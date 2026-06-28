Po extrémních vedrech by do Česka mělo přijít ochlazení. Podle meteorologů se očekává, že díky bouřkám by teploty měly v úterý klesnout ke třicítkám, ve středu až na příjemných 25 stupňů.
Nový absolutní teplotní rekord v Česku
Česko má nový absolutní teplotní rekord. Čtrnáct let staré maximum v neděli překonaly Doksany na Litoměřicku, kde bylo podle hydrometeorologů 41,7 stupně. Středočeské Dobřichovice, které jsou jen pár kilometrů za českou metropolí, od roku 2012 držely rekord 40,4 stupně.
Rekordy padaly po celé republice
Maxima o víkendu překonala většina českých stanic s delší měřicí tradicí, pražské Klementinum zaznamenávající teplotu 251 let dosáhlo i na svůj absolutní rekord. Nejstarší meteorologickou stanicí v zemi bylo v sobotu naměřeno 39 stupňů, jeho dosavadní maximum ze 27. července 1983 činilo 37,8 stupně. A v neděli tam bylo naměřeno až 38,6 stupně, v roce 1994 zaznamenali 35 stupňů.
Dopady horka: problémy v dopravě i zdravotnictví
Třeba v Praze se vedro podepsalo na provozu tramvají. Kvůli vysokým teplotám se prověšovaly troleje, proto byla jejich rychlost omezena. Tramvaje tak nabíraly zpoždění. Vedro ovlivnilo i práci záchranářů a zvýšilo podle mluvčích příjem pacientů v nemocnicích, a to ve většině nemocnic v Česku.
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V neděli možná 23
Podle předpovědí by měly pekelné teploty zmírnit bouřky. V úterý by v Česku mělo být ještě 30 stupňů, ale teploty by postupně měly dosáhnout mnohem nižších hodnot. Ve středu 25 stupňů, v neděli by podle odhadů meteorologů mohly spadnout o další dva.
Meteorologové také poukázali na to, že nynější rekordy padly už na začátku léta. Dřívější maximum z Dobřichovic bylo totiž překonáno až v srpnu 2012.
Rozpálený Jiřák