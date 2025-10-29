K placenému odběru nápojových obalů jsme se slavně přihlásili ve svěrákovském filmu Vratné lahve. Tím to u nás zatím skončilo. Zálohování PET lahví a plechovek od pití už „zuří“ všude kolem nás. Nedávno spustili zálohovací systém u našich severních sousedů v Polsku, na Slovensku jedou tři roky a patří systémově i výsledkově v Evropě na špičku. V Česku zatím vládne spíše ticho po pěšině.
Záchrana suroviny, nebo „dobrý byznys“? Boj o zálohování petek a plechovek vrcholí
Macinka se vratným petkám nevyhne
Zkušební provoz u nás už funguje, ale zatím jen v řetězci Kaufland a Lidl. Zatím nelze ale petky nebo plechovky směňovat za potvrzení o vrácených korunách, zákazníci mohou alespoň „inkasovat“ slevu na nákup nápojů. Česko ale stále, alespoň ze strany vlády a úřadů i většiny zákonodárců, tlaku na zavedení zálohovacího systému uvedených obalů odolává.
Jenže to už není jen otázka ekologického přesvědčení. Pro novou vládu, kde by mohl být ministrem životního prostředí „antizelený“ Petr Macinka, bude zálohování petek a plechovek povinností. Zavedení systému totiž od roku 2029 nařídí evropské nařízení o obalech a obalových odpadech. Už nyní musí Česko odvádět poplatky za tyto nevratné obaly a částka se rok co rok zvyšuje.
Petka místo milodaru
„V zemích, kde se zálohuje, klesl takzvaný littering o desítky procent, v některých případech až o více než osmdesát procent. Navíc lidé motivovaní zálohou začínají sbírat i cizí odhozené obaly,“ popisuje současný stav v jiných státech Kristýna Havligerová, mluvčí Iniciativy pro zálohování. Slováci využívají zálohované petky jako formu „milodarů“ pro chudé, když obaly nevracejí, ale nechávají třeba před vchody domů.
Průzkum
76
Dobré zkušenosti s vratnými obaly dokládají i další odborníci. „Všechny sousední země už mají plně funkční zálohový systém na PET lahve a plechovky. Česko zůstává jediným ostrůvkem ve střední Evropě bez záloh. Zkušenosti z 18 evropských zemí jasně ukazují, že systém funguje, cíle plní a lidé ho přijímají pozitivně. Je jen otázkou času, kdy se k nim přidá i Česko. Čím později to udělá, tím složitější a dražší krok to bude. Lepší je využít osvědčený model včas než ho zavádět ve spěchu,“ říká Lutfia Miňovská, mluvčí Zálohujme.cz.
Na Slovensku se dva roky po zavedení vrací přes 90 procent zálohovaných obalů, a navíc zmizely z přírody i z ulic. Takový výsledek v Česku zatím chybí.
„Pitný“ plast