Letos to byl pro mě několikrátý ročník Českého lva, přesto byl něčím výjimečný. Nebylo žádné téma, které by celému večeru vládlo, nebyl žádný film, který by doslova převálcoval ostatní, i když Vlny svým počtem sošek potvrdily, proč byly vyslány do bojů o Oscara, kde postoupily do shortlistu.

Jedno ale večer spojovalo, alespoň pro mě, a to byl vzájemný respekt a podpora. Že se vzájemně podporují a fandí si tábory filmů a projektů, to je jasné, že si do značné míry přejí i vzájemně a v zákulisí si gratulují, na to jsem si také zvykla. Ale letos tvůrci tu úctu k ostatním prokázali ještě víc, a to tím, že když už se jejich projev nevešel do stanovené minuty (což když cenu vyhrálo víc lidí, šlo opravdu těžko), zvládli přetáhnout o únosnou míru.

Nikdo neexhiboval a nechtěl stáhnout show pro sebe. A to včetně toho nenápadného kluka vzadu, jmenuje se Karel „Kovy“ Kovář, moderoval celý večer a do sálu vkráčel za obrovského potlesku všech, co v Rudolfinu byli. Ta vlna podpory pro mladého kluka, který i přes všechny své zkušenosti vstoupil do dost neznámých vod, byla neskutečná. Když přišla do Česka móda youtuberů, byla jsem už mimo generaci, kterou by to ovlivňovalo.

Českého lva 2025 komentoval premiérově influencer Karel Kovy Kovář

Naopak jsem si z lidí, kteří se nahrávali či streamovali při hraní her nebo ukazovali, co si koupili (případně co dostali), dělala legraci. Mnozí mi při osobních setkáních díky mé práci dali za pravdu, že si ji dělám právem. Možná jsem tehdy vnímala i nebezpečí nové doby, kdy malé děti může na internetu ovlivňovat v podstatě kdokoliv. Postupně jsem ale zjistila, že hrstka z nich se začíná propisovat i do jiného dění, do jiných témat.

Mezi nimi mi už od začátku vyčníval jistý Kovy. Kluk, co střídal parodie na dětský seriál Prasátko Pepina s velmi trefnými videi shrnujícími a přibližujícími aktuální dění. Kluk, co ovlivnil mnohé ze své generace směrem, za který by měl být každý rodič rád, totiž ke kritickému myšlení a braní života s nadhledem. A stejně tak pojal i moderování Českých lvů. S pokorou, bez nutnosti na sebe upozornit, ale s lehkostí. „Přál bych si ale, aby se nejvíc mluvilo o oceněných filmech a nezastínila to jiná situace,“ říkal mi v rozhovoru těsně před Lvy... Stalo se!

Krátce před přenosem se na Kovyho instagramu objevil jeho dětský zápis, kde stálo, že by jednou chtěl být televizním reportérem a u toho vzkaz: „Dnešek je pro jedenáctiletého Káju s velkými sny.“ Kovy, omlouvám se a gratuluju, nejen jedenáctiletý Kája byl v Rudolfinu chvílemi dojatý...