Podzimní volby pravděpodobně omezí reklamní prostor a ještě více vyostří boj o zákazníka. Ten přitom hledá hlavně dobrý kauf – kvalitní produkt za férovou cenu, rychlý nákupní proces a důvod k důvěře v prodejce. Kdo to splní, má šanci uspět. Ostatní letos možná čeká dost tvrdé vystřízlivění.
Konkurence je obrovská
Česká e-commerce scéna patří dlouhodobě k nejrozvinutější ve střední Evropě. Přestože trh zůstává početně stabilní, je velice dynamický. Podle Michala Benatzkyho, marketingového manažera společnosti Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení, jen za první půlrok vzniklo více než pět tisíc internetových projektů. Podobné množství také skončilo. „Deset procent trhu se během roku zcela obmění, celkový počet aktivních internetových obchodů je však stálý. Trh e-commerce se přirozeně regeneruje, nabízí spoustu příležitostí, konkurence je ale obrovská,“ vysvětluje Benatzky.
Do čeho e-shopoví nováčci ale investují? Majitelé působí nejčastěji v kategoriích, jako jsou móda, dekorace a bytové doplňky, potřeby pro chovatele či potraviny a nápoje. „Tyto oblasti dlouhodobě dominují nejen díky vysoké poptávce spotřebitelů, ale jsou oblíbené také pro relativně nízké vstupní náklady. Podnikatelé zde často začínají s menším rozpočtem, s cílem takzvaně otestovat vody,“ popisuje Benatzky a dodává, že větší šanci na úspěch mají rozhodně prodejci originálního zboží, s vlastní značkou nebo úzkou specializací. „Spoustu možností mají třeba výrobci zboží, které dokáže zaujmout, jako například svíčky, malosériový nábytek, potraviny nebo obojky pro psy,“ dodává marketingový manažer.
Zkušenější jsou v převaze
Analýza společnosti Upgates ukazuje, že šest z 10 prodejců, kteří zakládají internetový obchod, již za sebou mají nějaké zkušenosti. Oproti tomu zbývající podnikavci jsou úplní nováčci. „Za novými e-shopy stojí častěji lidé, kteří nejsou v oblasti e-commerce poprvé. Mají dřívější zkušenost ať už s jiným e-shopem, nebo i z agenturního prostředí. Díky tomu dokážou lépe plánovat a odhadnout potenciál trhu. Čtyři z deseti zakladatelů začínají naprosto od nuly, avšak překypují odvahou hledat netradiční možnosti a přicházejí s čerstvými nápady či strategiemi,“ přibližuje Benatzky.
Slovník pojmů
Vysvětlili jsme pojmy, které se objevují v textu, pro hladké pochopení kontextu.
Do strategií totiž letos promluví velké množství proměnných. Jsou to především nadcházející podzimní volby, které do října blokují reklamní prostor a poté budou pravděpodobně přitahovat mediální pozornost většiny populace. Ale také zde hraje roli geopolitická situace, která se podle expertů může propsat do reálné chuti nakupovat. Podle Davida Filippova, obchodního ředitele společnosti Skip Pay máme peněženky stále otevřené tak úzce, že je kdykoli dokážeme zaklapnout. „Typický český zákazník stabilizoval svoje aktuální nálady a motivace a má poměrně přehlednou nákupní misi – hledá dobrý kauf. Tedy dobré produkty, ideálně s přidanou hodnotou, za fajn peníze. Nemá problém zkusit kvůli tomu nové značky, pokud mu ty stávající nenabídnou, co hledá,“ popisuje Filippov a dodává, že na druhou stranu český zákazník letos očekává, že ho bude chtít někdo ošidit. „Deklarovaná nedůvěra je v současnosti v oblasti e-commerce rekordně vysoko, drží se skóre 8,9 z 10. Z mého pohledu zde hraje roli jasně vypsaný účet za phishingové kampaně, „kvalitu“ servisu celé řady asijských marketplaces, ale také slevy neslevy, které zaplavily trh,“ vysvětluje expert.
Český zákazník i přesto jasně naznačuje, že je připraven utrácet. „Pravděpodobně letos utratíme výrazně víc než loni nebo předloni. Jenže aby se obchodník dostal k jeho penězům, musí patřit k těm nejlepším v rámci celé nákupní cesty. Dá se tedy předpokládat, že kdo neinvestoval v posledních letech do zlepšení zákaznického zážitku, tomu z očekávaných šesti až osmi procent meziročního růstu nespadne do košíku vůbec nic,“ vysvětluje Filippov.
Volby i kamenní prodejci
Kdo nemá pohromadě svatou trojici úspěšného e-shopu, ten to bude mít podle Filippova letos těžké. Vyhrávat bude ten, kdo má produkt, na jehož cenu má zásadní vliv. Službu, která má jednoduchý nákupní proces, rychlé doručení a zvládne i skokovou škálu. A komunitu, se kterou je v pravidelném kontaktu a která dobře zná jeho unikátní story.
„Ti největší hráči to mají a po zásluze si ukousnou další kus koláče. Má to i takzvaná čtvrtá generace e-shopů, které většinou rostly na zkušenostech z pandemie koronaviru a zároveň přežily klinickou smrt celého odvětví. Zbytek se alespoň dozví, co v něm je. Někteří starší hráči mohou překvapit, jiným stálicím to může začít lámat vaz,“ dodává Filippov.