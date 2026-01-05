Finále MS hokejistů do 20 let mezi Švédskem a Českem můžete živě sledovat na stanici ČT sport i na platformách ČT sport Plus a Oneplay.
Jak oba týmy prošly do finále?
Jak sledovat MS ze zahraničí
Výběr kouče Patrika Augusty podlehl na úvod turnaje po přestřelce Kanadě 5:7, další tři zápasy ve skupině ale zvládl a obsadil druhé místo. Ve čtvrtfinále zdolali Češi Švýcarsko 6:2 a popáté v řadě postoupili do bojů o medaile. V semifinále oplatil celek v čele s obráncem Tomášem Galvasem a útočníky Vojtěchem Čihařem či Petrem Sikorou porážku Kanadě a po výhře 6:4 si počtvrté v historii zahraje o zlato.
Češi hráli ve skupině B a postoupili ze druhého místa, ve čtvrtfinále přehráli Švýcarsko a pak zvládli i úžasné semifinále s Kanadou (6:4). Švédové zatím na šampionátu neprohráli. Vyhráli skupinu A, ve čtvrtfinále v pohodě vyřadili Lotyšsko a v semifinále po velké bitvě přetlačili v nájezdech Finsko.
České medaile na MS v hokeji do 20 let
Českým juniorům se po chudém období v posledních letech daří. Na posledních třech šampionátech vždy získali medaili.
|Rok
|Medaile
|Zápas o medaili
|Výsledek
|2025
|bronz
|Česko – Švédsko
|3:2 SN
|2024
|bronz
|Česko – Finsko
|8:5
|2023
|stříbro
|Kanada – Česko
|3:2 PP
|2005
|bronz
|Česko – USA
|3:2 PP
|2001
|zlato
|Česko – Finsko
|2:1
|2000
|zlato
|Česko – Rusko
|1:0 SN
Mimochodem, zítřejší finálový zápas nemá favorita. Pro sázkovou kancelář Tipsport je zápas naprosto vyrovnaný. Co myslíte vy?