázovými asynchronními motory, při brzdění bude využívána rekuperace – tedy vracení elektrické energie zpět do napájecí sítě. Metro v Sofii je provozováno na standardním rozchodu 1 435 mm a napájeno je přes třetí kolejnici stejnosměrným napětím 750 ± 250 V. Konstrukční rychlost nových souprav je 90 km/h.
Aktuální stav výroby a harmonogram projektu
Komfort a udržitelná městská mobilita
Moderní design a pokročilé technologie zaručují nízkou energetickou náročnost i nižší provozní náklady. Rekuperační brzdění umožní efektivní využití elektrické energie a sníží ekologickou stopu provozu. Díky klimatizovanému interiéru, prostorným průchozím vozům a bezbariérovému přístupu budou nové soupravy splňovat nejvyšší standardy komfortu městské dopravy.
Metro v Sofii
Sofijské metro bylo otevřeno v roce 1998 a patří mezi nejmladší systémy metra v Evropě. V současnosti má čtyři linky s celkovou délkou sítě přes 52 km a více než 50 stanic. Denně přepraví přibližně 400 tisíc cestujících a je páteřním prvkem veřejné dopravy v aglomeraci bulharské metropole s 1,3 miliony obyvatel. Nové soupravy Škoda Group budou nasazeny především na linkách 1, 2 a 4, kde umožní zkrátit intervaly a poskytnou vyšší kapacitu i výrazně komfortnější cestování v klimatizovaných vozech přizpůsobených místnímu podnebí.
Hlavní technické parametry souprav sofijského metra