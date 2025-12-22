Podle průzkumů si v Česku nevedeme špatně, tedy nákladně. „Vánoční spotřebu energií neovlivňuje jen topení nebo světelná výzdoba domácnosti, svou roli hraje také vaření. Právě v období před a během svátků je trouba zapnutá často od rána do večera, což může domácnosti překvapit na vyúčtování. Přitom i drobné změny dokážou spotřebu snížit, například využití zbytkového tepla trouby, pečení více chodů najednou nebo častější používání pokličky při vaření na sporáku. Vánoční pohoda tak nemusí nutně znamenat vyšší energetickou zátěž,“ popisuje Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet, která je dodavatelem elektřiny a zemního plynu.
Kde je vánoční menu nejdražší?
Nejnáročnější tabule najdeme v zemích, kde na talířích dominují dlouho pečené masité pokrmy. Nejvíce energie v průměru spotřebuje americký krocan. Pokud bychom vzali aktuální průměrné ceny elektřiny pro domácnosti v Česku, tak jeho pečení vyjde domácnost zhruba na 7,4 kWh, což vychází na necelých 60 korun. V závěsu je pečená husa, která se tradičně servíruje na Štědrý den v Německu. K energeticky náročným hostinám patří i ta britská, specifickou roli zde hraje kromě pečeného masa i takzvaný christmas pudding. Tento vánoční pokrm z ovoce, mouky, vajec a loje se totiž připravuje několik hodin v páře. Samotné napařování totiž často trvá déle než příprava hlavního chodu, což výrazně zvyšuje celkovou energetickou náročnost.
Na opačném konci stojí pokrmy, které téměř žádnou energii nepotřebují. Ukázkovým příkladem je třeba náš bramborový salát, jeho příprava nevyžaduje téměř žádnou tepelnou úpravu. Velmi úsporné z hlediska energií je i mexické bacalao, tradiční slaný tresčí pokrm, který se vaří pouze krátce, jeho přípravě totiž předchází dlouhé sušení ryby v soli. Za pomyslné premianty v úspoře energií během štědrovečerní večeře lze považovat Japonce. Vánoce tam sice tradičně nemají náboženský rozměr, a i díky promyšlenému marketingu se v zemi rozšířil zvyk dopřát si na Štědrý den smažené kuře z amerického řetězce rychlého občerstvení.
„V českých domácnostech nejsou tradiční vánoční svátky energeticky náročné jen kvůli hlavnímu chodu, ale i kvůli množství pochutin, které připravujeme už několik dní předem. Cílem naší analýzy bylo vybrat typické štědrovečerní večeře a porovnat jejich energetickou náročnost s příklady z jiných zemí,“ říká Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet.
Energetická stopa štědrovečerní tabule
Energetickou náročnost tradiční české štědrovečerní večeře lze demonstrovat nejen na finanční úspoře, ale i na spotřebě energie.
Pro lepší představu, výroba energie potřebné k přípravě kapra s bramborovým salátem ve všech českých domácnostech by elektrárně Temelín zabrala přibližně pět hodin a osmnáct minut. Naproti tomu, na všechny pečené krocany připravované na Štědrý den v USA by musela jaderná elektrárna Temelín vyrábět elektřinu na plný výkon více než tři týdny. Výrazně energeticky náročná je i tradiční vánoční večeře v Německu, kde hlavní roli hraje husí pečeně. Její příprava by vyžadovala přibližně pět a půl dne nepřetržitého provozu elektrárny. Na třetím místě je Francie, kde by příprava štědrovečerních jídel zabrala téměř tři dny nepřetržité výroby energie.