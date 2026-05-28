České hokejisty čeká dnes nejdůležitější zápas dosavadního MS v hokeji 2026. Ve čtvrtfinále světového šampionátu nastoupí proti Finsku, které patří mezi hlavní favority turnaje. Utkání ve Swiss Life Areně začne v 16:20.
Svěřenci trenéra Radima Rulíka se po základní skupině museli přesunout z Fribourgu do Curychu. O možnost zůstat v původním dějišti přišli po závěrečné porážce 2:3 s Kanadou, přestože ještě během utkání vedli 2:0. V konečné tabulce skupiny B tak obsadili třetí místo.
Čtvrtfinále MS v hokeji 2026: Češi v něm vyzvou nepříjemného severského soupeře
Nevyrovnané výkony
Na turnaji podával český tým nevyrovnané výkony. Po výhře nad Dánskem (4:1) tým zaskočila šokující porážka se Slovinskem (2:3 po prodloužení), ale zaváhání Češi napravili vítězstvím nad Švédskem (4:3), potom zdolali Itálii (3:1) a poradili si i se Slovenskem (3:2). V pondělí však jednoznačně nestačili na Norsko (1:4) a v úterý prohráli s Kanadou (2:3).
Přesun do Curychu znamená pro český tým náročnější cestu za případným postupem do semifinále. Finové totiž na šampionátu zatím potvrzují svou sílu. V prvních šesti zápasech neztratili ani bod a soupeře přehrávali dominantním skóre 29:7. Navíc se nemuseli po skupinové fázi nikam stěhovat.
Finsko ve skupině ztratilo body jen jednou, když prohrálo s domácím Švýcarskem. V zápase se ukázal především finský kapitán Aleksander Barkov, který dvěma góly ve druhé třetině smazal dvoubrankové manko svého týmu.
Poslední setkání na zlatém MS 2024
Česko se s Finskem se na mistrovství světa střetne po dvou letech. Naposledy se oba týmy utkaly v Praze, kde Češi odstartovali svou cestu za zlatými medailemi vítězstvím 1:0 po samostatných nájezdech.
Od té doby na sebe oba celky narazily osmkrát v rámci Euro Hockey Tour a bilance je zcela vyrovnaná. Každý tým si připsal čtyři výhry. Poslední vzájemný duel ovládli Finové, kteří na květnových Švédských hrách v Ängelholmu zvítězili 3:2.
Pro trenéra Radima Rulíka může jít zároveň o velmi speciální utkání. Pokud český tým čtvrtfinále nezvládne, půjde podle dosavadních informací o jeho poslední zápas na reprezentační lavičce.
Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat zápasy?
Čtvrtfinálový program nabídne i další atraktivní souboje. Domácí Švýcarsko vyzve bronzové medailisty z posledního šampionátu Švédy, překvapení turnaje z Norska změří síly s Lotyšskem a zámořské derby mezi Kanadou a USA slibuje reprízu velkých bitev posledních let.
Kde sledovat MS v hokeji 2026?
Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.