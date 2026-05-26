Česko hraje na MS v hokeji 2026 s Kanadou. Národní tým má velkou motivaci k výhře

Lukáš Karbulka
Sport   21:12
Zápasy v základních skupinách mistrovství světa v hokeji 2026 zamířily do svého finále a česká reprezentace nastoupila ve Fribourgu k poslednímu zápasu. Jejich soupeřem je favorizovaná Kanada, která už má jistotu prvenství ve skupině. Češi ale stále mohou bojovat o lepší výchozí pozici pro čtvrtfinále.

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko - Švédsko, 18. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Daniel Voženílek z Česka. | foto: ČTK

Čeští hokejisté uzavřou své působení v základní části MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku dnešním večerním duelem proti Kanadě. Svěřenci trenéra Radima Rulíka nastoupili ve Fribourgu proti dosud suverénnímu lídrovi skupiny.

2. třetina

Začala prostřední třetina.

1. třetina – 1:0

Úvodní dvacetiminutovku zvládli svěřenci Radima Rulíka velmi dobře. Oproti zápasu s Norskem jsou Češi mnohem aktivnější. Vykazuje to i poměr střel – Česko v tomto ohledu vede 11:4. Naopak Kanada, která má jisté první místo ve skupině, zatím trochu pokulhává. To se však může velmi rychle změnit. Skóre v první třetině otevřel po hezké střele zápěstím obránce Marek Alscher. O několik minut pak zase Dominik Pavlát zazářil skvělým zákrokem. Češi opět nevyužili přesilovku.

Čeští hokejisté předposlední zápas ve skupině nezvládli. Prohráli s Norskem

Češi budou bojovat o druhé místo ve skupině

Češi mohou ještě pomýšlet na druhou příčku ve skupině B. Norsko totiž v poledním zápasu proti Dánsku vyhrálo až po prodloužení 4:3. V tabulce mají 15 bodů a Česko před posledním zápasem má 13 bodů.

Kanada má už před závěrečným kolem jistotu prvního místa ve skupině, český tým ale stále hraje o důležité body, které mohou rozhodnout o konečném postavení před čtvrtfinále.

Porazí čeští hokejisté Kanadu?

Předzápasový trénink se nekonal

Češi zrušili dnešní rozbruslení, které měli mít okolo poledne. Trenéři před druhým utkáním ve dvou dnech upřednostnili co největší možnost regenerace a dali hráčům volné dopoledne s maximálním možným prostorem pro spánek. Teprve pak bude následovat příprava na Kanadu, která dosud ztratila jediný bod - shodou okolností právě s Nory.

„Máme před sebou poslední zápas skupiny a uděláme maximum pro to, abychom ho zvládli a dobře se naladili do dalších bojů,“ uvedl obránce Michal Kempný.

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat zápasy?

Kde sledovat zápas Česka na MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy nabídne ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovensko – Česko, 23. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Zleva asistent Tomáš Plekanec a trenér Radim Rulík na střídačce.

Program Česka na MS v hokeji 2026

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15 – 4:3
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15 – 3:1
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15 – 2:3
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15 – 1:4
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Všechny důležité informace k MS v hokeji 2026

MS v hokeji 2026, Češi na MS, 1. den na MS, Česko vs. Dánsko, 2. den na MS, Česko vs. Slovinsko , 3. den na MS, Česko vs. Švédsko, 4. den na MS, 5. den na MS, 6. den na MS, Česko vs. Itálie, 7. den na MS, 8. den na MS, Česko vs. Slovensko, 9. den na MS, 10. den na MS, 11. den na MS, Česko vs. Norsko, Česko vs. Kanada, 12. den na MS, Pavouk MS,

Bilance se soupeři ve skupině B před MS

SoupeřiVýhry-Remízy-Prohry
Česko – Dánsko8-0-2
Česko – Slovinsko5-0-0
Česko – Švédsko11-0-17
Česko – Itálie8-0-0
Česko – Slovensko13-1-3
Česko – Norsko16-2-1
Česko – Kanada12-0-15
  • Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.
