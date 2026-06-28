Česko láme teplotní rekordy, po extrémních vedrech přijde ochlazení a bouřky. Víme, kdy

Autor: Metro.cz, Marek Peška
  17:29
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Extrémní horka tráví mnozí Pražané u vody. (27. června 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Po extrémních vedrech, která v posledních dnech zasáhla většinu území České republiky a přinesla rekordní teploty i výraznou zátěž pro dopravu, energetiku a zdravotnický systém, by mělo v následujících dnech dojít k výraznému ochlazení. Podle meteorologů se očekává, že díky přechodu studené fronty a s ní spojeným bouřkám začnou teploty postupně klesat. Už v úterý by se měly dostat ke třicítkám, zatímco ve středu by se mohly ustálit na příjemnějších zhruba 25 stupních Celsia.

Po extrémních vedrech by do Česka mělo přijít ochlazení. Podle meteorologů se očekává, že díky bouřkám by teploty měly v úterý klesnout ke třicítkám, ve středu až na příjemných 25 stupňů.

Nový absolutní teplotní rekord v Česku

Česko má nový absolutní teplotní rekord. Čtrnáct let staré maximum v neděli překonaly Doksany na Litoměřicku, kde bylo podle hydrometeorologů 41,7 stupně. Středočeské Dobřichovice, které jsou jen pár kilometrů za českou metropolí, od roku 2012 držely rekord 40,4 stupně.

Extrémní horka tráví mnozí Pražané u vody. (27. června 2026)

Rekordy padaly po celé republice

Maxima o víkendu překonala většina českých stanic s delší měřicí tradicí, pražské Klementinum zaznamenávající teplotu 251 let dosáhlo i na svůj absolutní rekord. Nejstarší meteorologickou stanicí v zemi bylo v sobotu naměřeno 39 stupňů, jeho dosavadní maximum ze 27. července 1983 činilo 37,8 stupně. A v neděli tam bylo naměřeno až 38,6 stupně, v roce 1994 zaznamenali 35 stupňů.

Dopady horka: problémy v dopravě i zdravotnictví

Třeba v Praze se vedro podepsalo na provozu tramvají. Kvůli vysokým teplotám se prověšovaly troleje, proto byla jejich rychlost omezena. Tramvaje tak nabíraly zpoždění. Vedro ovlivnilo i práci záchranářů a zvýšilo podle mluvčích příjem pacientů v nemocnicích, a to ve většině nemocnic v Česku.

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V neděli možná 23

Podle předpovědí by měly pekelné teploty zmírnit bouřky. V úterý by v Česku mělo být ještě 30 stupňů, ale teploty by postupně měly dosáhnout mnohem nižších hodnot. Ve středu 25 stupňů, v neděli by podle odhadů meteorologů mohly spadnout o další dva.

Meteorologové také poukázali na to, že nynější rekordy padly už na začátku léta. Dřívější maximum z Dobřichovic bylo totiž překonáno až v srpnu 2012.

Rozpálený Jiřák

  • Vedra odhalila slabinu nově zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad.
  • Plocha z nové dlažby před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně se rozpálila. V pátek ji museli ochlazovat hasiči, se zprávou přišel deník Blesk.
  • Právě kvůli nové velké ploše se strhla kritika některých místních i dalších obyvatel města.
  • Redaktor iDNES.tv se v sobotu vydal do ulic metropole s termokamerou. Na některých místech naměřil teploty povrchů, které dosahovaly až 60 stupňů Celsia. Jeho kamera takové hodnoty naměřila například na dlažbě kolem Rašínova nábřeží.

Prošli jsme Prahu s termokamerou. Ulice mají až 60 stupňů (27. června 2026)

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