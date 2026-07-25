„Na Banát vyráží každý rok kolem 1 000 fanoušků, kteří svou návštěvou nejen podpoří místní krajany, ale také ekonomicky pomohou k dalšímu rozvoji turistického ruchu. Celková kapacita festivalu je stanovena na 1 500 osob, tedy hranici, která je komfortní jak pro návštěvníky, tak krajany,“ říká za pořadatele Štěpán Slaný. Vstupenky jsou stále k dostání na webu akce.
Legendární vlak, nově letadlem
V rámci patnáctého ročníku, který se uskuteční od 19. do 23. srpna v česky mluvící vesnici Eibenthal, vystoupí 30 kapel české nezávislé hudební scény, hiphopu, rapu, rocku a folku. K hlavním jménům patří Lenka Dusilová, raper Rest, kapely Midi Lidi a Mutanti hledaj východisko.
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Chybět nebudou ani další skvělé kapely a stálice festivalu, jako jsou Circus Problem, 12:Piet, Cimbálová muzika Pentla, David Pomahač, Timudej nebo zpěvačky Lucie Redlová a Bára Zmeková. Po více než 18 letech se na pódium vrátí také hiphopová skupina Bow Wave, která odehraje comebackový koncert právě v Banátu.
Cíl: Eibenthal
„Každý rok vypravujeme speciální vlakovou soupravu pod názvem Expres Banát, která se několikrát zapsala do historie české železnice. Za posledních třicet let nevyjel delší vlak, než tomu bylo právě do Banátu. Půl kilometru dlouhý expres s 1 000 pasažéry míří do rumunské Oršavy, odkud se loděmi a autobusy návštěvníci převážejí do cílové české vesničky Eibenthal,“ upřesňuje Slaný s tím, že vloni se osvědčila i letecká verze dopravy.
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„Po loňské zkušenosti s vypravením vlastního letadla z Prahy do Bělehradu přišli pořadatelé letos s novým leteckým cílem. Díky nasazení dlouho očekávané pravidelné linky z Prahy do Temešváru se také zásadně zkrátila dostupnost české oblasti v Banátu,“ dodává.
Další možností dopravy je pak návrat do autobusů, se kterými festival v roce 2012 začínal. Díky nim se můžou návštěvníci dostat do oblasti Českého Banátu o týden dříve a užít si i ostatní české vesnice a jejich okolí, popovídat si s krajany a u toho třeba i zdolat nedávno otevřenou Stezku Českým Banátem.
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Pro hudební fanoušky i celé rodiny
„Festival spojuje všechny generace a čím dál více ho otevíráme rodinám s dětmi. To je zároveň naše hlavní myšlenka a vize, se kterou již patnáctým rokem takto velkou akci připravujeme. Naším cílem je podpořit místní krajany, aby se zdejší vesnice nevylidňovaly. Místním lidem ukazujeme, že i když žijí tisíc kilometrů od naší republiky, nejsou na to sami, že jim chceme pomoci udržet zdejší tradici a historii. Postupně obnovujeme komunitní život, služby, vzdělávání pro děti a podnikatelské příležitosti,“ doplňuje Slaný.