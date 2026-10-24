České lakrosistky sní o olympiádě. Do Los Angeles vede cesta přes Španělsko

Marek Hýř
Marek Hýř
  11:25aktualizováno  16:25
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Národní tým žen chce z ME v šestkovém lakrosu dovézt cenný kov.

Národní tým žen chce z ME v šestkovém lakrosu dovézt cenný kov. | foto: WorldLacrosse.com

Národní tým žen chce z ME v šestkovém lakrosu dovézt cenný kov.
Národní tým žen chce z ME v šestkovém lakrosu dovézt cenný kov.
Národní tým žen chce z ME v šestkovém lakrosu dovézt i cenný kov.
Redaktor deníku Metro si zkouší lakros.
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Olympijské hry v Los Angeles se uskuteční v roce 2028, českým lakrosistkám ale začíná pouť pod pět kruhů už za několik dní. Na mistrovství Evropy ve Španělsku budou bojovat o postup na světový šampionát, který je další zastávkou na cestě k olympiádě. Ambice mají ještě vyšší. Ze Španělska chtějí přivézt medaili.

Lakros se na olympijské hry vrací po 120 letech. V Los Angeles se představí jeho dynamická varianta nazývaná sixes neboli šestkový lakros. Pro české reprezentantky je to mimořádná příležitost splnit si sportovní sen. „Motivace je ohromná. Samozřejmě je to sen každého sportovce, takže pro nás je to jasný důvod makat,“ říká reprezentantka Linda Semeráková. Zároveň si uvědomuje, že cesta mezi olympijskou elitu nebude jednoduchá.

První zastávka? Španělsko

Mistrovství Evropy se uskuteční od 2. do 9. listopadu ve španělském Salou. Češky čekají ve skupině domácí Španělky, Chorvatky a Němky. Právě poslední soupeřky považují za největší překážku. „Nikoho nechceme podcenit. Se Španělskem to bude i úvodní zápas, budou mít spoustu fanoušků. Největšího soupeře ale očekáváme v Německu,“ vysvětluje asistentka trenérky Kateřina Hlavsová. Na mistrovství světa 2027 v americkém Colorado Springs postoupí pět nejlepších evropských týmů. „Cíl je určitě kvalifikovat se na mistrovství světa, zároveň chceme ve Španělsku zabojovat o medaili,“ zdůrazňuje Hlavsová.

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Šest hráček, třicet sekund na útok

Olympijská varianta lakrosu je výrazně rychlejší než tradiční fieldlakros. Na hřišti nastupuje pět hráček v poli a brankářka. Zápas trvá čtyřikrát osm minut a týmy mají na zakončení útoku pouhých třicet sekund. „Je to hodně nahoru dolů. Ve fieldlakrosu se rozdělují pozice na obránce, záložníky a útočníky. Tady všichni hrajeme všechno,“ popisuje Semeráková. Podle trenérky Hlavsové je vedle fyzické kondice důležitá také psychika. „Říkáme tomu goldfish memory, tedy paměť zlaté rybky. Když se něco nepovede, musíte to rychle zapomenout, poučit se a do další akce jít zase naplno.“

Národní tým žen chce z ME v šestkovém lakrosu dovézt cenný kov.

Český tým má jednu výraznou přednost. Hráčky se dlouhodobě znají a pravidelně spolu trénují. Třikrát týdně se scházejí na reprezentačních trénincích, k tomu přidávají klubové povinnosti a posilovnu. „Mám pocit, že se vidíme každý den,“ směje se Semeráková. „Přesně víme, co ta druhá udělá. To je naše velká výhoda,“ doplňuje Hlavsová.

Zatímco některé evropské reprezentace využívají hráčky ze zahraničí, Češky sázejí na domácí sestavu. Výjimkou je pouze brankářka Kateřina Nájemníková, která od září studuje ve Spojených státech a do Španělska přicestuje přímo odtud. České lakrosistky už přitom dokázaly konkurovat světové špičce. Na loňských Světových hrách v Číně obsadily šesté místo.

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O olympiádu zabojují i muži

Do Salou vyrazí také česká mužská reprezentace. Její evropský šampionát začne 10. listopadu a potrvá do 18. listopadu. Češi se postupně utkají se Švýcarskem, Ukrajinou, Maďarskem, Řeckem a Německem. Pro mužský tým půjde o mezinárodní premiéru v šestkovém lakrosu. Trenér Martin Hodaň přesto věří, že jeho mladý výběr dokáže překvapit. „Věřím, že s každým soupeřem budeme hrát vyrovnané zápasy a ukážeme, že lakros umíme,“ uvedl.

Na vlastní kůži

Každý sportovec si rád vyzkouší něco nového. A tak jsem vyrazil na lakros. Sport, který jsem dosud znal spíš z doslechu. Hned první problém? Lakroska. Pořád mě to táhlo držet ji jako hokejku. Jenže puk nikde.

O to větší zážitek byl zatrénovat si přímo s českými reprezentanty. Ti mezi sebe pozvali sportovní novináře, kterým chtěli svůj sport představit. Za pár dní totiž začíná mistrovství Evropy. A pokud máte o něčem psát, je lepší, když si to i vyzkoušíte.

Základy jsme rychle pochytili. A profíci nás povzbuzovali. Bylo to třeba. Lakrosový míček je totiž trošku mrška!

Na hřišti byla legrace. Jakmile se ale zapnuly diktafony a padly dotazy na blížící se mistrovství, úsměvy vystřídalo odhodlání. Holky chtějí přivézt medaili, kluci zase překvapit zkušenostmi z boxlakrosu. Rozhodně nejedou jen do počtu.

A já? Až budu sledovat jejich zápasy, budu se na lakros dívat trochu jinýma očima. O fous zkušenějšíma. A s vědomím, že trefit branku je podstatně těžší, než to vypadá.

Marek Hýř, redaktor deníku Metro

Redaktor deníku Metro si zkouší lakros.
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