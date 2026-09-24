České město v americké prérii: Ve Wilberu zní polka, pečou koláče a zdraví „Jak se máš?“

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„Jak se máš?“ vítá návštěvníky Wilberu, města, které se hrdě hlásí ke svým...

„Jak se máš?“ vítá návštěvníky Wilberu, města, které se hrdě hlásí ke svým českým kořenům. Čeština tu dodnes přežívá nejen v názvech spolků a festivalů, ale i v drobných detailech každodenního života. | foto: ARCHIV AUTORKY

„Český průvod během Wilber Czech Days, slavnosti, která každoročně připomíná...
Wilber v Nebrasce se pyšní titulem „Czech Capital of the USA“. Město s výraznou...
Kostel sv. Václava v Geranium v Nebrasce na fotografii z roku 1907, pořízené...
Sokolovna ve Wilberu v Nebrasce, kde místní sokolská jednota působí už od roku...
5 fotografií
V Nebrasce se české kořeny neztratily. Čeština je tu slyšet na ulicích, v krajanských spolcích i na univerzitě, kde se vyučuje už od roku 1907. Právě tam nyní míří prezident Petr Pavel – do státu, který má k českému původu ze všech částí USA mimořádně blízko.

Po vydatném spánku mžourám na lavičku, vedle níž jsme zaparkovali naši Hondu. Ozdobným písmem na ní čtu český nápis Jak se máš? Zarazím se. Za rohem čtu nápis: S High Street / J Vysoká Ulice. Z nedalekého řeznictví ucítím známou vůni uzených sýrů a špekáčků a ve vitríně informačního centra se na mě usměje pekáč plný koláčů. Upoutá mě jen jejich podivný tvar, a pak mi to dojde…

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Ne, nejsem doma v Čechách, jsem stále hluboko na americkém středozápadě. Ve městě Wilber v Nebrasce. Do Nebrasky jsem v roce 2023 přijela za láskou a také učit češtinu. Dnes tam zamíří i český prezident Petr Pavel, který na univerzitě v Lincolnu bude diskutovat se studenty a navštíví i Wilber. Důvod je jednoduchý: nachází se zde totiž jedna z nejvýznamnějších českých komunit v USA. Ostatně Wilber je nazýván Českým hlavním městem Spojených států.

Kostel sv. Václava v Geranium v Nebrasce na fotografii z roku 1907, pořízené při 25. výročí založení tamní české katolické farnosti. Osada, původně pojmenovaná Netolice, vznikla v 70. letech 19. století především díky českým a polským přistěhovalcům.

Krajané za oceánem

Nebraská prérie se na první pohled české krajině příliš nepodobá: nikde nevidíte kopec, žádnou zelenou louku, jen dlouhou širokou krajinu posetou kukuřičnými poli, které se táhnou až k obzoru.

Český festival ve Wilberu

  • Každoročně se zde na začátku srpna koná největší český krajanský festival v USA, jehož tradice sahá do roku 1962.
  • Do městečka s necelými dvěma tisíci obyvatel přijíždějí desetitisíce návštěvníků, aby si připomněli české kořeny. Třídenní slavnosti provázejí krojované průvody, dechovka, polka, tradiční české pokrmy i celonárodní soutěž Miss Czech-Slovak USA, v níž se utkávají dívky reprezentující české a slovenské komunity napříč Spojenými státy.
  • Wilber si díky svému krajanskému dědictví vysloužil oficiální titul „České hlavní město USA“.

Čechy sem původně přivedla touha po svobodě a vlastní půdě, která byla pro mnohé v habsburské monarchii nedostupná. Americký zákon z roku 1862 totiž umožňoval i přistěhovalcům získat pozemek, pokud se na něm usadí a několik let ho budou obdělávat. V průběhu 19. století tak do Nebrasky přicházely rodiny z Čech a Moravy. Na zdejší prérii zakládaly farmy, později vesnice a města – a s nimi školy, spolky i kostely. S sebou si přivezly lásku ke staré vlasti, zvyklosti a hlavně jazyk. Dodnes tu najdeme městečka Prague a Bruno, připomínající Prahu a Brno.

Centrem krajanského života se však stal Wilber, kde se už od roku 1962 koná český festival. Stojí tu Sokol, česká škola, obchod i hřbitov. A zatímco většina jeho obyvatel už česky nemluví, nápisy v ulicích zůstávají dvojjazyčné.

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Právě tady má svoje řeznictví i bývalý starosta města a někdejší senátor v nebraském parlamentu Russ Karpisek. „Ty jsi Češka? No ne, Jak se máš?“ vítá mě ve svém obchodě. „Mám tu všechno, uzené sýry, špekáčky, pojď, když jsi Češka, dáme si pivo!“ Zatímco pijeme třetinku piva v chlaďáku jeho obchodu, vypráví mi historii svého byznysu. Podnik založili v roce 1967 manželé Karpíškovi a dnes ho vede on, Russ Karpisek. „Myslím, že lidi znají nejvíc moje párečky Wilber Wieners,“ chlubí se mi.

Sokolovna ve Wilberu v Nebrasce, kde místní sokolská jednota působí už od roku 1880. Budova dodnes slouží české komunitě jako místo pro kulturní a společenská setkání.

Knedlíky se zelím

Pivo a jídlo jsou dnes pro většinu Čechoameričanů nejhmatatelnějším pozůstatkem české kultury. A možná jediným, který pronikl i do mainstreamu: v obchodech na středozápadě (hlavně v Nebrasce a Texasu) běžně i v řetězci potkáte koláče, pro Američany jsou to ale kolaches. Většinou jsou s marmeládou a sladkými krémy, ale někdy se poštěstí najít i tradiční s mákem.

Čeština na Nebraské univerzitě

  • Výuka češtiny na University of Nebraska–Lincoln začala již v roce 1907.
  • O její vznik se zasloužila místní česká komunita a studentský Komenský klub, založený v roce 1904. Přestože programu několikrát hrozilo zrušení, čeština se na univerzitě vyučuje dodnes.
  • Na dlouholetou tradici česko-amerických vztahů navazuje také stipendium Paula Robitschka, českého emigranta, který v roce 1996 založil program umožňující českým a slovenským studentům absolvovat roční studijní pobyt v Nebrasce.
  • Stipendium pokrývá školné, ubytování, stravování i zpáteční letenku.

To se potvrzuje těsně před Vánoci, kdy zavítám do Česko-slovenského muzea ve městě Omaha, které provozuje místní krajanská organizace. Právě tam probíhá kurz pečení tradiční vánočky, jako pohoštění je pro účastníky kurzu připravené „dumplings and sauerkraut“, které spíš než knedlo vepřo zelo připomíná halušky: malé noky smíchané se zelím a masem. „Ahoj, jak se máš!“ říká mi česky se širokým americkým úsměvem jedna z provozovatelek muzea: „Zrovna tu máme kurz na tradiční české vánoční pečivo, ochutnej! Je to jako u vás? Připravili jsme také vepřovou a zelí!“

Snažím se ovládat svůj chladný český pohled a s úsměvem odpovídám: „Ahoj, mám se dobře. Jak se máš?“ a druhým dechem přiznávám, že cukrová poleva a sprinkles na vánočce jsou překvapivě hodně dobrý nápad.

Všude hraje polka

Mezi kroji, skleněnými ozdobami a českými sladkostmi v muzeu stojí také instalace polkové kapely s hudebními nástroji. Kromě jídla je právě hudba důležitým prvkem v tamní české komunitě. Polka po generace spojovala zdejší krajany na tanečních zábavách a slavnostech a dodnes jim připomíná zemi předků, i když už mnozí česky nemluví.

Wilber v Nebrasce se pyšní titulem „Czech Capital of the USA“. Město s výraznou českou přistěhovaleckou tradicí připomíná své kořeny nástěnnou malbou s českými kroji, vlajkami a výjevy z místní historie.

Ono ikonické „Jak se máš?“, které mě přivítalo ve Wilberu, je často jednou z mála českých frází, které potomci přistěhovalců ještě znají. Aby se ale ti, kdo chtějí, mohli k jazyku svých předků vrátit, vyučuje se čeština dodnes na Nebraské univerzitě v Lincolnu, kde jsem mohla odučit pár lekcí i já.

A byla to právě hudba, co některé ze studentů přivedlo k češtině. Deborah Polacek byla jednou z nich: její otec i prarodiče česky mluvili, ona už jazyk ztratila. V její rodině se dodnes hraje česká polka na harmoniku nebo saxofon a Deborah sama hraje na akordeón v „polkové“ kapele. Na závěrečné vánoční besídce všem studentům ale s naprostou lehkostí dokázala zahrát i české koledy.

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Zato Rachel Green, jež byla v jednom ročníku s Deborah, české předky neměla. Studovala operní zpěv a češtinu se začala učit kvůli Dvořákovi, Martinů a Janáčkovi: „Moje oblíbená opera je Rusalka a ráda zpívám árii Měsíčku na nebi,“ sdílela s reportérem Českého rozhlasu, který s ní hovořil při své návštěvě Nebrasky. Na naší hodině se pak svěřila, že na českou hudbu píše dokonce i závěrečnou práci.

„Český průvod během Wilber Czech Days, slavnosti, která každoročně připomíná české kořeny města. Účastníci v tradičních krojích procházejí ulicemi Wilberu, který se označuje za „Czech Capital of the USA“

Co je češství?

Ano, čeština tak je v Nebrasce stále přítomná, v hudbě, ve vlastních jménech nebo už ve zmíněných koláčích. Ale co češství? Dokud jsem nepřijela do Nebrasky, nikdy mě nenapadlo si takovou otázku položit: Co pro mě vlastně znamená být Češkou?

Pro spoustu lidí v Nebrasce to znamená zpívat si české lidovky, tančit polku, jíst na svátky jídlo, které jim vařily jejich babičky a třeba jednou za život navštívit právě festival ve Wilberu. Jo, a Jak se máš?

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Asi se shodneme, že je to romantická představa zakonzervovaná ještě z 19. století. Otázkou však je, zda si sami dokážeme odpovědět na otázku: Co definuje českou kulturu, respektive češství, dnes? Já na ni odpověď nemám, ale třeba by nám pomohlo vycestovat tisíce kilometrů za oceán…

Česká stopa v americké literatuře

  • Česká komunita v Nebrasce se zapsala i do dějin americké literatury.
  • Spisovatelka Willa Catherová zasadila svůj slavný román My Ántonia (1918) do nebraské prérie a jeho ústřední postavou učinila dceru českých přistěhovalců.
  • Příběh inspirovaný skutečnými osudy českých krajanů zachycuje život přistěhovalců, kteří si v Americe budovali nový domov, aniž by zcela zapomněli na své kořeny.
  • Román dnes patří ke klasickým dílům americké literatury.
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