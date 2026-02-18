České biatlonistky nastoupí ke středeční štafetě na olympijských hrách v Itálii ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková. V nominaci podle očekávání chybí Markéta Davidová, kterou i nadále trápí vyhřezlá ploténka. Složení týmů zveřejnila Mezinárodní biatlonová unie (IBU). Start závodu je naplánován na 14:45 a odvysílá jej ČT sport.
Česká štafeta pojede ve stejném pořadí i obsazení jako při lednové generálce Světového poháru v Ruhpoldingu. Tam reprezentantky obsadily solidní páté místo, když se mohly opřít především o velmi kvalitní střelbu – během závodu musely dobíjet pouze třikrát.
Možnost na vylepšení výsledku z Pekingu
V Anterselvě se Češky pokusí vylepšit osmé místo z olympijských her v Pekingu před čtyřmi lety. V aktuální sezoně už navíc dokázaly, že mohou bojovat o nejvyšší příčky. V úvodním dílu Světového poháru v Östersundu vybojovaly třetí místo, tehdy ještě s finišující Davidovou.
|
12. den ZOH: Hokejový trhák s Kanadou doplní slalom žen i biatlonová štafeta
Mistryně světa z vytrvalostního závodu z roku 2021 však od ledna znovu bojuje s bolestmi zad a do olympijské nominace se nedostala. Po skončení her navíc plánuje předčasně ukončit sezonu.
Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026