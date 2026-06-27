Představte si, že čekáte v jedné ze stanic největšího metra na světa a najednou se kolem vás začne míhat celý svět. Začne to Českou republikou, následovat bude Pobřeží slonoviny, Švédsko, Irák... až to skončí Novým Zélandem.
Proč jsou momentálně vagony v New Yorku polepené motivy několika států světa? Fanoušci kopané tuší! Však právě probíhá fotbalové mistrovství světa. Vizuální show v podzemí nejlidnatějšího města USA zmiňovaný šampionát oslavuje.
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Největší metro světa
Metro v New Yorku není žádný drobek. Jde o nejrozsáhlejší systém metra na světě. Má přes 400 stanic a 368 km tratí. Denně přepraví miliony cestujících. Například česká Wikipedie tvrdí, že New York City Subway denně sveze přes 6 milionů lidí.
V českém prostředí nic podobného zatím nejezdí. Pražské metro zůstává čistě funkční – bez polepu souprav. Pražský dopravní podnik má nejrůznější vizuály hlavně na tramvajích, kde polepy plní většinou reklamní funkci.
Níže si můžete na síti X prohlédnout video zmiňované soupravy.