Na začátku přitom stál jediný e-mail. Hojdová chtěla pro svou diplomovou práci analyzovat Richardsonovu tvorbu a požádala ho o rozhovor. Hollywoodská legenda odpověděla – a z původně studentského projektu se postupně stalo desetileté tvůrčí partnerství i osobní přátelství.
Richardson české filmařce otevřel svůj profesní i soukromý svět. Umožnil jí nahlédnout do zákulisí natáčení po boku režijních velikánů, jako jsou Quentin Tarantino, Martin Scorsese nebo Oliver Stone, zpřístupnil jí rozsáhlé soukromé archivy a nechal ji dokumentovat svou práci z bezprostřední blízkosti. Výsledkem je intimní portrét muže, který spoluutvářel podobu moderního Hollywoodu.
„Na začátku šlo jen o diplomovou práci, pak nápad na knihu a následně otázka, zda nenatočíme film. Přiznám se, že jsem váhal, ale nakonec jsem Janě důvěřoval. Otevřela se před námi cesta, která trvala mnoho let. Tento film mohla vytvořit jedině ona. Je to její příběh stejně jako můj,“ říká Robert Richardson.
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Úspěch na festivalu v Karlových Varech
Dokument měl na začátku července světovou premiéru na 60. ročníku karlovarského festivalu, kam Richardson osobně přijel převzít Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Film ve Varech patřil k nejdiskutovanějším dokumentům festivalu a několik dní vedl průběžné hlasování o Diváckou cenu deníku Právo.
Ve filmu vystupují i Tarantino nebo Scorsese
Ve filmu se vedle Richardsona a Hojdové objevují také Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Oliver Stone, Woody Harrelson, Andy Serkis nebo Kate Hudson.
„Jeho kamera mě fascinovala natolik, že jsem chtěla pochopit, jak přemýšlí o světě kolem nás. Netušila jsem, že z diplomové práce vznikne desetiletá cesta, která změní i mě samotnou,“ říká Jana Hojdová.
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Producent Matěj Chlupáček věří, že snímek osloví nejen filmové fanoušky. „Není to jen film o jednom z nejlepších kameramanů světa. Je to především příběh o odvaze, posedlosti vlastní vizí a o tom, jak daleko může člověka dovést odhodlání,“ dodává.