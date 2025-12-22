Česká vánoční večeře patří k těm šetrnějším. Kolik stojí světové štědrovečerní tabule?

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  6:00
Když se řekne Štědrý večer, málokterý Čech si nevybaví bramborový salát a kapra či řízek. Štědrovečerní tabule se ve světě liší nejen chutěmi, ale i mírou energetické náročnosti. Napadlo vás někdy, kolik takové uvaření večeře stojí?

Jen na všechny krocany pečené v USA na Štědrý den by musel Temelín při plném výkonu vyrábět energii déle než tři týdny. | foto: Profimedia.cz

Podle průzkumů si v Česku nevedeme špatně, tedy nákladně. „Vánoční spotřebu energií neovlivňuje jen topení nebo světelná výzdoba domácnosti, svou roli hraje také vaření. Právě v období před a během svátků je trouba zapnutá často od rána do večera, což může domácnosti překvapit na vyúčtování. Přitom i drobné změny dokážou spotřebu snížit, například využití zbytkového tepla trouby, pečení více chodů najednou nebo častější používání pokličky při vaření na sporáku. Vánoční pohoda tak nemusí nutně znamenat vyšší energetickou zátěž,“ popisuje Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet, která je dodavatelem elektřiny a zemního plynu.

Kde je vánoční menu nejdražší?

Nejnáročnější tabule najdeme v zemích, kde na talířích dominují dlouho pečené masité pokrmy. Nejvíce energie v průměru spotřebuje americký krocan. Pokud bychom vzali aktuální průměrné ceny elektřiny pro domácnosti v Česku, tak jeho pečení vyjde domácnost zhruba na 7,4 kWh, což vychází na necelých 60 korun. V závěsu je pečená husa, která se tradičně servíruje na Štědrý den v Německu. K energeticky náročným hostinám patří i ta britská, specifickou roli zde hraje kromě pečeného masa i takzvaný christmas pudding. Tento vánoční pokrm z ovoce, mouky, vajec a loje se totiž připravuje několik hodin v páře. Samotné napařování totiž často trvá déle než příprava hlavního chodu, což výrazně zvyšuje celkovou energetickou náročnost.

Na opačném konci stojí pokrmy, které téměř žádnou energii nepotřebují. Ukázkovým příkladem je třeba náš bramborový salát, jeho příprava nevyžaduje téměř žádnou tepelnou úpravu. Velmi úsporné z hlediska energií je i mexické bacalao, tradiční slaný tresčí pokrm, který se vaří pouze krátce, jeho přípravě totiž předchází dlouhé sušení ryby v soli. Za pomyslné premianty v úspoře energií během štědrovečerní večeře lze považovat Japonce. Vánoce tam sice tradičně nemají náboženský rozměr, a i díky promyšlenému marketingu se v zemi rozšířil zvyk dopřát si na Štědrý den smažené kuře z amerického řetězce rychlého občerstvení.

„V českých domácnostech nejsou tradiční vánoční svátky energeticky náročné jen kvůli hlavnímu chodu, ale i kvůli množství pochutin, které připravujeme už několik dní předem. Cílem naší analýzy bylo vybrat typické štědrovečerní večeře a porovnat jejich energetickou náročnost s příklady z jiných zemí,“ říká Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet.

Energetická stopa štědrovečerní tabule

Energetickou náročnost tradiční české štědrovečerní večeře lze demonstrovat nejen na finanční úspoře, ale i na spotřebě energie.

Pro lepší představu, výroba energie potřebné k přípravě kapra s bramborovým salátem ve všech českých domácnostech by elektrárně Temelín zabrala přibližně pět hodin a osmnáct minut. Naproti tomu, na všechny pečené krocany připravované na Štědrý den v USA by musela jaderná elektrárna Temelín vyrábět elektřinu na plný výkon více než tři týdny. Výrazně energeticky náročná je i tradiční vánoční večeře v Německu, kde hlavní roli hraje husí pečeně. Její příprava by vyžadovala přibližně pět a půl dne nepřetržitého provozu elektrárny. Na třetím místě je Francie, kde by příprava štědrovečerních jídel zabrala téměř tři dny nepřetržité výroby energie.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Skončila modernizace vodní elektrárny Dlouhé stráně, trvala dva roky

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách

Výměnou statorového vinutí soustrojí ukončil ČEZ dvouletou modernizaci přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně za 840 milionů korun. Po bezproblémovém 72hodinovém zkušebním provozu přešlo...

22. prosince 2025  9:12

E.ON pomáhá SOS dětským vesničkám už šestým rokem. Letos podpořil i program terapeutického rodičovství

22. prosince 2025  9:07

Luhačovice převzaly budovu pošty, je to perla funkcionalistické architektury

Zastupitelé Luhačovic rozhodli o koupi poštovní budovy z konce 20. let minulého...

Luhačovice získaly budovu České pošty, která se nachází v ulici Dr. Veselého v centru města hned naproti radnici. Město převzalo objekt do svého majetku na začátku prosince. Objekt zařadila Česká...

22. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Stěhování těžkých břemen a strojů až do 300 tun už dnes není problém

22. prosince 2025  8:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Noční požár v Liberci. Sedm zraněných, hasiči zachraňovali lidi přes balkon

Při nočním požáru rodinného domu v libereckých Ruprechticích utrpělo zranění...

Při nočním požáru rodinného domu v libereckých Ruprechticích utrpělo zranění sedm lidí. Muže a ženu se středně těžkým poraněním záchranáři převezli na popáleninové centrum do pražských Vinohrad....

22. prosince 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Zastávka v Meziříčí má za sebou obnovu, s VRT se očekává její větší vytížení

Zastávka v Družstevní ulici má za sebou modernizaci. Lidé nyní využívají...

Vlaková zastávka ve velkomeziříčské Družstevní ulici už slouží cestujícím. Za sebou má obnovu za desítky milionů korun. Díky ní mají teď lidé k dispozici nejen modernizovanou budovu s čekárnou a...

22. prosince 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

LENDIGO – přátelské a rychlé financování pro podnikatele s vizí

22. prosince 2025  8:40

Dopad přidání AI do softwarových produktů společnosti Microsoft: výzvy a příležitosti

22. prosince 2025  8:34

Mrtvá žena a zraněný muž na Olomoucku. Policie z útoku podezírá jejich dceru

ilustrační snímek

Kriminalisté od nedělního rána vyšetřují násilnou smrt ženy v Bohuňovicích na Olomoucku. Podle zjištění reportérky iDNES.cz se střílelo v domě v Bohuňovicích, který podle místních nyní slouží jako...

21. prosince 2025  14:22,  aktualizováno  22. 12. 8:15

Německá armáda si vybrala pistoli České zbrojovky

22. prosince 2025  8:11

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Na D5 u Králova Dvora bourala dvě auta, směr na Prahu se znovu rozjíždí

Po nehodě dvou nákladních vozidel na dálnici D5 transportoval vrtulník jednoho...

Nehoda dvou osobních vozidel u Králova Dvora na čas uzavřela dálnici D5 ve směru na Prahu. Středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová uvedla, že na místě zasahovaly všechny složky...

22. prosince 2025  6:42,  aktualizováno  8:05

Pardubická galerie bojuje s netěsnícími světlíky, hledá se trvalé řešení

ilustrační snímek

Do Galerie města Pardubice zatéká, netěsní některé světlíky. Problém radnice řeší prakticky od počátku, kdy před více než dvěma lety architektonicky neobvyklou...

22. prosince 2025  6:30,  aktualizováno  6:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.