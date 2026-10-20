České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  18:27
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Botas × BJP Champ

Botas × BJP Champ | foto: Botas

Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé H&#224;...
Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé H&#224;...
Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé H&#224;...
Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé H&#224;...
18 fotografií
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský artikl. Spojují síly s umělci, designéry, obchody i dalšími značkami a dokazují, že zajímavá teniska nemusí mít na jazyku logo z druhého konce světa.

Co je vzácné, to chceme. A když je toho málo, chceme to ještě víc. U tenisek to platí dvojnásob. Limitované edice mizí z obchodů rychlostí blesku, jejich ceny rostou a z obyčejných bot se stávají sběratelské kousky. Tradiční české obuvnické značky potkávají designéry, umělce i další firmy, aby s nimi vytvářely takzvané kolaborace (sneaker collabs). Vznikají tak tenisky, které nejsou jen na běhání nebo do města, ale jsou také malým kouskem českého, mnohdy i téměř vlasteneckého příběhu.

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BAŤASKY

České kolaborace přitom nemusí spojovat jen dva na první pohled nesouvisející světy. Někdy se potkají značky, které mají společnou historii. Přesně to je případ baťasek, na kterých se potkaly Vasky a Baťa. Model, který vznikl ve spolupráci zmiňovaných značek, navazuje na obuv, kterou Baťa navrhl už v roce 1987. Tehdy šlo o snahu nabídnout zákazníkům kvalitní, ale dostupnější boty. Dnešní baťasky na tuto historii odkazují, zároveň ale přidávají současný pohled a nový příběh. Vyráběly se v závodě v Dolním Němčí a po uvedení na trh 10. prosince 2025 se hned v prvním měsíci zařadily mezi deset nejprodávanějších modelů. Nejúspěšnější byla černá varianta Baťasky Black.

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BOTAS × STEINER & KOVARIK GOLD

Další spolupráce, která ukazuje, že při tvorbě tenisek se fantazii meze nekladou. Co vznikne, když se potká česká obuvnická tradice s prémiovou čokoládou? Botas × Steiner & Kovarik Gold. Extravagantní limitovaná edice navázala na předchozí kolekci inspirovanou kakaovou plantáží. Tentokrát ale dostala ještě výraznější podobu a spojila příběhy obou českých značek s tradičním řemeslem a nepřehlédnutelným designem. A zákazníky zaujala. Model se během letošního léta držel pět týdnů na pozici nejprodávanějšího modelu. Celkem se prodalo kolem dvou tisíc párů. Na úspěch kolekce pak značky navázaly společným pop-upem v prodejně Vasky.

Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé Hà Nguyen a její značka šperků VÀNG, zmizela z nabídky během necelých 20 minut. První várka čítala pouhých 250 párů, zájemci však nemusejí zoufat. Tenisky i nadále zůstávají v prodeji, značka teď navíc garantuje dodání do Vánoc.
Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé Hà Nguyen a její značka šperků VÀNG, zmizela z nabídky během necelých 20 minut. První várka čítala pouhých 250 párů, zájemci však nemusejí zoufat. Tenisky i nadále zůstávají v prodeji, značka teď navíc garantuje dodání do Vánoc.
Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé Hà Nguyen a její značka šperků VÀNG, zmizela z nabídky během necelých 20 minut. První várka čítala pouhých 250 párů, zájemci ale nemusí zoufat. Tenisky i nadále zůstávají v prodeji, značka teď navíc garantuje dodání do Vánoc.
Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé Hà Nguyen a její značka šperků VÀNG, zmizela z nabídky během necelých 20 minut. První várka čítala pouhých 250 párů, zájemci ale nemusí zoufat. Tenisky i nadále zůstávají v prodeji, značka teď navíc garantuje dodání do Vánoc.
18 fotografií

VASKY 23 × BOTAS

Do třetice musíme zmínit spolupráci, která má ještě jeden rozměr. Model tenisek Botas × Vasky 23 vznikl krátce po akvizici a záchraně značky Botas společností Vasky. Tenisky měly být poděkováním zákazníkům, kteří podpořili crowdfundingovou kampaň, a zároveň se staly symbolem nové kapitoly tradiční české značky. V prodeji jsou od dubna 2023 a podle dosavadních údajů už překonaly hranici 5 500 prodaných párů. Největší zájem je o variantu Trikolor.

Botas x Vasky 23

BOTAS × BJP CHAMP

Další zajímavou spolupráci navázal Botas s českým zápasníkem Jiřím „BJP“ Procházkou. Z jejich spojení vznikl model Botas × BJP Champ, na jehož designu se podílel i samotný Procházka. Teniska odkazuje na jeho filozofii „Cesta je cíl“ a kombinuje ji s tradiční českou výrobou. Model je vyrobený z celokoženého materiálu a stejně jako další současné botasky vzniká v Česku. Výsledkem je tedy model, který propojuje zápasníkův osobní příběh s historií české obuvnické značky. Model Botas × BJP Champ byl na trh uveden 12. prosince 2024.

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SPOUSTA DALŠÍCH BOTASEK

Botas se ale nebojí ani spojení se světy, které mají k obuvnictví na první pohled ještě dál. Jedním z nich je Škoda Auto, se kterou značka vytvořila limitovanou kolekci inspirovanou novým designovým jazykem automobilky a modelem Elroq. Další spolupráce zamířila do světa počítačových her – Botas spojil síly s Kingdom Come: Deliverance II a vznikl model odkazující na český herní fenomén. A nechybí ani streetwear. V rámci projektu Goodbye Nostalgia se Botas předloni spojil s Footshopem – českým prodejcem tenisek a streetwearu, který se postupně stal jedním z výrazných hráčů evropské sneakerové scény – a společně vytvořily deset modelů. Ty měly propojit tradiční českou výrobu s moderní sneakerovou kulturou. Botas tak ukazuje, že česká teniska může fungovat stejně dobře na ulici, v herním světě nebo vedle automobilového designu.

Steiner Kovarik x Botas Gold

28. ŘÍJNA OD ZNAČKY JANČAŘÍK

Tenisky 28. října od značky Jančařík jsou limitovaná česká edice vyrobená ve Slavičíně (u Zlína) v rodinné dílně. Vychází z motivu 28. října a na botách je například výšivka profilu T. G. Masaryka a česká trikolóra. Vyrábějí se z přírodní hovězí kůže a existují v klasické, MAX i barefoot variantě. U této edice ale výrobce tají, kolik párů bylo vyrobeno nebo prodáno. Firma navíc tenisky začíná šít až ve chvíli, kdy si je zákazník objedná.

JANČAŘÍK A SAZKA KICKZ

Jednou z dalších výrazných spoluprací značky Jančařík jsou Sazka Kickz, které vznikly ve spojení se Sazkou a designérským studiem NAUT. Limitovaná edice čítala v dubnu 2024, kdy tenisky vyšly, pouhých dvě stě párů. Na první pohled tyto modely zaujaly například podrážkou, do které byly zakomponovány rozdrcené stírací losy. Design se inspiroval losem Rentiér a celý pár vznikal ručně ve Slavičíně. Z obyčejné tenisky se tak tehdy stal poměrně neobyčejný reklamní předmět – a zároveň další důkaz, že i český výrobce může přijít s kolaborací, která se rozhodně nedrží při zemi.

Jan Černý se během pár let vypracoval z neznámého studenta fashion designu ze Zlína na nejsledovanější hvězdu mladé módy v Česku.

PRESTIGE × JAN ČERNÝ

Jedna z nejvýraznějších českých sneakerových kolaborací vznikla mezi zlínskou značkou Prestige a módním návrhářem Janem Černým. Spolupráce začala už v roce 2017 a původně přinášela hlavně upravené modely pro přehlídky Černého. Postupně se ale dostala mnohem dál. Prestižky se díky ní objevily i v Paříži a Japonsku a v roce 2025 také na nohou českého týmu na Expu v japonské Ósace. V září 2025 pak spolupráce dostala novou kapitolu v podobě stálé kolekce Prestige × Jan. Černý se vrátil k původnímu střihu z osmdesátých let, takzvaným mečířkám, a upravil ho pro současné nošení. Kolekce vznikala dva roky přímo ve zlínské výrobě a přinesla tři barevné varianty.

KAVE × ONDRASH & KAŠPÁREK

Zlínský Kave si pro své kolaborace nevybírá jen velké značky. Zajímavé spojení vzniklo například s uměleckou dvojicí Ondrash & Kašpárek, tedy Ondřejem Konupčíkem a Radimem Kašpárkem. Jejich společné tenisky jsou výrazné hlavně barevným a ručním zpracováním. Každý pár je díky použité technologii recyklace a lisování trochu jiný. Kave je navíc vyrábí přímo ve Zlíně na strojích z minulého století. Aktuální edice vznikla v limitu pouhých sto párů, takže tady slovo limitka opravdu není jen marketingová nálepka.

KAVE OKTAGON A ELIŠKA PODZIMKOVÁ

Kave se ale nebojí ani spojení s úplně jinými světy. Jedním z nich je MMA. Se značkou OKTAGON vznikly tenisky určené fanouškům bojových sportů, které zároveň zachovávají typický rukopis zlínské firmy a její důraz na lokální a udržitelnou výrobu. Ještě dál od sportu míří spolupráce s ilustrátorkou Eliškou Podzimkovou. Ta se na teniskách podepsala motivy ze svého světa a především Malého prince. Nejde přitom jen o obrázek na svršku. V podešvi je podle legendy skutečně zakomponovaný písek z B612, planety Malého prince. Z tenisky se tak stává malý sběratelský artefakt, který propojuje český design s jedním z nejslavnějších literárních příběhů.

NOVESTA ANEB VÝLET NA SLOVENSKO

Závěrem můžeme českou stopu v kolaboracích na chvíli rozšířit i za hranice. Ze Slovenska stojí za pozornost především Novesta, která vyrábí své tenisky v Partizánském. Za poslední roky spojila síly například s francouzskou značkou Olow, britským Toastem a textilkou Halley Stevensons nebo módní značkou Octobre. Jedna z nejzajímavějších spoluprací pak vznikla s Noelem Gallagherem a organizací Teenage Cancer Trust. Pro kolekci Lone Star Chukka navrhl Gallagher vlastní motivy a z každého prodaného páru Novesta odvádí nejméně patnáct procent čisté prodejní ceny na podporu Teenage Cancer Trust.

Po keckách se zaprášilo

  • Česká značka Botas spojila síly s influencerkou Be Ha Nguyen a její šperkařskou značkou Vang. Výsledkem jsou čokoládově hnědé tenisky s odnímatelnými ozdobami na tkaničkách, které si zákazníci rychle oblíbili. Prvních 250 párů zmizelo z nabídky za necelých dvacet minut.
  • „Model nadále zůstává v prodeji, nyní již s garantovaným dodáním do Vánoc,“ říká pro deník Metro PR manažerka obuvnické firmy Aneta Zenkerová.
  • Model Botas × Vang Chocolate stojí 3 899 korun. Boty se vyrábějí ručně v Česku a jejich design doplňují šperkařské prvky z Jablonce nad Nisou. Ozdoby lze sundat a kombinovat podle vlastního vkusu a stylu.

Ředitel společnosti Botas Vít Staněk a influencerka Bé Hà Nguyen

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Témata: Tenisky, Botas, Prestige

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