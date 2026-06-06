Estadio Azteca stojí na okraji Mexico City a patří mezi nejikoničtější stadiony na světě. Jako jediný v historii hostil dvě finále mistrovství světa a v roce 2026 se dočká další velké role – bude jedním z dějišť šampionátu, navíc ve svém 60. výročí.
Jeho tribuny pamatují „zápas století“ mezi Itálií a Západním Německem z roku 1970 i jeden z nejslavnějších individuálních výkonů historie – Maradonovu „Boží ruku“ a následný „gól století“ v roce 1986. O patnáct let dříve tu Pelé slavil titul mistra světa s Brazílií. Dodnes tyto momenty připomínají pamětní desky přímo v útrobách stadionu.
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Architektonický kolos i zkouška pro soupeře
Azteca je unikátní nejen historií, ale i samotnou konstrukcí. Masivní železobetonová stavba architekta Pedra Ramíreze Vázqueze byla navržena tak, aby odolala i silným otřesům v seismicky aktivní oblasti. Stadion přežil zemětřesení v roce 1985 i další v roce 2017 bez zásadních škod.
Pro soupeře je ale stejně náročná i jeho poloha. Ve výšce přibližně 2200 metrů nad mořem je vzduch výrazně řidší, což komplikuje fyzickou zátěž hráčů. Pro český tým půjde asi o nejtěžší zápas skupiny – nejen kvůli síle soupeře, ale právě i kvůli prostředí.
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