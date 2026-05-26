Čeští hokejisté uzavřou své působení v základní části MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku dnešním večerním duelem proti Kanadě. Svěřenci trenéra Radima Rulíka nastoupí ve Fribourgu proti dosud suverénnímu lídrovi skupiny od 20:20.
|
Čeští hokejisté předposlední zápas ve skupině nezvládli. Prohráli s Norskem
Kanada jasně na prvním místě
Kanada má už před závěrečným kolem jistotu prvního místa ve skupině, český tým ale stále hraje o důležité body, které mohou rozhodnout o konečném postavení před čtvrtfinále.
Ještě před večerním zápasem budou mít Češi jasno v tom, zda mohou zabojovat o druhou příčku. Na tu se po překvapivé pondělní výhře 4:1 nad Českem posunulo Norsko, které má stejně jako národní tým 13 bodů. To, jestli budou moci Češi ještě zabojovat o druhé místo ve skupině B, rozhodne jeho polední zápas s Dánskem.
Předzápasový trénink se nekonal
Češi zrušili dnešní rozbruslení, které měli mít okolo poledne. Trenéři před druhým utkáním ve dvou dnech upřednostnili co největší možnost regenerace a dali hráčům volné dopoledne s maximálním možným prostorem pro spánek. Teprve pak bude následovat příprava na Kanadu, která dosud ztratila jediný bod - shodou okolností právě s Nory.
„Máme před sebou poslední zápas skupiny a uděláme maximum pro to, abychom ho zvládli a dobře se naladili do dalších bojů,“ uvedl obránce Michal Kempný.
|
Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat zápasy?
Kde sledovat zápas Česka na MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy nabídne ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Program Česka na MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15 – 1:4
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15 – 4:3
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15 – 3:1
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15 – 2:3
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.15 – 1:4
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15
Všechny důležité informace k MS v hokeji 2026
MS v hokeji 2026, Češi na MS, 1. den na MS, Česko vs. Dánsko, 2. den na MS, Česko vs. Slovinsko , 3. den na MS, Česko vs. Švédsko, 4. den na MS, 5. den na MS, 6. den na MS, Česko vs. Itálie, 7. den na MS, 8. den na MS, Česko vs. Slovensko, 9. den na MS, 10. den na MS, 11. den na MS, Česko vs. Norsko, Česko vs. Kanada, 12. den na MS,
Bilance se soupeři ve skupině B před MS
|Soupeři
|Výhry-Remízy-Prohry
|Česko – Dánsko
|8-0-2
|Česko – Slovinsko
|5-0-0
|Česko – Švédsko
|11-0-17
|Česko – Itálie
|8-0-0
|Česko – Slovensko
|13-1-3
|Česko – Norsko
|16-2-1
|Česko – Kanada
|12-0-15
- Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.