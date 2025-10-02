Česká Škoda Group dodá bulharské Sofii moderní metro. V Plzni ukázala první soupravu

Autor: Metro.cz
  16:45
Škoda Group, přední evropský výrobce řešení pro bezemisní mobilitu, dnes v plzeňském výrobním areálu slavnostně představila čtyřvozovou soupravu metra pro bulharskou Sofii, která je součástí kontraktu uzavřeného s tamním provozovatelem metra Metropoliten EAD na dodávku osmi moderních vlakových souprav.
Projekt navazuje na dlouholetou tradici dodávek vozidel pro městskou hromadnou dopravu v Bulharsku, kdy například od roku 2010 dodala Škoda Group do pěti bulharských měst 210 trolejbusů. Zároveň jde o významný krok ve spolupráci českého železničního průmyslu a Bulharska v oblasti modernizace veřejné dopravy. Kontrakt v hodnotě více než 1,6 miliardy korun zahrnuje celkem osm čtyřvozových souprav. Výroba probíhá v závodech Škoda Group v Plzni a Ostravě.

„Představení nové soupravy ukazuje, že projekt pokračuje podle plánu. Již v listopadu přepravíme první soupravu do Sofie a v první polovině příštího roku chceme dokončit celou zakázku. Jsme hrdí, že můžeme přispět k modernizaci městské dopravy v bulharské metropoli a díky novým soupravám metra nabídnout cestujícím další posílení komfortu a kapacit moderní a spolehlivé MHD,“ uvedl Zdeněk Sváta, člen představenstva a COO Škoda Group.

Souprava z boku

Nejmodernější vozy metra od Škoda Group

Sofijské metro denně přepraví přibližně 400 tisíc cestujících, kteří budou moci již zanedlouho ke svým cestám využít právě moderní osmdesátimetrové soupravy od Škoda Group. V bulharském hlavním městě jezdí metro částečně také po povrchu, čemuž je přizpůsobena konstrukce vozidla. Nová vozidla budou mít s ohledem na teplé podnebí výkonnou klimatizaci, která zajistí vysoký komfort cestování i během teplých letních měsíců. Samozřejmostí jsou dva prostory pro osoby na invalidních vozících, které poskytnou přístupnost a pohodlnou přepravu všem cestujících bez rozdílu.

Vlaky budou vybaveny zabezpečovacím systémem s automatickou regulací rychlosti. Tento systém zajišťuje bezpečnou jízdu na trase tím, že reguluje rychlost jízdy a zabraňuje tzv. dohánění souprav. Soupravy budou poháněny trakčními třífázovými asynchronními motory, při brzdění bude využívána rekuperace – tedy vracení elektrické energie zpět do napájecí sítě. Metro v Sofii je provozováno na standardním rozchodu 1 435 mm a napájeno je přes třetí kolejnici stejnosměrným napětím 750 ± 250 V. Konstrukční rychlost nových souprav je 90 km/h.

Interiér soupravy

Aktuální stav výroby a harmonogram projektu

  • První souprava: aktuálně pobíhají typové a jízdní zkoušky na zkušebním okruhu ve Velimi.
  • Druhá souprava: dokončena a prochází přejímací zkouškou ve výrobním závodě – tzv. Factory Acceptance Test (FAT).
  • Třetí a čtvrtá souprava: aktuálně probíhá výroba.
  • Přeprava první soupravy do Sofie: naplánováno na začátek listopadu 2025.
  • Dokončení výroby všech souprav: předpoklad březen–duben 2026.

Komfort a udržitelná městská mobilita

Moderní design a pokročilé technologie zaručují nízkou energetickou náročnost i nižší provozní náklady. Rekuperační brzdění umožní efektivní využití elektrické energie a sníží ekologickou stopu provozu. Díky klimatizovanému interiéru, prostorným průchozím vozům a bezbariérovému přístupu budou nové soupravy splňovat nejvyšší standardy komfortu městské dopravy.

Metro v Sofii

Sofijské metro bylo otevřeno v roce 1998 a patří mezi nejmladší systémy metra v Evropě. V současnosti má čtyři linky s celkovou délkou sítě přes 52 km a více než 50 stanic. Denně přepraví přibližně 400 tisíc cestujících a je páteřním prvkem veřejné dopravy v aglomeraci bulharské metropole s 1,3 miliony obyvatel. Nové soupravy Škoda Group budou nasazeny především na linkách 1, 2 a 4, kde umožní zkrátit intervaly a poskytnou vyšší kapacitu i výrazně komfortnější cestování v klimatizovaných vozech přizpůsobených místnímu podnebí.

Hlavní technické parametry souprav sofijského metra

  • Délka soupravy: čtyřvozová jednotka, délka cca 80 m
  • Max. konstrukční rychlost: 90 km/h
  • Napájení: 750 V DC z třetí kolejnice
  • Rozchod: 1 435 mm
  • Pohon: třífázové asynchronní motory s rekuperací
  • Klimatizace: výkonná klimatizace přizpůsobená teplému podnebí Sofie a částečnému provozu na povrchu
  • Přístupnost: bezbariérový nástup, dvě místa pro osoby na invalidním vozíku
  • Zabezpečení: automatická regulace rychlosti a moderní brzdové systémy
  • Kapacita: více než 580 cestujících (z toho cca 120 sedících)
  • Nástup a výstup: čtyři dvoukřídlé dveře na každé straně vozu pro rychlou výměnu cestujících

