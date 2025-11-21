Češka z NATO: Válečné simulace, drsný Afghánistán a život mezi muži

David Halatka
David Halatka
  5:32
Eliška Filová Ellison má v NATO renomé odbornice na válečné simulace a bezpečnostní analýzu, aktuálně se též věnuje humanitární a rozvojové činnosti v zemích třetího světa.
Fotogalerie

Eliška Filová Ellison | foto: Metro.cz

Rodačka z Plzeňska vystudovala prestižní King’s College v Londýně, tři roky stážovala ve strategickém velitelství NATO v americkém Norfolku, dlouhodobě působila v centrále NATO v Bruselu. Jak obtížné pro ni bylo prorazit v mužském armádním prostředí? Čemu vděčí za svou strmou kariéru? Jak složitý život je v Afghánistánu? I o tom se ze svého haagského domova rozhovořila pro deník Metro.

Jste světoběžnice rozkročená mezi Benelux, Afghánistán a USA. Povězte mi, jak se to všechno semlelo? Relativně nedávno vám bylo třicet let...
Upřímně, světoběžnice je na mě až moc velké slovo. Já totiž nejraději sedím doma s knihou a čajem a cestování vlastně nijak zvlášť nevyhledávám. O to paradoxnější je, že jsem od osmnácti bydlela v Londýně, Virginii, Kábulu a nyní v Haagu. V patnácti jsem přitom ještě studovala obchodní akademii v Praze, mou největší vášní byl tanec a o kariéře v bezpečnostních studiích jsem neměla ani tušení. Zlom přišel, když moje nejlepší kamarádka odešla studovat do Londýna a přesvědčila mě, ať to taky zkusím. Vyšlo to a já se v politických studiích a později ve válečných studiích na King’s College London úplně našla. Tam jsem se poprvé setkala s válečnými simulacemi a fascinovalo mě, jak kombinují historii, strategii a analytické myšlení. To mě nakonec přivedlo až ke stáži a později práci v rámci vojenských struktur NATO.

Povězte mi, z jakého prostředí jste vzešla? Měli rodiče významnější vliv na směr vaší kariéry? V jak čilém jste spojení?
Pocházím z Tachova a z úplně nevojenského a nepolitického prostředí. Táta pracuje jako ekonom, mamka jako projektantka, takže moje pozdější záliba v bezpečnostní politice a moderních konfliktech pro ně byla docela exotická. Přesto mě vždy podporovali ve studiu, i když si myslím, že úplně nechápali, proč to chci dělat nebo co přesně obor obnáší. Nejtěžší pro ně bylo sledovat, když jsem pracovala v Afghánistánu – to pro rodiče není nikdy jednoduché. Ale věděli, že to dělám s plným přesvědčením. Jsme v pravidelném kontaktu a máme velmi hezký blízký vztah.

Nežli se dotkneme vaší práce v Afghánistánu, zahloubejme se do oboru, který jste vystudovala a intenzivně se mu věnovala. Válečných her a simulací. Jak byste je laikovi přiblížila, jaké mají využití v praxi? Jak se vyvíjí? Dal by se nějak připodobnit k herním válečným strategiím?
Když řeknu „válečné hry“, lidé si často představí počítačovou strategii, něco jako Call of Duty, ale realita je hodně odlišná. V akademickém i vojenském prostředí jsou válečné simulace analytický nástroj. Umožňují testovat rozhodování, odhalovat slabiny strategií, zkoumat lidské chování pod tlakem a modelovat možné scénáře konfliktů. Během studia jsme navrhovali vlastní historické simulace, já jsem například modelovala Operaci Anaconda v Afghánistánu v roce 2002. Později jsem pracovala jako analytik v oblasti modelování a simulací v rámci NATO, což byla skvělá zkušenost. Obor se rychle vyvíjí, nyní už se kombinuje s datovou vědou, umělou inteligencí a psychologií rozhodování. Počítačovým hrám je to podobné jen tím, že pracujete se scénářem a pravidly. Ale cílem není zábava, cílem je pochopit komplexitu konfliktu.

V rozhovoru s Jensem Stoltenbergem, bývalým generálním tajemníkem NATO

Jak silný efekt mají válečné hry v současných konfliktech, především ve válce na Ukrajině? Jaký vývoj této války předpokládáte?
V současných konfliktech mají význam hlavně jako nástroj plánování, přípravy a zkoušení různých scénářů. Není to křišťálová koule, ale mechanismus, jak porozumět možnostem a limitům, například logistickým nebo operačním. Specificky v souvislosti s Ukrajinou je důležité říct, že simulace a velká cvičení nejsou jen přípravou na potenciální scénáře, ale také formou politického signálu. V posledních letech je využívaly jak Rusko, tak státy NATO. Například ruské cvičení Zapad mělo jasný odkaz směrem k Ukrajině i Západu: „Nechoďte dál než doteď.“ Stejně tak alianční cvičení či simulace ukazují, že NATO sleduje situaci a je připraveno reagovat. Je to forma strategické komunikace – jednotlivé strany tím dávají najevo hranice, odhodlání a to, jaké kroky by považovaly za eskalační. Pokud jde o samotný vývoj války, ten je velmi dynamický a jakékoli predikce je potřeba brát s velkou opatrností. Simulace mohou pomoci porozumět variantám, ne předpovídat budoucnost.

Který vojenský blok má válečné hry nejpropracovanější? NATO, Čína, Rusko?
Je těžké označit jeden vojenský blok za „nejlepší“ ve válečných hrách, protože každý používá jinou metodologii a sleduje jiné cíle. V rámci NATO se válečné hry používají nejen jako velká cvičení, ale také jako analytický nástroj. Často jsou velmi „discussion-based“, tedy méně o složitých pravidlech a mechanikách a více o debatě mezi odborníky. Slouží buď k validaci existujících vojenských plánů, nebo naopak k jejich záměrnému „rozbití“, aby se ukázalo, kde mají slabiny. Je to velmi flexibilní a strategicky otevřený přístup. V Číně jsou válečné hry strukturovanější a více zaměřené na konkrétní scénáře, především na potenciální konflikt kolem Tchaj-wanu. Je to tedy mnohem více scénářová příprava na velmi specifickou situaci. Rusko tradičně kombinuje velká cvičení s prvky strategického signálu, cvičení, jako je Zapad, mají částečně vojenský účel, ale zároveň slouží k vysílání politických vzkazů směrem k Západu i regionu. Každý blok tedy využívá simulace jinak a nelze říct, že jeden model je univerzálně „nejlepší“. Odráží spíše odlišné bezpečnostní kultury a strategické priority.

Diskuse v Afhánistánu

Prostředí horkých konfliktů jste nicméně opustila, přešla jste do Afghánistánu. Co vás tam přivedlo? V čem tkvěla vaše práce? Co vás na poměrech v zemi ovládané tálibánskými radikály nepřestává překvapovat?
Do Afghánistánu jsem se dostala až po svém působení v NATO, paradoxně právě proto, že mě šokovalo, jak málo se po srpnu 2021 o zemi mluvilo. Zajímalo mě, co se stalo s lidmi, kteří zůstali, a jaký je reálný odkaz dvacetileté mise. Proto jsem pověsila NATO kariéru na hřebík a rozhodla se vydat na východ. V té době v zemi fungovaly jen neziskové organizace nebo mise OSN, veškeré ambasády a základny byly pryč. Chtěla jsem se ale dostat do kontaktu s místními a být schopná pracovat v terénu, což by se mi v OSN nestalo, tak jsem začala pracovat jako humanitární pracovnice. Žila jsem v Kábulu, ale měla jsem možnost pracovat i v ostatních provinciích včetně hlavního města Balkhu Mazár-e-Šaríf, které bylo pod německým velením v době NATO nebo Tangi Valley v provincii Wardak, kde byla velká základna Tálibánu a stále je vidět, jak jsou domy rozstřílené, nebo v Lógaru, kde byla česká vojska. Ta zkušenost byla naprosto transformativní. Poznala jsem nejen těžkosti každodenního života, ale i obrovskou odolnost lidí a dosud jsem v kontaktu s mnoha svými kolegy. Nyní žiji v Haagu a pracuji v rozvojovém sektoru. Afghánistán ale stále sleduji, chodím na lekce paštštiny, jednoho ze dvou oficiálních jazyků v Afghánistánu, a doufám, že se tam jednou profesně vrátím.

Vojenské uniformy, testosteron, machismus, patriarchální poměry. Povězte mi závěrem, jak se vám v převážně mužském prostředí pracuje, jaká jsou jeho specifika?
Vojenské prostředí má svá specifika, často je velmi hierarchické, formální a převážně mužské. Ale zároveň jsem tam potkala mnoho skvělých, profesionálních lidí. Jako mladé ženě mi někdy trvalo o něco déle si vybudovat respekt a mnoho zkušeností bylo velmi frustrujících, například když jsem měla sehnat propisku a blok na poznámky k prezentaci. Ale nikdy jsem se nesetkala s překážkami, které by mě zastavily. V Afghánistánu byla situace jiná – tam je patriarchální kultura velmi silná. Ale naučilo mě to trpělivosti, kulturní citlivosti, a hlavně práci s limity, které si člověk nevybere, ale musí se v nich pohybovat.

Stipendium

  • Elišce Filové Ellison se otevřely dveře ke studiu na King’s College London díky stipendiu Scholarship od Bakala Foundation.
  • Od roku 2010 už nadace podpořila 224 stipendistů a stipendistek na 67 univerzitách ve 12 zemích světa. Více než polovina z nich studovala ve Velké Británii, asi čtvrtina v USA, další v Německu, Švýcarsku či Nizozemsku. Mezi univerzitami nechybí ani Harvard, Oxford či Yale.
  • Mezi úspěšné absolventy stipendijních programů Bakala Foundation patří například Stanislav Fořt, přední český expert na umělou inteligenci, který společně s Ondřejem Vlčkem nedávno založil kyberbezpečnostní firmu Aisle, kde působí i další stipendista Bakala Foundation Adam Křivka.
  • Nadace Bakala Foundation před týdnem otevřela přihlášky do 17. ročníku programu Scholarship.

