České e-shopy čeká nejtvrdší test. Volby, marketplaces i nedůvěřiví zákazníci

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  14:00
Česká e-commerce má před sebou horký podzim a ještě žhavější vánoční sezonu. Na trhu, který se každoročně z deseti procent obmění a kde vznikají i zanikají tisíce nových projektů, čeká letos internetové obchody doslova maturita. Konkurence je obrovská – do hry vstupují nejen marketplaces s nízkými cenami, ale také kamenné řetězce, které chytly druhý dech.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podzimní volby pravděpodobně omezí reklamní prostor a ještě více vyostří boj o zákazníka. Ten přitom hledá hlavně dobrý kauf – kvalitní produkt za férovou cenu, rychlý nákupní proces a důvod k důvěře v prodejce. Kdo to splní, má šanci uspět. Ostatní letos možná čeká dost tvrdé vystřízlivění.

Konkurence je obrovská

Česká e-commerce scéna patří dlouhodobě k nejrozvinutější ve střední Evropě. Přestože trh zůstává početně stabilní, je velice dynamický. Podle Michala Benatzkyho, marketingového manažera společnosti Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení, jen za první půlrok vzniklo více než pět tisíc internetových projektů. Podobné množství také skončilo. „Deset procent trhu se během roku zcela obmění, celkový počet aktivních internetových obchodů je však stálý. Trh e-commerce se přirozeně regeneruje, nabízí spoustu příležitostí, konkurence je ale obrovská,“ vysvětluje Benatzky.

Do čeho e-shopoví nováčci ale investují? Majitelé působí nejčastěji v kategoriích, jako jsou móda, dekorace a bytové doplňky, potřeby pro chovatele či potraviny a nápoje. „Tyto oblasti dlouhodobě dominují nejen díky vysoké poptávce spotřebitelů, ale jsou oblíbené také pro relativně nízké vstupní náklady. Podnikatelé zde často začínají s menším rozpočtem, s cílem takzvaně otestovat vody,“ popisuje Benatzky a dodává, že větší šanci na úspěch mají rozhodně prodejci originálního zboží, s vlastní značkou nebo úzkou specializací. „Spoustu možností mají třeba výrobci zboží, které dokáže zaujmout, jako například svíčky, malosériový nábytek, potraviny nebo obojky pro psy,“ dodává marketingový manažer.

Zkušenější jsou v převaze

Analýza společnosti Upgates ukazuje, že šest z 10 prodejců, kteří zakládají internetový obchod, již za sebou mají nějaké zkušenosti. Oproti tomu zbývající podnikavci jsou úplní nováčci. „Za novými e-shopy stojí častěji lidé, kteří nejsou v oblasti e-commerce poprvé. Mají dřívější zkušenost ať už s jiným e-shopem, nebo i z agenturního prostředí. Díky tomu dokážou lépe plánovat a odhadnout potenciál trhu. Čtyři z deseti zakladatelů začínají naprosto od nuly, avšak překypují odvahou hledat netradiční možnosti a přicházejí s čerstvými nápady či strategiemi,“ přibližuje Benatzky.

Slovník pojmů

Vysvětlili jsme pojmy, které se objevují v textu, pro hladké pochopení kontextu.

  • Marketplaces – on-line tržiště, kde prodejci nabízejí své zboží na jedné platformě (Alza, Mall, Amazon).
  • Kamenné řetězce – obchodní sítě s prodejnami, které často rozšiřují prodej i do on-line prostředí (Tesco, Ikea, Datart).
  • E-commerce – nákupy a prodeje přes internet (e-shopy, on-line platby, digitální služby).
  • Phishingové kampaně – podvodné e-maily, SMS nebo weby, které se tváří jako důvěryhodný zdroj a snaží se vylákat osobní údaje nebo přístup k penězům.

Do strategií totiž letos promluví velké množství proměnných. Jsou to především nadcházející podzimní volby, které do října blokují reklamní prostor a poté budou pravděpodobně přitahovat mediální pozornost většiny populace. Ale také zde hraje roli geopolitická situace, která se podle expertů může propsat do reálné chuti nakupovat. Podle Davida Filippova, obchodního ředitele společnosti Skip Pay máme peněženky stále otevřené tak úzce, že je kdykoli dokážeme zaklapnout. „Typický český zákazník stabilizoval svoje aktuální nálady a motivace a má poměrně přehlednou nákupní misi – hledá dobrý kauf. Tedy dobré produkty, ideálně s přidanou hodnotou, za fajn peníze. Nemá problém zkusit kvůli tomu nové značky, pokud mu ty stávající nenabídnou, co hledá,“ popisuje Filippov a dodává, že na druhou stranu český zákazník letos očekává, že ho bude chtít někdo ošidit. „Deklarovaná nedůvěra je v současnosti v oblasti e-commerce rekordně vysoko, drží se skóre 8,9 z 10. Z mého pohledu zde hraje roli jasně vypsaný účet za phishingové kampaně, „kvalitu“ servisu celé řady asijských marketplaces, ale také slevy neslevy, které zaplavily trh,“ vysvětluje expert.

Český zákazník i přesto jasně naznačuje, že je připraven utrácet. „Pravděpodobně letos utratíme výrazně víc než loni nebo předloni. Jenže aby se obchodník dostal k jeho penězům, musí patřit k těm nejlepším v rámci celé nákupní cesty. Dá se tedy předpokládat, že kdo neinvestoval v posledních letech do zlepšení zákaznického zážitku, tomu z očekávaných šesti až osmi procent meziročního růstu nespadne do košíku vůbec nic,“ vysvětluje Filippov.

Volby i kamenní prodejci

Kdo nemá pohromadě svatou trojici úspěšného e-shopu, ten to bude mít podle Filippova letos těžké. Vyhrávat bude ten, kdo má produkt, na jehož cenu má zásadní vliv. Službu, která má jednoduchý nákupní proces, rychlé doručení a zvládne i skokovou škálu. A komunitu, se kterou je v pravidelném kontaktu a která dobře zná jeho unikátní story.

„Ti největší hráči to mají a po zásluze si ukousnou další kus koláče. Má to i takzvaná čtvrtá generace e-shopů, které většinou rostly na zkušenostech z pandemie koronaviru a zároveň přežily klinickou smrt celého odvětví. Zbytek se alespoň dozví, co v něm je. Někteří starší hráči mohou překvapit, jiným stálicím to může začít lámat vaz,“ dodává Filippov.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Lékařská fakulta Ostravské univerzity má novou katedru umělé inteligence

Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity vznikla Katedra umělé inteligence, digitalizace a inovativních technologií. Podle vedení fakulty jde o první takové...

8. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Při srážce kamionu s dodávkou na Mostecku zemřel člověk, další je vážně zraněný

Tragická nehoda kamionu a dodávky u Želenic na Mostecku, která se stala v pondělí krátce po poledni, si vyžádala jednu oběť. Další člověk utrpěl vážné zranění a záchranáři ho převezli do nemocnice....

8. září 2025  14:22,  aktualizováno  14:39

Hisense oznamuje třetí sponzorství mistrovství světa FIFA™ a na veletrhu IFA 2025 představuje technologii RGB-MiniLED

8. září 2025  14:33

V Jirkově začala opět fungovat dětská skupina, zájem je obrovský

Obrovský zájem provází opětovné zřízení dětské skupiny v Jirkově na Chomutovsku. Maximální kapacita je 12 dětí, nezbyla žádná volná místa. Naopak vznikl kvůli...

8. září 2025  12:59,  aktualizováno  12:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Libereckou Home Credit Arenou prošlo za 20 let provozu přes 5,3 milionu diváků

Libereckou Home Credit Arenou (původně Tipsport Arenou), která dnes slaví 20 let od svého slavnostního otevření, za tuto dobu prošlo přes 5,3 milionu diváků....

8. září 2025  12:57,  aktualizováno  12:57

Audit Karlovarské krajské nemocnice našel řadu nedostatků, přesto hospodaří lépe

Karlovarská krajská nemocnice a. s. (KKN) fungovala v letech 2023 a 2024 s řadou nedostatků v zakázkách, evidenci zásob i personální oblasti. Uvádí to audit...

8. září 2025  12:51,  aktualizováno  12:51

PRŮZKUM: 7 z 10 firem zvýší investice do zdravotních benefitů zaměstnanců

8. září 2025  14:20

Ústecký kraj očekává, že sociálním službám bude příští rok chybět miliarda korun

Poskytovatelům sociálních služeb v Ústeckém kraji by mohla v příštím roce chybět až miliarda korun. Na zastupitelstvu to dnes řekl náměstek hejtmana Jiří...

8. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Nová naučná stezka se sochami a minirozhlednou upomíná na zavraždění Mariany

„Tohle ještě nic není, běžte si to projít celé, je to nádhera,“ říká u cedule s dřevořezbou dívky hovorný penzista v klobouku. Příběhem dívky Mariany, zavražděné v roce 1689 lupičem nedaleko Štěměch...

8. září 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Porsche Holding Salzburg zveřejňuje zprávu o trvalé udržitelnosti za rok 2024 a potvrzuje svůj závazek k dlouhodobé transformaci

8. září 2025  14:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bombardování i život v sirotčinci. To je Budějovické století spisovatele Štiftera

Budějovické století. Tak se jmenuje nová kniha spisovatele Jana Štiftera. Po románech či nevšedním průvodci Novohradskými horami našel novou formu, jak zaujmout čtenáře. V deseti rozhovorech si...

8. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

V hlavní soutěži festivalu Brno16 jsou krátké filmy z Evropy i Asie

Krátkometrážní filmy z celého světa nabídne od 1. do 5. října Brno16, jeden z nejstarších festivalů svého druhu. V hlavní soutěži je tentokrát více než 30...

8. září 2025  12:26,  aktualizováno  12:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.