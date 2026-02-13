České hokejistky dnes čeká klíčový moment olympijského turnaje. Ve čtvrtfinále her v Miláně se utkají se Švédskem. Pro Češky tak půjde o nejdůležitější zápas za poslední čtyři roky. Výhra znamená postup do bojů o medaile, porážka konec. Úvodní buly padne v 16:40.
„Tlak tam samozřejmě je, ale to je realita, se kterou musíme počítat. Nesmíme se ho bát, musíme ho přijmout,“ uvedl asistent kanadské trenérky Carly MacLeodové Dušan Andrašovský. Právě on potvrdil slova generální manažerky Terezy Sadilové, která duel se Švédskem označila za zásadní milník českého ženského hokeje. „Na tenhle zápas jsme se připravovali dlouhodobě. Je to přesně ten moment, kvůli kterému tu jsme,“ dodal.
Páteční čtvrtfinále žen časově koliduje s druhým vystoupením českých hokejistů v základní skupině proti Francii, samotné hráčky ale odpolední start vítají. Večerní či noční zápasy jim příliš nesvědčí. „Nemůžeme si vybírat, ale pro nás je tohle určitě příjemnější varianta. Věřím, že všechno zapadne tak, jak má,“ řekl Andrašovský.
|
7. den ZOH 2026: Do akce jde Jílek, Adamczyková i hokejové týmy. Problém je termínová kolize
Nepříznivá bilance
Se Švédskem se Češky v této sezoně utkaly třikrát a dvakrát odešly poraženy. Seveřanky navíc v Miláně působí velmi sebevědomě – bez jediné porážky a se skóre 18:2 ovládly skupinu B. „Je vidět obrovský progres. Mají výborné zázemí, kvalitu a musíme s nimi počítat,“ upozornil Andrašovský.
Český tým ale věří, že může těžit ze zkušeností z náročnějších utkání ve skupině A. „Naše výhoda je rychlost a tempo. Když týmy přijdou z nižší skupiny, první zápas ve čtvrtfinále pro ně bývá extrémně těžký. Viděli jsme to i loni na mistrovství světa,“ připomněl asistent trenérky. Právě na MS v Českých Budějovicích Švédky po vítězství ve skupině B vypadly ve čtvrtfinále s Finskem po těsné porážce 2:3.
Zápas bude možné sledovat od 16:40 na ČT sport Plus. A to z důvodu souběžně hrajícího se utkání hokejové reprezentace mužů.
Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026
|
Hokej ZOH 2026: Češi dnes proti Francii, oba týmy v úvodu schytaly debakl